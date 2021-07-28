Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Работаем на перспективу из последних сил — финансовый гороскоп на 29 июля

28 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня придется работать до самого вечера, вкладываясь в будущее.

Работаем на перспективу из последних сил — финансовый гороскоп на 29 июля
Фото: depositphotos

Овен

У Овнов этот день складывается благоприятно для работников туристического и гостиничного бизнеса. Возможно, ваши доходы вырастут за счет дополнительной подработки. При необходимости можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных покровителей. Воздержитесь от заключения сделок, связанных с финансовыми спекуляциями на бирже.

Телец

От инициативы Тельцов сегодня может многое зависеть. Наиболее успешное направление для вас связано с расширением и укреплением деловых связей. Если какой-то вопрос не можете решить самостоятельно, то подключайте на помощь друзей, единомышленников и знакомых. Особенно это актуально в тех случаях, когда вашей личной компетенции может оказаться недостаточно для квалифицированного решения вопроса.

Близнецы

Близнецы преуспеют в тех делах, которые связаны с плановой работой. Действуйте последовательно и целеустремленно – в этом случае вас ждет успех. Держите начальство в курсе событий и согласовывайте наиболее важные вопросы. Вместе с тем это не лучшее время для деловых контактов и поездок. Возможно, вам поступит ложная информация, и это может привести вас к ошибкам.

Рак

У Раков хороший день для профессионального обучения и прохождения курсов повышения квалификации. Ваши интеллектуальные способности могут оказаться выше среднего уровня, что позволит вам успешно применять свои знания в профессиональной деятельности. Вместе с тем в этот день у вас могут быть убытки из-за нерационального использования финансовых ресурсов – воздержитесь от крупных расходов.

Лев

Львам рекомендуется не делать того, о чем вас никто не просит. Это один из тех дней, когда ваши инициативы могут быть наказуемы. Все, что ожидает от вас начальство, сводится к беспрекословному и точному исполнению поручений. Также это хорошее время для привлечения к помощи влиятельных покровителей. Удачно пойдет работа, связанная с дополнительной подработкой в удаленном режиме.

Дева

Условием успеха для Дев в этот день может стать привлечение к деловому сотрудничеству потенциальных партнеров. Вы можете получить возможность повлиять на принимаемые коллективные решения в рамках участия в собраниях, совещаниях, конференциях. Успешно поработают те, кто имеет отношение к проектно-конструкторским разработкам и научным исследованиям.

Весы

У Весов этот день может стать убыточным, либо связанным с большими незапланированными расходами. Также уровень ваших доходов может оказаться меньше того, что вы ожидали получить. Постарайтесь воздерживаться от крупных рискованных расходов. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто занимает подчиненные должности в крупных организациях или в госучреждениях.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется отдавать предпочтение той работе, в которой наиболее востребованы ваши таланты, способности и профессиональные познания. Пусть даже вас ожидает сложная и трудоемкая работа, но вы сможете приобрести ценный опыт в ходе преодоления трудностей. Не следует бояться браться за новые дела – ваш возросший творческий потенциал позволит находить решения в новых нестандартных ситуациях.

Стрелец

Стрельцы преуспеют в работе, связанной с коммунальными, строительными и ремонтными услугами. Также это хорошее время для благоустройства рабочего места офисными служащими. Постарайтесь не допускать нарушений дисциплины труда. Ваше долгое отсутствие на рабочем месте не останется незамеченным. Отдавайте предпочтение простой работе, не требующей высокой квалификации.

Козерог

Козероги сегодня могут преуспеть в деловых контактах. Успешно проходят дела, связанные с консультациями, аналитической обработкой информации и документов. Ищите тех людей, которые могли бы на высоком профессиональном уровне справиться со стоящими перед вами задачами. При этом старайтесь не делать того, что повышало бы финансовые риски. Возрастает вероятность производственного травматизма.

Водолей

Чем менее значимую по статусу должность занимают Водолеи, тем успешнее пройдет этот день. Хорошо пойдут дела у тех, кто несет ответственность только за свою работу и не отвечает за работу других людей. Основное внимание сегодня рекомендуется уделять текущим делам. Вы сможете получить поддержку со стороны коллег. Однако для переговоров и работы с клиентскими заказами день недостаточно благоприятен.

Рыбы

Рыбам звезды советуют искать новые подходы в профессиональной деятельности. Возможно, вам придется для этого обмениваться опытом с коллегами или расширять горизонты своих профессиональных познаний. Быстрого результата ждать не приходится, но тем не менее, ваши усилия могут оказаться продуктивными впоследствии. Наиболее проблемная тема дня – отношения с коллегами.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
28 июля 2021Rambler
Дата рождения

18-19 лунные сутки. Ленивое утро заставит нас проспать работу, пить больше кофе и не напрягать мозги лишний раз. Разгонимся мы только к обеду, поэтому...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
29 июля 2021Rambler

19-20 лунные сутки.Рискуем по полной, играем по своим правилам и креативим – все это нам разрешает Луна в Овне. Энергии сегодня – выше крыши, поэтому...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 21
Работаем на перспективу из последних сил — финансовый гороскоп на 29 июля
Боремся с тайными переживаниями — любовный гороскоп на 29 июля
Действуем по знакомому сценарию — гороскоп на 29 июля
Что приготовить на завтрак Овнам, Львам и Стрельцам
Почему он не спешит в ЗАГС
Как запрограммировать себя на успех
Цифры, которые притягивают деньги
Каким знакам зодиака разобьют сердце в августе
Знаменитости, которые открыто говорят о зависимостях
Тест: на что похож ваш денежный поток
Какие знаки зодиака обречены на богатую жизнь
Самые верные друзья по знаку зодиака
Приметы на 29 июля: что нельзя делать в этот день
Нужно ли менять фамилию при замужестве
Правда ударит по отношениям — любовный гороскоп на 28 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
26 июля - 1 августа 2021Astro7

Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
18 лунный день27 июля 22:32 — 28 июля 22:4219 лунный день28 июля 22:42 — 29 июля 22:51

День отражение. 18-е лунные сутки, являются символическим отражением вашего внутреннего состояния, события дня показывают, что вы наработали в...

Читать продолжение