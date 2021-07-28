Боремся с тайными переживаниями — любовный гороскоп на 29 июля

Сегодня наши эмоции будут толкать нас на безумные поступки. Лучше сохранять хладнокровие.
Сегодня Овны хотят продолжать любовные игры на прежних условиях, но изменившаяся обстановка диктует другой образ действий. Овнам, привыкшим к формату курортного романа, придется сделать над собой усилие, чтобы освоить новую роль. Зато возрастут шансы у Овнов, симпатизирующих коллеге или помощнику.
Сегодня у звезд для влюбленных Тельцов есть две новости. Первая: у них добавляется рычагов влияния на события. Возможно, партнер наконец согласен в чем-то им уступить и подстроиться под их вкусы. Вторая: в данные сутки воспользоваться первой не удастся, придется действовать по обстоятельствам.
Сегодня, в полном соответствии с учебниками классической астрологии, влюбленных Близнецов выручает их природная общительность. Благодаря их чувству юмора и готовности поддерживать связь с партнером из любой точки города (мира) все намечающиеся недоразумения в паре будут сглажены, хотя бы на время.
Этот день может застать влюбленных Раков в фазе мучительных колебаний и попыток примирить противоположности. Звезды советуют не зацикливаться на решении мелких технических проблем, иначе главная цель так и не будет достигнута - например, вы не попадете на свидание или безнадежно опоздаете на него.
Этот день покажет Львам, что их недавняя тактика в делах сердечных устарела. Демонстративный азарт, легкая агрессия и упорство, переходящее в упрямство, больше не дают привычного результата. В сложившейся ситуации им лучше не пытаться управлять событиями напрямую, а гибко подстраиваться к ним.
Сегодня Девам представится случай доказать свою любовь и сверкнуть своими талантами в критический момент. Если они не поддадутся растерянности, то отлично справятся с задачей, так как нечто подобное уже проходили. Важно не драматизировать ситуацию: не исключено, что это шутка, игра или проверка.
Сегодня Весам не стоит отвергать помощь своей половинки, так как они и вправду в ней нуждаются. Некоторые Весы могут оказаться в досадной ситуации, когда партнер больше мешает им, чем помогает. Звезды советуют быть сниходительнее: если близкий человек стремится быть рядом, это само по себе ценно.
Этот день поможет Скорпионам перестроить свой стиль взаимодействия с представителями противоположного пола. Им не стоит сопротивляться этому процессу и держаться за свою прежнюю роль: перемены - к лучшему и дают им больше простора для любовной инициативы (особенно, если у них служебный роман).
Сегодня в любви удачливее те Стрельцы, которых все устраивает как есть. Многие Стрельцы не попадут в этот список счастливчиков, так как им придется корректировать линию поведения, с неясным пока результатом. Подстроиться к обстановке необходимо, если объект симаптий - коллега, помощник или босс.
Сегодня влюбленные Козероги импульсивны и способны навредить сами себе - что особенно досадно, если учитывать общий позитивный тренд в отношениях. Им лучше воздержаться от потворства своим порывам. В постоянных союзах возрастает риск бытовых ссор, не стоит находиться подолгу на общей территории.
День принесет Водолеям позитивные эмоции, если в ходе свидания они будут следить за сохранением своего душевного равновесия: сегодня оно под вопросом. Иначе им придется «делать лицо» и мучительно бороться с тайными переживаниями, пока партнер непринужденно щебечет о себе и наслаждается моментом.
В этот день Рыбам лучше не увлекаться любовными авантюрами. Не стоит ни потакать своим минутным порывам, ни уступать чужой инициативе. Быстрый ход сюжета будет мнимым - на деле, события будут развиваться по забавному алгоритму «шаг вперед и два шага назад». Не так уж невинны сегодня розыгрыши.
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