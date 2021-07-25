Берем паузу — гороскоп на 26 июля

16-17 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Юпитера в знаке Рыб усиливает эмоциональность и потребность в интимном пространстве.

В делах и планах вероятны распутье, пауза или откат назад. Не лучший момент для активности напоказ. Стоит отложить переговоры, командировки, рекламные акции и бюрократическую работу. Хорошо мечтать, слушать музыку, смотреть фильмы, ностальгировать. Плюсы дня: тонкость чувств, богатое воображение, милосердие, гостеприимство, щедрость. Среди минусов - преждевременные надежды, слабоволие, расточительность, лень, самообман, ложное чутье, лицемерная «духовность», склонность к излишествам.

Овен

Этот день способен ввести Овнов в заблуждение насчет близкого будущего. Уверенность в том, что под прошлым подведена черта, будет ложной, если дело касается не собственных действий, а участия в коллективном проекте. Звезды намекают, что еще не исчерпан потенциал недавней дружбы и покровительства. Стоит на пару дней снизить темп, повременить с заявлением, переговорами, новыми творческими акциями.

Телец

Сегодня Тельцы могут превратиться в мечтателей, особенно, если влюблены. В мечтах они будут свободными режиссерами собственного успеха, которыми им пока не дает быть реальность. Думы о прекрасном будущем могут смешаться в их воображении с приятными воспоминаниями. Это хороший день для любви и пассивного отдыха, позволяющий сбросить напряжение. Возможны моменты везения или обнадеживающие знаки.

Близнецы

Сегодня Близнецам опасно гнаться за миражом, но не стоит и заранее хоронить надежды, особенно, в сфере карьеры. Сейчас лучше обратить внимание на свои фильтры восприятия, стиль мышления и круг общения. Важно не поддаться обольщению (в том числе духовному), не стать жертвой злословия, интриг, суеверий, внушений. Многое решит терпение, вера или доверие. Желательно отложить все ключевые контакты.

Рак

Сегодня звезды обещают Ракам удачу или добрый знак. Если исполнение желаний задерживается, не стоит переживать: судьбе нужна пауза, чтобы подготовить все условия для положительных изменений в вашей жизни, а вам дается дополнительное время для работы над ошибками, выплаты прошлых долгов и устранения помех. Если не складывается желаемый контакт, лучше не настаивать: на данный момент, вы опоздали.

Лев

Сегодня Львам не стоит ждать полной ясности, у них мало рычагов влияния на события. Вместо яркого шоу с собой в главной роли их ждет «театр теней» (надежд, предчувствий, воспоминаний). Среди искушений дня - соблазн потратить будущие прибыли на симинутные удовольствия или скрыть часть доходов. Звезды не советуют жить в долг, а также тратить подарки и авансы, если вы не готовы дать за них отчет.

Дева

Сегодня Девы могут надеяться на доброту и великодушие своего окружения, но делать на это твердую ставку им все же пока нежелательно. Возможно, чужая позиция еще не сформировалась или взгляд на ситуацию немного приукрашен. Многие Девы будут идеализировать своих партнеров, наставников, любимых и близких. Еще выше вероятность видеть сквозь «розовые очки» представителя другой страны или культуры.

Весы

Сегодня на одно из первых мест у Весов может попасть здоровье, свое или чужое. Возможен интерес к лечению болезней (или их профилактике) дома и за рубежом. Может откладываться визит к врачу, уточнение диагноза. Неясная ситуация продолжит плодить сомнения и догадки. Дополнительные вопросы возникнут у владельцев животных. Не стоит злоупотреблять лекарственными средствами, особенно, в жидкой форме.

Скорпион

Этот день подпитывает любовные надежды Скорпионов и дарит им благие предзнаменования в некоторых других сферах: свободном творчестве, обучении, воспитании детей, управлении недвижимой собственностью, планах на отдых. Но рассчитывать на быстрый ход событий не стоит, пока для них не готов фундамент. Нужна осторожность в ситуациях с финансовой подоплекой, особенно, если ведутся дела с иностранцами.

Стрелец

Сегодня внимание Стрельцов могут привлечь домашние дела, национальные традиции или семейные тайны. Некоторых Стрельцов потянет на уединение или поиск духовной родины. День усилит сентиментальность, музыкальность, влюбленность, ностальгию, гостеприимство, ослабит волю, может подтолкнуть к самообману, лицемерию, суеверию, небрежности или расточительности, к злоупотреблению приятными излишествами.

Козерог

Сегодня Козероги могут оказаться в эмоционально насыщенной атмосфере, приглашающей к мечтам или пробуждающей воспоминания. День располагает к сентиментальности, доброте и состраданию. Возможны встречи из прошлого, таинственные знаки. Усилится реакция на музыку, на просмотренные фильмы. Могут идеализироваться те, кто вызывает симпатию и внушает надежды, в том числе, иностранцы или чужая культура.

Водолей

Сегодня Водолеям нелегко экономить ресурсы и контролировать аппетиты. Это день эмоциональной и финансовой расточительности. Деньги могут утекать на лекарства, на благотворительность или дары в знак извинения, на лакомства и экзотические напитки. А также на сомнительные цели: не исключены покупки под «мороком», в тумане воспоминаний и смутных желаний. Преждевременны крупные траты и выбор диеты.

Рыбы

Рыбы проведут день на душевном подъеме, не всегда показывая свои чувства миру. Многие Рыбы спрячутся в любимом укрытии или за одной из своих виртуальных личностей. Для эскапизма есть причины: ситуация неопределенна, добрые знаки пока туманны, возможен временный откат назад или трудности самоидентификации. День провоцирует гедонизм и потворство капризам, может создать предпосылки для набора веса.