Учимся экономить — финансовый гороскоп на 26 июля-1 августа

Венера в Деве создаст условия для экономии. Будет легко контролировать доходы и траты, составлять списки покупок, вести домашнюю бухгалтерию.

Точность и аккуратность помогут вам не ошибиться, когда расплачиваетесь. Самый большой минус недели — много мелочей, на которые нужно потратиться. Вы и раньше могли знать, что у вас закончились губки для мытья посуды или лекарства в аптечке, но успешно это игнорировали, а сейчас решите пополнить запасы одним махом. Крупные покупки спонтанно лучше не делать. Можно покупать то, что давно присмотрели и вписали в бюджет. Но и тогда это должны быть практичные и полезные в хозяйстве вещи, а не предметы роскоши. Что касается доходов, то доход будет идти от работы, подработок и практических услуг. Это не относится к четвергу — в четверг любая активная деятельность окажется невыгодной. Будут хорошо зарабатывать те, кто имеет отношение к сфере здоровья: диетологи и консультанты по правильному питанию, косметологи, фитнес-тренеры, распространители БАДов.

Овен

Овнам на этой неделе важно понимать, какую работы удастся выполнить максимально быстро и качественно. Есть риск того, что вы будете настроены излишне амбициозно и будете готовы ставить перед собой высокую планку. При переоценке своих сил и ресурсов рискуете потерпеть фиаско. Особенно это относится к новым направлениям в бизнесе. Освоение новых профессий может оказаться не столь быстрым и легким процессом, как вам, возможно, представлялось. Поэтому имеет смысл отдавать предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт и в которой вы хорошо разбираетесь. Представители творческих профессий могут быть полны планов и надежд. Однако вы можете не получить поддержку своим идеям у коллег и единомышленников. Учащимся на платных курсах повышения квалификации, возможно, будет непросто совладать со своими эмоциями. Может внезапно выясниться, что вы возлагали больше надежд на это обучение, чем оно вам может дать в реальности. Для этого периода будет характерно некоторое разочарование в стиле и методах преподавания в учебном заведении.

Телец

Карьерные амбиции Тельцов на этой неделе могут не оправдать ожиданий. Возможно, будет непросто выполнять профессиональные обязанности на своем рабочем месте. Это особенно относится к офисным служащим. Сложности могут быть связаны с какими-то перестановками в вашем служебном кабинете. Например, вас могут временно перевести работать в другой кабинет или в вашем кабинете параллельно будут проводиться ремонтные работы. Все это так или иначе будет отвлекать и создавать неудобства. Это неблагоприятное время для тех, кто работает на дому, в семейной фирме или имеет отношение к коммунальным и жилищно-бытовым службам. Если вам предстоит завершить какую-то работу к сроку, то тут вы можете столкнуться с осложнениями. Возможно, перед вами поставят новые задачи, справиться с которыми будет непросто. В это время постарайтесь не привлекать к себе внимания. Неисполнение данных вам поручений может вызвать недовольство начальства. Это не лучший день для смены работы и нового трудоустройства.

Близнецы

Эта неделя у Близнецов может быть связана с обширными контактами. Это может быть интересным в плане человеческого общения, однако на профессиональную деятельность это будет влиять как сильный отвлекающий фактор. Возможно, вы окажетесь эмоционально вовлеченными в какую-то историю, которую вам расскажут друзья или родственники. И думать об учебе или работе всерьез не сможете. Относительно неплохо пойдут дела, не требующие длительного времени для сосредоточения. Будьте осмотрительнее в поездках, есть риск потерять документы. Это неблагоприятное время для работы с информационными потоками. В профессиональной деятельности это может быть связано с нарушениями в деловом взаимодействии, неисполнением обязательств или ложной информацией, ведущей к ошибочным поступкам. Работники торговли, транспорта, консультанты и социальные работники могут стать жертвой обмана или не справиться со своими обязанностями. Неудачное время для служебных командировок.

