Работаем на перспективу из последних сил — финансовый гороскоп на 29 июля

Сегодня придется работать до самого вечера, вкладываясь в будущее.

Овен

У Овнов этот день складывается благоприятно для работников туристического и гостиничного бизнеса. Возможно, ваши доходы вырастут за счет дополнительной подработки. При необходимости можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных покровителей. Воздержитесь от заключения сделок, связанных с финансовыми спекуляциями на бирже.

Телец

От инициативы Тельцов сегодня может многое зависеть. Наиболее успешное направление для вас связано с расширением и укреплением деловых связей. Если какой-то вопрос не можете решить самостоятельно, то подключайте на помощь друзей, единомышленников и знакомых. Особенно это актуально в тех случаях, когда вашей личной компетенции может оказаться недостаточно для квалифицированного решения вопроса.

Близнецы

Близнецы преуспеют в тех делах, которые связаны с плановой работой. Действуйте последовательно и целеустремленно – в этом случае вас ждет успех. Держите начальство в курсе событий и согласовывайте наиболее важные вопросы. Вместе с тем это не лучшее время для деловых контактов и поездок. Возможно, вам поступит ложная информация, и это может привести вас к ошибкам.

Рак

У Раков хороший день для профессионального обучения и прохождения курсов повышения квалификации. Ваши интеллектуальные способности могут оказаться выше среднего уровня, что позволит вам успешно применять свои знания в профессиональной деятельности. Вместе с тем в этот день у вас могут быть убытки из-за нерационального использования финансовых ресурсов – воздержитесь от крупных расходов.

Лев

Львам рекомендуется не делать того, о чем вас никто не просит. Это один из тех дней, когда ваши инициативы могут быть наказуемы. Все, что ожидает от вас начальство, сводится к беспрекословному и точному исполнению поручений. Также это хорошее время для привлечения к помощи влиятельных покровителей. Удачно пойдет работа, связанная с дополнительной подработкой в удаленном режиме.

Дева

Условием успеха для Дев в этот день может стать привлечение к деловому сотрудничеству потенциальных партнеров. Вы можете получить возможность повлиять на принимаемые коллективные решения в рамках участия в собраниях, совещаниях, конференциях. Успешно поработают те, кто имеет отношение к проектно-конструкторским разработкам и научным исследованиям.

Весы

У Весов этот день может стать убыточным, либо связанным с большими незапланированными расходами. Также уровень ваших доходов может оказаться меньше того, что вы ожидали получить. Постарайтесь воздерживаться от крупных рискованных расходов. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто занимает подчиненные должности в крупных организациях или в госучреждениях.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется отдавать предпочтение той работе, в которой наиболее востребованы ваши таланты, способности и профессиональные познания. Пусть даже вас ожидает сложная и трудоемкая работа, но вы сможете приобрести ценный опыт в ходе преодоления трудностей. Не следует бояться браться за новые дела – ваш возросший творческий потенциал позволит находить решения в новых нестандартных ситуациях.

Стрелец

Стрельцы преуспеют в работе, связанной с коммунальными, строительными и ремонтными услугами. Также это хорошее время для благоустройства рабочего места офисными служащими. Постарайтесь не допускать нарушений дисциплины труда. Ваше долгое отсутствие на рабочем месте не останется незамеченным. Отдавайте предпочтение простой работе, не требующей высокой квалификации.

Козерог

Козероги сегодня могут преуспеть в деловых контактах. Успешно проходят дела, связанные с консультациями, аналитической обработкой информации и документов. Ищите тех людей, которые могли бы на высоком профессиональном уровне справиться со стоящими перед вами задачами. При этом старайтесь не делать того, что повышало бы финансовые риски. Возрастает вероятность производственного травматизма.

Водолей

Чем менее значимую по статусу должность занимают Водолеи, тем успешнее пройдет этот день. Хорошо пойдут дела у тех, кто несет ответственность только за свою работу и не отвечает за работу других людей. Основное внимание сегодня рекомендуется уделять текущим делам. Вы сможете получить поддержку со стороны коллег. Однако для переговоров и работы с клиентскими заказами день недостаточно благоприятен.

Рыбы

Рыбам звезды советуют искать новые подходы в профессиональной деятельности. Возможно, вам придется для этого обмениваться опытом с коллегами или расширять горизонты своих профессиональных познаний. Быстрого результата ждать не приходится, но тем не менее, ваши усилия могут оказаться продуктивными впоследствии. Наиболее проблемная тема дня – отношения с коллегами.