Пять знаков зодиака, которым нельзя доверять

Астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которым особенно сложно хранить чужие тайны.
Они способны на обман, по этой причине доверять им нельзя.
Люди, которые появились на свет под знаком Льва, абсолютно не умеют хранить чужие тайны, поэтому доверять им нельзя, считают эксперты по звездам. Представители этого знака могут с легкостью поделиться чьим-то секретом. Сделать исключение они способны только для очень близкого человека, говорят астрологи.
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