Рак

Ракам на этой неделе рекомендуется особое внимание уделять финансовым вопросам. Именно тема финансов может стать наиболее проблемной. Возможно, вам придется расходовать больше денег, чем предполагалось изначально. У вас могут вырасти материальные потребности из-за желания купить ту или иную вещь. А текущие доходы вряд ли будут покрывать расходные статьи вашего бюджета. Возможно, вы столкнетесь с убытками в результате своей деловой активности. Работникам кредитно-финансовых организаций и материально ответственным лицам следует проявить особую осмотрительность. Не исключены попытки обмана или мошенничества – будьте бдительными. В ходе выполнения текущей работы вы можете часто сталкиваться с техническими сбоями, и иногда придется переделывать свою работу. Если у вас много долгов, то к моменту выплаты по кредитам может оказаться, что нужной суммы денег нет в наличии. Рациональное планирование бюджета может исключить острые ситуации с нехваткой денег.

Лев

Львы на этой неделе будут склонны действовать излишне прямолинейно и напористо. Необходимо отдавать себе отчет в том, что любые действия, которые будут совершаться без учета интересов окружающих людей, могут привести к их ответной реакции. И ущемление чужих экономических интересов может привести к конфликтным ситуациям. Именно это и может произойти с вами на этой неделе. Вместо того, чтобы решать свои вопросы в конструктивном ключе, вы можете задеть интересы других людей и поднять мощную волну протеста против своих инициатив. Так вы можете оказаться втянутыми в совершенно бесперспективную и никому не нужную борьбу. Силы и ресурсы могут расходоваться не на созидание, а на разрушение. Поэтому звезды советуют вам изначально крайне деликатно относиться к экономическим интересам окружающих. В наибольшей степени это может затронуть тех, кто работает в сфере услуг или плотно завязан на деловом партнерском сотрудничестве.

Дева

Девам для успешной профессиональной деятельности будут мешать личные трудности. В первую очередь вы можете начать сомневаться в целесообразности тех или иных действий. Зерно сомнений может быть заронено в вас из-за неуверенности в своих силах и снижения уровня самооценки. Это может подогреваться конфликтными отношениями с некоторыми коллегами в рудовом коллективе. Тем не менее, эти внутренние психологические трудности могут негативно повлиять на успешность и динамику вашей деловой активности. Также вы можете оказаться в ситуации ограничений, когда вам сложно будет реализовать свои желания и намерения, из-за ухудшения самочувствия. Эта неделя может быть отмечена большим расходом энергии на работе. Физическое и психическое перенапряжение может привести к повышенной утомляемости, слабости и, в итоге, к снижению уровня работоспособности из-за плохого самочувствия. Старайтесь равномернее распределять нагрузки на работе, берегите свое здоровье.

Весы

У Весов на этой неделе могут быть завышенные ожидания. Звезды советуют не отрываться от земли в своих мечтах и планах, и стараться быть хоть немного практичнее. Это непростой период для тех, кто вынужден выполнять свои профессиональные обязанности не в одиночку, а в составе творческого коллектива. Сейчас вам будет сложнее добиться слаженного и четкого взаимодействия с коллективом. Также не стоит понапрасну терять время, просиживая его на общих собраниях акционерного общества или на профсоюзных собраниях. Рекомендуется не ждать от работодателя приятных сюрпризов типа выплаты премии или иных материальных поощрений. Это не лучший день для планирования, проектно-конструкторских разработок и научных исследований. Отдавайте предпочтение той работе, в которой чувствуете себя уверенно и являетесь опытными специалистами своего дела. За новые дела пока лучше не браться – здесь вы можете столкнуться с неприятностями. Ситуация на работе может быть связана с неожиданными изменениями в обстоятельствах, из-за чего вам придется вносить коррективы в свои планы.

Скорпион

У типичных Скорпионов на этой неделе могут осложниться отношения с вышестоящим руководством. Этот период может быть связан с непостоянством при взаимоотношениях с вышестоящим начальством. Поэтому не стоит доверять сиюминутным обещаниям начальства по поводу карьеры, выплаты премии и прочего. Для вас будет спокойнее не попадать в поле зрения начальства. Дело в том, что начальство будет склонно предвзято и в основном негативно оценивать вашу работу. Поэтому контакты с начальством не сулят вам ничего хорошего. Кроме того, вам будут поступать приказы и распоряжения, которые часто будут противоречивыми и которые крайне затруднительно будет исполнить. В результате вас могут поставить в крайне сложное положение. Главным критерием эффективности вашей работы может стать соблюдение сроков выполнения поступающих от начальства приказов и распоряжений. А поскольку сроки часто будут нереальными, то у вас могут быть проблемы в карьере. Не исключено получение замечаний, выговоров, вплоть до угрозы увольнения.

