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Пять знаков зодиака, которым нельзя доверять

27 июля 2021ГороскопыУника Новости

Астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которым особенно сложно хранить чужие тайны.

Пять знаков зодиака, которым нельзя доверять
Фото: depositphotos

Они способны на обман, по этой причине доверять им нельзя.

Пятое место

Стрельцам нравится делиться эмоциями и информацией, по этой причине они способны легко проговориться и выдать чей-либо секрет. Если их что-то заставило волноваться, они сразу забудут о конфиденциальности. Стрельцы склонны придумывать факты: они могут добавить сенсационности, даже если это не их история.

Четвертое место

Весы любят посплетничать – такая уж их особенность, уверены астрологи. Люди, рожденные под этим знаком, не слишком склонны критиковать, а также кого-то осуждать, но не рассказать то, о чем знают, они просто не могут. И в большинстве случаев это всегда сходит им с рук.

Третье место

Люди, которые появились на свет под знаком Льва, абсолютно не умеют хранить чужие тайны, поэтому доверять им нельзя, считают эксперты по звездам. Представители этого знака могут с легкостью поделиться чьим-то секретом. Сделать исключение они способны только для очень близкого человека, говорят астрологи.

Второе место

Овны импульсивны, открыты и сами практически не имеют тайн, поэтому им трудно понять, почему другие не желают говорить о своих проблемах. Овны, не смущаясь, способы раскрыть чужие секреты.

Первое место

Близнецы используют ложь как инструмент для достижения своих целей, не слишком беспокоясь о сохранности тайн. У представителей этого знака огромное количество друзей, поэтому, общаясь со всеми по-дружески, они могут проболтаться о том, что стоило оставить при себе.
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