Бодро беремся за сложные дела — финансовый гороскоп на 27 июля

Сегодня не стоит бояться трудных дел — мы со всем справимся.

Овен

Овнам удастся добиться успеха, если они наиболее важные дела запланируют на первую половину дня. В это время вы сможете найти наиболее эффективные решения, и вам будет оказана достаточная поддержка. Вторая половина дня неблагоприятна с точки зрения контактов с начальством – вашей работой могут быть недовольны. Обязательно согласовывайте свои действия с начальством.

Телец

В начале дня Тельцы смогут успешно завершить дела, которые ранее не успели закончить. Это удачное время для офисных служащих и риелторов. Строителям рекомендуется в это время сдавать готовые объекты заказчикам. Во второй половине дня будьте внимательнее к поступающей информации – возможно, вам придут ложные сведения, и вы рискуете допустить ошибку.

Близнецы

Близнецам в начале дня удастся расширить круг своих деловых связей и добиться поддержки своим инициативам. Это хорошее время для деловых встреч, поездок, работы с документами. Прилагайте усилия для расширения и укрепления своих деловых связей – это наиболее успешное направление для деловой активности. Во второй половине дня воздержитесь от крупных финансовых расходов. Возможны убытки.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется приступать к делам с утра пораньше. Это наиболее продуктивное время, когда у вас все дела будут идти как по маслу и внешние обстоятельства складываются благоприятно. Вторая половина дня может быть связана с напряжением в партнерском сотрудничестве, нарушениями обязательств. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от подписания соглашений о сотрудничестве.

Лев

Львы в первой половине дня смогут добиться успеха в делах, связанных с аналитической обработкой информации. Успешно пойдет учеба, обмен опытом и деловая переписка. Может ускориться информационный и товарно-денежный обмен, что положительно отразится на торговле. Во второй половине дня старайтесь строго соблюдать правила, законы и служебные инструкции – возможно, вас будут проверять.

Дева

В начале дня Девам можно проводить рискованные финансовые операции, вкладывать деньги в проекты, открывать депозитные счета. Это время может быть связано с удачными финансовыми решениями. Вторая половина дня может быть связана с ухудшением финансовой ситуации, и общей нестабильностью на работе. Не следует браться за новые дела.

Весы

Весы в начале дня могут заручиться поддержкой со стороны деловых партнеров. Договоры о сотрудничестве лучше всего подписывать с утра. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к сфере услуг и находится в непосредственном контакте с клиентами. Вторая половина дня, напротив, может быть связана с нестабильностью и нарушением договорных обязательств.

Скорпион

Если у Скорпионов на этот день запланировано много дел, то постарайтесь наиболее важные дела выполнить с утра. Дело в том, что в это время у вас устанавливается гармоничный контакт с начальством, и вы сможете продуктивно поработать. Вторая половина дня может быть связана с трениями в трудовом коллективе. Возможны технические сбои.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам приступать к делам в самом начале дня. При этом вы будете особенно удачливы в тех делах, которые требуют глубоких профессиональных познаний и творчества. Например, вы сможете придумать и успешно применить нечто совершенно новое. Вторая половина дня может быть связана с убытками. Крайне нежелательно делать закупки оптовых партий товара, предназначенного для перепродажи.

Козерог

Козерогам рекомендуется в начале дня подводить итоги по результатам своей деятельности за предыдущие дни. Вы сможете сделать правильные выводы, извлечь уроки из ошибок. Бизнесменам рекомендуется проводить анализ состояния своего бюджета, чтобы лучше представлять, какими ресурсами вы располагаете. Вторая половина дня неблагоприятна для ведения переговоров и работы в офисе.

Водолей

Водолеям в начале дня может поступить важная информация, благодаря которой вы сможете урегулировать некоторые вопросы. Также это хорошее время для работы с документами, можно проводить деловые встречи, отправляться в поездки. Вторая половина дня неблагоприятна для сотрудничества с коллегами. Воздержитесь от высказывания критических замечаний дабы не поднять волну ответной критики в свой адрес.

Рыбы

Если Рыбы сегодня проснутся пораньше и приступят к запланированным на этот день делам, то у вас хороший шанс уже к полудню успеть справиться со всеми делами. Это тем более важно, если иметь в виду, что во второй половине дня неблагоприятные обстоятельства будут мешать вам в работе. Особенно успешно могут поработать те, кто работает по свободному графику и вправе сам решать, когда и что ему делать.