Головокружительные возможности подарит вторая половина 2021 года

Рассказываем, как схватить удачу за хвост до конца текущего года.

Завершающая фаза транзита Юпитера по одиннадцатому знаку зодиака продлится практически до конца года – с 28 июля по 29 декабря.

Последние 7 градусов знака Водолей (с 23 по 30 градус) Юпитер за этот период пройдёт дважды. Здесь можно сразу отметить – представители знаков воздушной стихии (Близнецы, Весы и Водолеи), рождённые в конце этих знаков (ориентировочно с 13 по 21 июня, с 15 по 22 октября и с 11 по 18 февраля), могут ожидать от этого транзита более удачного, плодотворного периода и роста возможностей. Чуть менее направленную, но всё так же позитивную поддержку могут испытать рожденные в тех же пределах по градусам Овны и Стрельцы.

Возвращение Юпитера в знак Водолея, как важнейший транзит второго полугодия 2021-го, можно рассматривать с разных сторон и углов зрения. Наиболее очевидным фактом на время этого транзита становится явное усиление воздушной стихии и характерных особенностей Водолея, связанных с информационными технологиями, средствами коммуникаций, коллективными процессами, затрагивающих большие группы людей.

Для дальнейшей характеристики поведения Юпитера в одиннадцатом знаке необходимо помнить, что Юпитер снова попадает под управление Сатурна, наделённого силой влияния и властью, находясь в том же Водолее на правах хозяина. Тем не менее переход Юпитера вновь поднимет на волну структурные особенности самого эксцентричного и новаторского знака зодиака. Очевидно, с августа вновь можно ожидать роста протестных настроений по всему миру, появления новых (или реорганизации старых) сообществ, партий, сетевых проектов.

Однако влияние Юпитера в Водолее не исключает и даже способствует объединению различных общественных институтов перед общими проблемами, спонсирует братскую помощь и неожиданную поддержку со стороны. Юпитер (вместе с Сатурном) в Водолее как нельзя лучше показывают диспозицию «дружить против кого-то». Это положение «звезды королей» хорошо подчёркивает и желание заниматься филантропической деятельностью, свою выгоду и поддержку от меценатов могут получить на этом этапе деятели науки и искусства.

Полугодие Юпитера в Водолее в целом настраивает на оптимистичный лад – два самых напряжённых аспекта с участием благодетеля ожидаются в начале и в конце периода – сразу на входе 29 июля состоится оппозиция, а 8 декабря квадратура Юпитера с Марсом. О них ещё будет идти речь в дальнейшем, а наиболее благоприятным периодом дружественного влияния Юпитера будут сентябрь и октябрь. В эти месяцы все быстрые планеты Меркурий (трижды), Венера (дважды), Солнце и Марс поочерёдно пройдут гармоничные аспекты с Юпитером.

Предварительно (с учётом последующего более подробного анализа), в общем плане можно предположить, что это время станет позитивным участком для начала новых инициатив (например, образовательных проектов), поездок и путешествий. Событийно важным будет и период разворота Юпитера с ретроградного на прямое движение с 15 по 20 октября.