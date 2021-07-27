Пять знаков зодиака, которым нельзя доверять

Астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которым особенно сложно хранить чужие тайны.

Они способны на обман, по этой причине доверять им нельзя.

Пятое место

Стрельцам нравится делиться эмоциями и информацией, по этой причине они способны легко проговориться и выдать чей-либо секрет. Если их что-то заставило волноваться, они сразу забудут о конфиденциальности. Стрельцы склонны придумывать факты: они могут добавить сенсационности, даже если это не их история.

Четвертое место

Весы любят посплетничать – такая уж их особенность, уверены астрологи. Люди, рожденные под этим знаком, не слишком склонны критиковать, а также кого-то осуждать, но не рассказать то, о чем знают, они просто не могут. И в большинстве случаев это всегда сходит им с рук.

Третье место

Люди, которые появились на свет под знаком Льва, абсолютно не умеют хранить чужие тайны, поэтому доверять им нельзя, считают эксперты по звездам. Представители этого знака могут с легкостью поделиться чьим-то секретом. Сделать исключение они способны только для очень близкого человека, говорят астрологи.

Второе место

Овны импульсивны, открыты и сами практически не имеют тайн, поэтому им трудно понять, почему другие не желают говорить о своих проблемах. Овны, не смущаясь, способы раскрыть чужие секреты.

Первое место