Тест: на что похож ваш денежный поток?

Денежный поток – это в буквальном смысле энергия, которая работает на привлечение средств в вашу жизнь.

Ведь бывает такое, что работаешь-работаешь, а деньги все «не идут». Возможно, это связано с тем, что денежный канал забит негативной энергией, которая не дает деньгам работать на вас.

Давайте проверим, насколько хорошо работает ваш денежный канал!