Добавляем роману таинственности — любовный гороскоп на 26 июля

Сегодня мы можем разжечь страсть в отношениях с помощью тайн.

Овен

Сегодня влюбленные Овны могут оказаться лишены возможности действовать открыто. Не исключено, что даже поговорить с любимым человеком начистоту им не удастся. В ожидании лучшего придется довольствоваться фантазиями, в которых особенно яркими и красочными могут оказаться отдельные интимные детали.

Телец

В эти сутки Тельцы охотно погружаются в любовные мечты, особенно, под музыку. При этом многие Тельцы склонны проецировать на возможное будущее счастливые картины своего любовного прошлого. Тельцы, обжегшиеся на сложных отношениях, могут мысленно вновь обратиться к покинутому ими когда-то партнеру.

Близнецы

Сегодня картина реальности для влюбленных Близнецов искажена. Главные опасности этого дня - идеализм, вера в сказку, преждевременные надежды и завышенные ожидания. Многие Близнецы будут приукрашивать события и расцвечивать предполагаемое будущее своими фантазиями, могут размечтаться о недоступном.

Рак

Сегодня Раки вновь в фазе любовного идеализма и не хотят даже слышать о недостатках любимого человека. Если они есть, Раки искусно заретушируют их в своем воображении. Причиной их огорчения может стать отсутствие прямого контакта или невозможность продолжать беседу в стиле, который им нравится.

Лев

Сегодня влюбленные Львы вступают в тонкую сферу бессознательного или на скользкую почву тайных манипуляций. Это день мощных искушений, которые могут начаться с малого и втянуть вас в свою орбиту незаметно. Чувства раскроются в интимной тихой обстановке и доверительной психологической атмосфере.

Дева

Сегодня Девы не могут устоять против чужого обаяния, но и сами притягивают партнера своей готовностью к любви. Это день взаимного обожания либо односторонней идеализации. Чем меньше партнеры знают друг о друге или о подоплеке событий, тем охотнее дорисовывают в своем воображении приятные детали.

Весы

Романтические ситуации этого дня привлекут Весов шансом добавить роману таинственности. Многие Весы будут не против воспользоваться сложившейся ситуацией для легкой интриги, отлично зная, что вскоре все вернется «на круги своя». Свободные Весы могут скрывать свое увлечение иностранцем или коллегой.

Скорпион

Сегодня звезды рисуют Скорпионам картину будущих любовных триумфов, но жизнь пока подтверждает их заманчивые посулы не в полной мере. И все же Скорпионы смело могут баловать себя приятными мечтами романтического характера: счастливый день, когда они наконец станут реальностью, не так уж далек.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны идеализировать любимого человека, но не прочь приукрасить и свою роль в романе. Главное, чего они ждут - эмоционального понимания и духовного отклика, но возможны и другие ожидания, порой фантастичные. День подпитывает симпатии к партнеру-начальнику, земляку, иностранцу.

Козерог

В атмосфере этих суток прагматичные Козероги легко становятся романтиками, принимаются мечтать или поддаются приятным воспоминаниям. Романтичный настрой усилит разлука или другая дистанция, оставляющая поле для грез (культурная или социальная пропасть, разрыв во времени). Хороший день для свидания.

Водолей

Сегодня Водолеи забывают о своих принципах, если речь идет о любви и о том, как ее удержать. Они сентиментальны, щедры и готовы завалить предмет своих симпатий дарами (особенно, если чувствуют вину, реальную или воображаемую). Не добившись успеха на прямых путях, они будут действовать окольными.

Рыбы

Сегодня Рыбы щедро дарят любимому человеку сокровища своей души, но не всегда делают это открыто и прямо. Многие Рыбы не удержатся от искушения создать интригу, надев одну из своих излюбленных масок. При этом они будут в ней так ярки и органичны, что маскарад пойдет отношениям только на пользу.