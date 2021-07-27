Правда ударит по отношениям — любовный гороскоп на 28 июля

Свои секреты стоит держать при себе, чтобы не поругаться со второй половинкой.

Овен

Сегодня звезды советуют влюбленным Овнам прислушаться к своей интуиции: она безошибочно подскажет, когда лучше выходить на контакт. Скорее всего, это случится во второй половине суток. Недавняя манера действий не подходит к новым условиям, пора обратить больше внимания на практические детали.

Телец

Во второй половине этого дня у Тельцов появятся силы для конструктивного честного разговора с любимым человеком. Звезды советуют разговаривать именно с ним, не прибегая к помощи посредников: шансы на взаимопонимание растут, а третье лицо может испортить дело, включив негативный сценарий отношений.

Близнецы

Для Близнецов день может начаться с продолжения любовных мечтаний и сомнений. Многие Близнецы проведут утро под мороком воспоминаний. Но во второй половине дня представители этого знака оживятся и начнут жить «здесь и сейчас». Они охотно напишут любимому человеку сообщение или откликнутся на него.

Рак

Утром Раки пассивны и сентиментальны. В это время им лучше ничего не менять, не стоит ни прерывать затяжное свидание, ни проявлять новую инициативу. Одинокие Раки могут позволить себе помечтать. Во второй половине дня всем Ракам полезно стать общительнее и блеснуть перед пассией чувством юмора.

Лев

Сегодня Львам лучше отложить любовные порывы до второй половины суток. В первую очередь, это касается их растущей общительности и стремления быть на виду: заставить партнера оценить свое остроумие или не пропустить свое появление на арене событий им будет гораздо проще в вечернее время, чем утром.

Дева

Влюбленные Девы готовы удвоить свою активность, но ситуация потворствует их порывам лишь отчасти, а порой заставляет теряться при выборе дальнейшей линии поведения. Многие Девы, ждущие в отношениях полного равенства, пока вынуждены делать робкие шаги в надежде на одобрение и скрывать свои мысли.

Весы

Весам лучше не ждать подвижек в своей любовной истории утром: это время вынужденных пауз, заминок и загадок. Партнер может пропасть с радаров и не отвечать на сообщения. Стоит подождать второй половины дня, если вы ждете шанса поговорить, встретиться лично или передать новости через общих знакомых.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам стоит ценить тишину и покой утренних часов: звезды подсказывают, что сегодня это самое гармоничное и комфортное время для личной встречи. Нежелательно планировать важное свидание на вторую половину дня, так как в суете или потоке новостей для романтики может не остаться места.

Стрелец

Первая половина дня не обещает Стрельцам определенности в любовных делах. Многим представителям знака придется довольствоваться романтическими мечтами или «гаданием на кофейной гуще». Во второй половине суток картину отчасти прояснят поступившие новости, но поле для фантазий и домыслов останется.

Козерог

Сегодня звезды советуют влюбленным Козерогам меньше говорить и больше слушать (наблюдать). Утром им многое подскажет собственная интуиция. Во второй половине дня истина может быть преподнесена в форме шутки - но в каждой шутке, как известно, есть доля правды, важно лишь не закрывать на нее глаза.

Водолей

В первой половине дня Водолеям придется потомиться в ожидании ответа или побороться с наплывом лишних эмоций. Во второй половине суток любимый человек выйдет на связь и стоит чаще давать ему слово: его словоохотливость вкупе с эгоцентризмом отменит необходимость задавать наводящие вопросы.

Рыбы

Влюбленные Рыбы смогут потакать своим чувствам, мечтам и привычкам лишь в первой половине этого дня. С приближением вечера им придется вернуться в реальность и играть по предложенным правилам. Им не стоит делать следующий шаг или позволять его партнеру, не узнав некоторые важные для себя детали.