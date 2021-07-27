Головокружительные возможности подарит вторая половина 2021 года

Рассказываем, как схватить удачу за хвост до конца текущего года.
Последние 7 градусов знака Водолей (с 23 по 30 градус) Юпитер за этот период пройдёт дважды. Здесь можно сразу отметить – представители знаков воздушной стихии (Близнецы, Весы и Водолеи), рождённые в конце этих знаков (ориентировочно с 13 по 21 июня, с 15 по 22 октября и с 11 по 18 февраля), могут ожидать от этого транзита более удачного, плодотворного периода и роста возможностей. Чуть менее направленную, но всё так же позитивную поддержку могут испытать рожденные в тех же пределах по градусам Овны и Стрельцы.
Возвращение Юпитера в знак Водолея, как важнейший транзит второго полугодия 2021-го, можно рассматривать с разных сторон и углов зрения. Наиболее очевидным фактом на время этого транзита становится явное усиление воздушной стихии и характерных особенностей Водолея, связанных с информационными технологиями, средствами коммуникаций, коллективными процессами, затрагивающих большие группы людей.
Для дальнейшей характеристики поведения Юпитера в одиннадцатом знаке необходимо помнить, что Юпитер снова попадает под управление Сатурна, наделённого силой влияния и властью, находясь в том же Водолее на правах хозяина. Тем не менее переход Юпитера вновь поднимет на волну структурные особенности самого эксцентричного и новаторского знака зодиака. Очевидно, с августа вновь можно ожидать роста протестных настроений по всему миру, появления новых (или реорганизации старых) сообществ, партий, сетевых проектов.
Однако влияние Юпитера в Водолее не исключает и даже способствует объединению различных общественных институтов перед общими проблемами, спонсирует братскую помощь и неожиданную поддержку со стороны. Юпитер (вместе с Сатурном) в Водолее как нельзя лучше показывают диспозицию «дружить против кого-то». Это положение «звезды королей» хорошо подчёркивает и желание заниматься филантропической деятельностью, свою выгоду и поддержку от меценатов могут получить на этом этапе деятели науки и искусства.
Полугодие Юпитера в Водолее в целом настраивает на оптимистичный лад – два самых напряжённых аспекта с участием благодетеля ожидаются в начале и в конце периода – сразу на входе 29 июля состоится оппозиция, а 8 декабря квадратура Юпитера с Марсом. О них ещё будет идти речь в дальнейшем, а наиболее благоприятным периодом дружественного влияния Юпитера будут сентябрь и октябрь. В эти месяцы все быстрые планеты Меркурий (трижды), Венера (дважды), Солнце и Марс поочерёдно пройдут гармоничные аспекты с Юпитером.
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