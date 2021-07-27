Находим точки соприкосновения — гороскоп на 28 июля

18-19 лунные сутки. В первой половине дня Луна без курса советует никуда не спешить, избегать физических нагрузок и мозгового штурма.

Утром лучше выспаться, побыть в тишине и уединении. Вторая часть дня добавит энергии и горячих новостей, повысит общительность. Огненный аспект Луны и Меркурия придаст сил артистам, репортерам, рекламщикам, комментаторам и другим представителям «разговорного жанра». Несмотря на прилив сил, преждевременна практическая суета. Особенно нежелательно приступать к ювелирным ручным работам: возможна заминка или ошибка в самом начале процедуры, нехватка помощников, материалов или инструкций.

Овен

Начало этого дня для Овнов вряд ли окажется продуктивным. Звезды советуют выспаться, заняться несложным делом, здоровьем или побыть в одиночестве, а в активную жизнь включаться во второй половине дня. В это время придут новости, активизируется творческая мысль, возрастет общительность, станет проще найти общий язык с детьми. Желательно ограничиться разговорами, воздерживаясь от новых инициатив.

Телец

Тельцам день может принести свежие творческие идеи, а также информацию о жилье или новый повод для обсуждений в семье. Во второй половине дня возможен разговор с центральной персоной в доме или человеком, влияющим на домашний распорядок. Может получить особый вес мнение конкретного лица (родителя, близкого друга семьи, хозяина собственности). Родителям придется заново наладить связь с детьми.

Близнецы

Близнецам стоит перенести все целевые контакты на вторую половину дня. В это время рассеется пелена лишних сомнений, появится энергия для обмена новостями и дружелюбных конструктивных бесед. В ходе совещаний и групповых дискуссий звезды советуют не забывать о пользе персонального разговора. Особенно важно наладить личный контакт со своим попутчиком, соседом, близким или дальним родственником.

Рак

Раки проведут утро на волне мечтаний, надежд или воспоминаний. Им стоит пользоваться дополнительной возможностью побыть в мире своих грез, так как во второй половине дня придется его покинуть. Взбодриться заставит приток новостей, совещание, сообщение от заказчика, покупателя или другой значимой персоны. Возможны срочные вести об изменении маршрута, канала связи или порядка финансовых операций.

Лев

В первой половине дня Львам желательно выдержать паузу в общении. Лучше потратить это время на преодоление иллюзий или взятие под контроль своих тайных переживаний. Во второй половине дня, наоборот, не стоит гасить свою тягу к общению и новые импульсы творческой мысли. Настанет подходящий момент для персональных заявлений, публикации личных материалов, налаживания ближних и дистанционных связей.

Дева

В этот день мысли Дев потекут в новом русле. Важно быть «на низком старте»: сегодня или завтра прозвучит сигнал к действию. При этом новости, обстоятельства или собственные размышления заставят многих Дев в чем-то важном для себя остаться в тени. Вероятно, какое-то время им придется скрывать творческие идеи, подавлять свою индивидуальность, обслуживать чужие интересы или играть навязанную роль.

Весы

Сегодня Весов настигнут новости, которые не дадут им остаться в неведении насчет будущего или заскучать в одиночестве. Возможны вести от друзей, детей, поклонников, спонсоров, потенциальных помощников. Оживление информационного фона и появление новых лиц ожидается во второй половине дня. Возможна спонтанная остроумная дискуссия, неожиданная прогулка или визит, на ум может прийти креативная идея.

Скорпион

В начале дня Скорпионам стоит поберечь свои силы, особенно, физическую и вербальную энергию. Повышенная самоотдача потребуется во второй половине дня. Всплеску суеты способствует переходный период, возможна смена места работы, стиля общения или образа действий. Многие Скорпионы будут вынуждены вновь продемонстрировать свое мастерство, навыки общения, управления или оперативность в оказании услуг.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит торопить события. Первую половину дня можно провести дома, в уединении или фазе расслабления. Во многих делах тупик или распутье могут длиться до ночи, но не все так плохо: вторая половина дня даст пищу уму, поможет вновь навести мосты и освежить банк идей. Именно в это время лучше начинать путь, включаться в работу, общение, игру, возвращаться в профессиональную форму.

Козерог

Вторая половина этого дня поможет Козерогам узнать новости и подправить в соответствии с ними свои расчеты. Особый интерес могут представить сообщения домочадцев или людей, связанных с жильем. Если в планах поездка за рубеж или сотрудничество с иностранцами, не стоит ничего предпринимать, не изучив мировую повестку дня и не поговорив с земляками. Родителям-Козерогам важно получить вести от детей.

Водолей

Водолеям стоит отложить важные контакты на вторую половину дня. Даже если новости будут приятными, а расчеты сбудутся, звезды советуют не спешить с переходом к конкретным работам: можно остаться без поддержки, инструмента и помощников. Лучше использовать это время для переговоров и уточнения диагностики: собеседники будут не прочь поговорить о себе и из их монологов вы узнаете нечто интересное.

Рыбы

Начало этого дня Рыбы смогут провести так, как им хочется. Если желаемое не доступно прямо сейчас, можно о нем помечтать. А вот во второй половине дня лучше действовать по плану или алгоритму, не выходить за рамки бюджета, регламента. Прежде чем соглашаться на сотрудничество, набирать штат или искать помощь, звезды советуют заново изучить информацию, оценить мотивы человека или мощности сервиса.