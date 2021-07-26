Фантазии vs реальность — любовный гороскоп на 27 июля

Сегодня мысли и грезы могут увести нас очень далеко от реальных вещей.

Овен

Сегодня влюбленных Овнов ждет много незабываемых тонких переживаний - но, вероятно, тайных и уединенных. Превратить свидание в блестящее шоу им не удастся, скорее, придется уйти на время в тень. В одиночестве они быстрее почувствуют, что их недавний стиль действий начал требовать корректировки.

Телец

Сегодня Тельцы избавлены от лишних споров и ссор со своим партнером. Сработает их инстинкт самосохранения в любовных делах или им неожиданно помогут внешние обстоятельства. Это прекрасный день для восстановления эмоциональной гармонии в паре, если есть общие мечты, вкусы или приятные воспоминания.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не заглядывать далеко вперед в любовных делах: туманные картины предполагаемого будущего породят много вопросов и дадут мало ответов. Не стоит форсировать и текущие события, в них много объективных заминок. Если не отвечают на ваше письмо, потерпите до завтра.

Рак

Влюбленным Ракам день поможет взглянуть на ситуацию под новым углом. Серьезных перемен не предвидится, зато Раки тонко почувствуют те детали, в которых им необходимо измениться. Возможно, им стоит поменьше говорить о себе или стать реалистами, отложив пока в сторону лишние романтические фантазии.

Лев

Сегодня главными врагами влюбленных Львов могут оказаться их собственные словоохотливость и нетерпение. В своем желании высказаться они способны поторопиться - и, как следствие, получить неудовлетворительный результат. Им лучше повременить до завтра с важным письмом, предложением, личной встречей.

Дева

Сегодня влюбленные Девы могут оказаться на своем личном тайном перепутье или в легком замешательстве. Неопределенность - отличная питательная среда для любовных фантазий или интриг, но типичных Дев долгая пауза скорее настораживает. Им приходится ждать, пока не наступит хотя бы подобие ясности.

Весы

Сегодня Весы нуждаются не в новой порции волнующих романтичных приключений, а в понимании и деликатности. Отправиться как ни в чем не бывало на свидание им может помешать тайный личный нюанс, о котором они предпочтут не распространяться. Свободным Весам лучше воздержаться в этот день от знакомств.

Скорпион

В эти сутки звезды советуют Скорпионам найти время для свидания. Это день интимности и душевности, деловая суета - не повод лишать себя и партнера минут любовной гармонии. Если невозможна «живая» встреча, поддержите эмоциональную связь, отправьте пассии музыкальный трек или романтичное видео.

Стрелец

Сегодня Стрельцы тяготеют к мистике и чувствительны к духовному контакту с любимым человеком. Обострится интуиция и взаимная способность понимать друг друга на расстоянии. Звезды напоминают, что такие каналы связи должны быть чисты от помех, иначе легко нафантазировать себе то, чего не существует.

Козерог

Влюбленным Козерогам сегодня лучше ограничиться созерцанием достоинств любимого человека на расстоянии или мечтами о будущих встречах. Полезны и мысленные «заплывы» в прошлое, если оно было приятным. Решительные действия в эти сутки рискованны и могут привести к непоправимой ошибке.

Водолей

Сегодня Водолеи легко поддаются и старинным, и новомодным заблуждениям. Любовные иллюзии, увы, не являются исключением из этого правила. Вероятность нарисовать себе фантастическую картину событий особенно велика, если драгоценная половинка Водолея испытывает его терпение и медлит с обратной связью.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы ведомы лишь своей собственной фантазией, и куда она может их завести, предугадать трудно. Иногда этого не могут знать и сами Рыбы, так как свое минутное вдохновение они будут ценить выше тщательного плана. Неудивительно, что и для партнера многие Рыбы останутся загадкой.