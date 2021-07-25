Приметы на 26 июля: что нельзя делать в этот день

26 июля православные почитают архангела Гавриила.
В этот церковный праздник запрещено работать в поле и вообще тяжко трудиться. Предки верили: того, кто нарушит это правило, ударит молния.
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