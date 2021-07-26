Погружаемся в мечты с головой — гороскоп на 27 июля

17-18 лунные сутки. В этот день Луна в Рыбах предлагает побыть в относительном покое, дать волю эмоциям, воображению или чутью.

Активная жизненная позиция и полезная отдача могут оказаться невозможны по целому ряду причин, от временного снижения тонуса и завершения серии дел до заминки в общении, перестройки мышления, отсутствия нужных людей и задержки новостей. Новые контакты, поездки и переговоры желательно отложить на завтра. Сегодня можно уйти в виртуальные миры, побыть на природе, остаться в одиночестве, помедитировать, уйти в мечты или воспоминания. То, что не получилось выразить словами, «скажет» музыка.

Овен

Овнам звезды советуют использовать этот день для полного отдыха. Не стоит подавлять свой творческий инстинкт и тягу к самовыражению, но креативные идеи и дальнейшие ходы лучше обдумывать в тишине и покое. В контактах и литературной работе полезна однодневная пауза. В ответственных работах, энергозатратных играх и напряженных тренировках будет уместен перерыв продолжительностью в несколько дней.

Телец

Тельцы не ошибутся, устроив себе день психологической разгрузки и «духовного полета». Хорошо побыть в безмятежном одиночестве, проведать друзей, оказаться на природе, у воды. Если это невозможно, звезды советуют выбирать спокойные занятия и тихие места с благоприятным эмоциональным фоном. Возможна минута неопределенности в домашних делах, повседневных маршрутах или в общении с близким кругом.

Близнецы

Близнецам этот день мешает навести резкость на далекие заманчивые цели, зато помогает перестроиться на более позитивный энергичный лад здесь и сейчас. Смещаются акценты в текущих финансовых делах. Могут частично меняться привычные маршруты ежедневных поездок и прогулок, личные способы связи, предпочтения в диете или в быту. Нежелательны встречи и совещания, кроме предварительных и установочных.

Рак

Ракам стоит посвятить эти сутки ментальной перезагрузке. Пора подправить вектор размышлений, переставить акценты в своих недавних интересах, в режиме повседневных дел или в общении с людьми. Эмоционально и духовно день вдохновляет, но быстрого исполнения всех желаний не сулит. При таком положении дел лучше уточнить список потребностей и отказаться от магического мышления в пользу прагматичного.

Лев

Сегодня звезды настоятельно советуют Львам повременить с персональными заявлениями и выступлениями, с ключевыми переговорами, собеседованиями и консультациями. Стоит отложить необязательные встречи, личные знакомства и отправку важных писем. В эти сутки велика вероятность быть ложно понятым, не найти отзывчивой аудитории. Суть ваших слов может исказить заблуждение или повышенная эмоциональность.

Дева

Дев на протяжении всего дня может интриговать общая обстановка вокруг или поведение отдельных людей. Звезды советуют пока ни о чем не договариваться в деталях: вскоре поступят новости и тема предстанет в ином ракурсе. Не исключено, что на несколько ближайших недель самой выгодной политикой для вас станет молчание или бережное сохранение тайны (особенно, если это личный секрет или «сырая» идея).

Весы

День склоняет Весов к нерешительности и мягкосердечию, предлагает проявить сочувствие к страждущим. В некоторых случаях, ситуация может вынудить их к скрытности и притворству, а приватность и деликатная забота потребуются им самим. Среди вероятных причин - недомогание, временная зависимость и нежелание освещать детали личной биографии. В исцелении недуга не обойтись без интуиции, надежды и веры.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит повиноваться своей интуиции (особенно, если она советует отдохнуть). Хорошо, если окажутся завершены все срочные дела. День поможет оказаться на знакомой творческой или духовной волне, вернет душевное равновесие перед рекламной акцией, новым броском или важным собеседованием. Можно побыть в уединении или с близким человеком, дать волю эмоциям, уйти в мир музыки или кино.

Стрелец

Сегодня даже самые энергичные Стрельцы склонны к пассивному образу жизни. Главная потребность этого дня - эмоциональная и духовная подпитка. Бытовой комфорт и прочие практичные соображения могут оказаться на втором месте. Возможен интерес к мистике, медитациям, ожидание знака. Опасно поддаваться обольщению. Есть время подумать перед отправкой в путь или преодолеть сомнения перед важной встречей.

Козерог

В этот день звезды не рекомендуют Козерогам отправляться в командировки и заниматься деловыми задачами, требующими жесткой позиции. В обстановке этих суток легко недооценить опасность, поддаться лени, сентиментальности или проявить доверчивость. Вокруг могут происходить загадочные события. Пауза или смена тона ожидается в переговорах. Новости могут задерживаться либо приходить в туманной форме.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям заниматься материальной стороной дел. Велик риск не заметить «дыру» в ресурсах (ошибку в выборе инвестиционного портфеля, изъян в сделанном приобретении, скрытый порок в финансовой схеме). Также, стоит поставить на короткую паузу все сюжеты, связанные с переговорами и сотрудничеством. Чужого ответа или предложения следует ждать скорее на днях, чем прямо сейчас.

Рыбы

Рыбы вплоть до ночи будут жить в собственном мире и в этом им вряд ли что-то может помешать. Главная задача представителей этого знака - следить за своим эмоциональным фоном и содержанием мыслеобразов, чтобы не стать заложниками новых или старых иллюзий. В некоторых размышлениях и контактах пора поставить точку или взять паузу, так как ситуация начинает требовать другого стиля мышления и общения.