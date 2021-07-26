Курс на мелочи — любовный гороскоп на 26 июля-1 августа

Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой.

Полезно обращать внимание на мелочи, они покажут истинное отношение партнера. Если он заботится о вас, старается услужить и помогает практическими делами, то у вас все хорошо. Если же его чувства выражаются только комплиментами и обещаниями, то это повод насторожиться. Готовый ужин к вашему приходу с работы докажет любовь лучше, чем любые слова. Но совсем увязать в мелочах тоже не надо, иначе можно испортить и хорошие отношения. Если вы начнете зацикливаться на том, что партнер шумно ест, некстати смеется, у него не очень чистая обувь, он не закручивает тюбик с пастой и не ставит чашку на свое место, вы за неделю успеете его возненавидеть. Еще один враг отношений сейчас — попытки «улучшить» партнера: начать учить его этикету, поправлять речь, сажать на диету. Понятно, что вы делаете это из лучших побуждений, но все-таки не надо. Умейте отличить важное от несущественного.

Овен

Для влюбленных Овнов станет переломной середина недели. В это время что-то заставит их вести себя по-другому - например, менее напористо или не так игриво. Овнам, желающим сказать своим любимым нечто важное, звезды советуют заводить «разговор по душам» в среду вечером: нужные слова найдутся сами.

Телец

Для Тельцов неделя может начаться романтично, но в этой романтике будет не хватать определенности. К уик-энду судьба сделает им подарок, дав в руки еще один практический рычаг управления событиями. Это подходящее время для честного личного разговора, который многое прояснит между влюбленными.

Близнецы

Близнецам на этой неделе важен живой или дистанционный контакт с любимым человеком. Интеллектуальные споры, обмен новостями и общность взглядов подстрахуют в случае бытовых, деловых и других разногласий. У союза коллег и друзей больше шансов сберечь гармонию, чем у пары «чистых романтиков».

Рак

В начале этой недели Раки настроены романтично, но не всегда умеют согласовать свои чувства, слова и действия, могут пропустить удачный момент для разговора. Ситуация улучшится к выходным. Уик-энд добавит отношениям гармонии, даст повод проявить чувственность или пустить в ход изобретательность.

Лев

На этой неделе Львы сменят арсенал своего воздействия на партнера. Их азарт и напор сменятся потоком красноречия в попытке «достучаться» до чужого сознания. В выходные накопившиеся размышления прорвут плотину молчания и Лев выскажет своей половинке все, что думает, порой не стесняясь в выражениях.

Дева

Вторая половина этой недели сделает Дев более страстными и активными. К сожалению, не всегда им будет обеспечена обратная связь с партнером и не все пути развития отношений будут для них открыты. Самые подходящие дни для обхода «слепых зон» и свободной любовной инициативы - суббота и воскресенье.

Весы

На этой неделе в новых романах Весов заканчивается «льготный период». Но пережитые вместе приключения продолжат давать влюбленным поводы для приятного общения, даже если им пришлось сменить тактику. В постоянных союзах Весы могут временно стать слабой стороной и нуждаться в поддержке партнера.

Скорпион

Скорпионам не стоит терять время в выходные: суббота и воскресенье дают им новый повод проявить себя или плавно перейти от дружбы к романтике. Но им лучше не забывать о выставленных партнером или судьбой границах. Сложная сторона - общение, важно избегать ультиматумов и шуток на серьезные темы.

Стрелец

На этой неделе звезды создают Стрельцам в любви немало ограничений. Иногда это прямые запреты и знакомые четкие правила, иногда - завуалированные ловушки и тонкие провокационные моменты. Если Стрельцы намерены продолжать отношения, им придется искусно лавировать в предложенных обстоятельствах.

Козерог

На этой неделе любовные отношения Козерогов налаживаются и приобретают отдельные черты, близкие к их давнему идеалу. Свободным Козерогам звезды советуют искать партнера-друга или «проводника в другой мир», возможно, он быстрее найдется среди иностранцев. Время любовных удач и сюрпризов - выходные.

Водолей

На этой неделе Водолеи будут наблюдать новые перемены в поведении любимого человека. Не исключено, что в выходные им придется терпеливо выслушать обстоятельный монолог своей половинки, которая будет не прочь поговорить о себе и покритиковать Водолея. Возможно недопонимание в принципиальном вопросе.

Рыбы

На этой неделе Рыбы будут чаще видеть интерес противоположного пола к себе - или замечать вокруг тех, кто подходит на роль их идеального партнера. К сожалению, сами они не всегда смогут отвечать на приятные знаки внимания. Для свиданий им лучше выбирать понедельник, вторник, субботу и воскресенье.