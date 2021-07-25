Приметы на 26 июля: что нельзя делать в этот день

26 июля православные почитают архангела Гавриила.

В этот церковный праздник запрещено работать в поле и вообще тяжко трудиться. Предки верили: того, кто нарушит это правило, ударит молния.

Подобная участь ждёт и тех, кто решит в этот день выяснить отношения, подставить кого-либо или затеять драку. Этого лучше не делать и в другие дни. Но 26 июля такое поведение карается особенно жестко.

Не следует в этот понедельник надевать темную одежду. Хотя бы один элемент облачения должен быть светлым. В противном случае все договорённости, достигнутые 26 июля, будут нарушены. Так считали в народе.

Не рекомендуется в этот день перечить старшим. Даже если они будут не совсем правы, необходимо удержаться от указания им на ошибки. Иначе очень скоро придётся просить помощи у тех, кто казался более слабым.

Не стоит отказывать в гостеприимстве добрым людям, но в то же время лучше не принимать у себя неприятных личностей. Необходимо под благовидным предлогом отделаться от их визита, иначе удача покинет дом.

Не нужно пытаться интерпретировать сны, увиденные в эту ночь. Сами по себе они не будут нести никакой ценности. Они лишь призваны очистить ваше подсознание от мусора и негатива.