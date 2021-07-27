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Звезды-Тельцы, меняющие мужчин как перчатки

27 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Женщина-Телец имеет сильный характер. Она – трудолюбивая, целеустремленная, но при этом нежная и понимающая.

Звезды-Тельцы, меняющие мужчин как перчатки
Фото: Кадр из фильма "Аквамен"

Женщина-Телец имеет сильный характер. Она – трудолюбивая, целеустремленная, но при этом нежная и понимающая. Пока женщина-Телец не найдет того самого, она готова перебирать мужчин и постоянно менять их. У одних поиск нужного мужчины на всю жизнь происходит быстро, а другие могут годами искать вторую половинку.

Эмбер Херд

Наибольшую известность ей принесла не карьера, а ее личная жизнь, которую бурно обсуждают во всем мире. В 2007 году стало известно о ее отношениях с актером Криспином Гловером, но уже спустя год она вышла в свет со своей девушкой – фотографом Таисией Ван Ри. В 2015 году она вышла замуж за Джонни Деппа, и этот брак до сих пор считается одним из самых скандальных. Судебные разбирательства между супругами идут до сих пор. Когда развод с Деппом был оформлен официально, Херд объявила об отношениях с Илоном Маском, но они также долго не продлились. В итоге у Херд появилась дочь, и до сих пор никто не знает, кто отец девочки. Сильная духом женщина-Телец решила, что она сможет прожить и без второй половины.

Наталия Орейро

Известная актриса из 90-х в молодости разбивала сердца многим мужчинам. Официально во время своей карьеры она состояла в отношениях с двумя мужчинами. Первым был актер Пабло Эчарри. С ним она состояла в отношениях на протяжении шести лет. С 2001 года она встречалась с рок-музыкантом Рикардо Мольо, а потом вышла за него замуж. Супруги вместе до сих пор и воспитывают мальчика. Однако некоторые источники разглашали информацию о других романах Орейро. За несколько лет она успела сменить пять мужчин. Она состояла в отношениях с рок-музыкантом Иваном Нобле, композитором Андреасом Каламаро, танцором Хоакином Кортесом, певцом Данте Спиннета и актером Бенхамином Векунья. Перед тем, как найти свое счастье, ей пришлось долго перебирать различных мужчин.

Ума Турман

Известная актриса и лауреат «Золотого глобуса» в период с девяностых по десятые была замужем три раза. Ее первым звездным избранником был Гэри Олдман, с ним в браке она пробыла всего два года. После этого она состояла в длительных отношениях с актером Итаном Хоуком. В браке у супругов родились дочь и сын, но они развелись спустя восемь лет совместной жизни. В 2007 году Турман была в гражданском браке с финансистом Арпадом Бюссоном. В этих отношениях она родила третьего ребенка. Однако пара продержалась только семь лет. Сейчас о личной жизни Турман ходят разные слухи, ей приписывают новые романы. Возможно, в будущем она найдет своего мужчину, сделать это никогда не поздно.

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