Стрелец

Вопрос владения профессиональными знаниями и информацией может стать ключевым условием для успеха Стрельцов на этой неделе. Вам будет непросто заставить себя сосредоточиться на профессиональном обучении с целью повышения квалификации. Вы можете оказаться эмоционально вовлечены в новостные информационные потоки, а для сосредоточенного изучения учебного материала не хватает усидчивости и внутренней дисциплины. Будьте внимательнее с теми людьми, с которыми приходится контактировать по работе. В профессиональной деятельности старайтесь не доверяться случайным людям, опасайтесь обманов. Многое будет определяться уровнем ваших знаний и умением эти знания применять на практике. Работа над собой и развитием в себе творческих качеств положительно отразится на карьере. Непростой период для тех, кто находится в служебных командировках или работает на вахте. Могут возникать логистические транспортные неувязки в сфере торговли. Востребованный на рынке товар может не поступить своевременно в продажу и это может привести к упущенной выгоде.

Козерог

На этой неделе у Козерогов основной проблемной темой могут стать финансовые вопросы. Этот период может быть связан с некоторыми иллюзиями относительно ваших представлений о доходах. Если вы полагаете, что сможете легко и быстро выйти на желаемый уровень доходов, то это заблуждение. Воздержитесь от принятия финансовых решений – здесь вы рискуете допустить ошибку и понести убытки или истратить деньги впустую. Возможно, настала пора подумать о том, чтобы более рационально расходовать деньги. Ведь, сколько бы много вам ни удалось заработать денег, а их все равно будет недостаточно при нерациональных тратах. С осложнениями в делах могут сталкиваться работники банков, страховых агентств, служащие в государственных учреждениях, связанных с правоохранительными функциями. Но самые серьезные трудности могут быть у тех Козерогов, которые имеют много долгов и у кого имеются регулярные выплаты по счетам в счет погашения по кредитам. Может случиться так, что в нужный срок требуемой суммы денег может не оказаться в наличии. Это и станет предметом напряженности.

Водолей

У Водолеев на этой неделе могут осложниться отношения с теми людьми, которые являются для вас либо деловыми партнерами, либо клиентами. Во втором случае ситуация может сложиться так, что вы при приеме или выполнении клиентского заказа что-то забудете, упустите из виду. И это может стать поводом для претензий. Также это достаточно напряженный день для учащихся, которым требуется продемонстрировать преподавателям или экзаменационной комиссии уровень своих знаний. Высокая эмоциональность может привести к тому, что в самый ответственный момент вы забудете ответ. У бизнесменов поводом для беспокойства может стать нарушение действующих договорных отношений со стороны деловых партнеров. В вопросах взаимодействия с деловыми партнерами руководствуйтесь принципом «доверяй, но проверяй». Своевременное реагирование на нарушение соглашений позволит вам свести к минимуму вероятный финансовый и репутационный ущерб. Воздержитесь от проведения переговоров и подписания юридически значимых документов.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут проявлять готовность действовать с большой самоотдачей в текущей работе. Впрочем, большие энергозатраты могут иметь и оборотную сторону. Нервные и физические перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия, когда вы вынуждены будете какое-то время не заниматься интенсивной работой. Основной проблемной темой могут стать взаимоотношения с коллегами. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе может быть излишне наэлектризована. Одной из причин этого могут стать интриги, выяснения отношений с переходом на личности. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем и оценивать коллег исключительно по их профессиональным, а не личным качествам. Превратить коллектив в одну большую семью вряд ли реально на данный момент. Старайтесь беречь и сохранять доброжелательные отношения с коллегами, уходите от никому не нужных конфликтных ситуаций. В карьере могут быть перемены, которые, однако, доставят вам лишь дополнительные волнения и неудобства.