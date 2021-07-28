Действуем по знакомому сценарию — гороскоп на 29 июля

19-20 лунные сутки. Сегодня положение Луны в знаке Овна добавляет энергии и импульсивности, склоняет к игре, креативу, совмещению противоположностей и доле риска.

В целом, можно действовать по уже знакомому сценарию, но режим работ и техническое оснащение нуждаются в корректировке. Новая ситуация требует проявить больше аккуратности, дотошности в отделке деталей, заботы о здоровье и гигиене. Не стоит начинать в этот день проекты, связанные с оказанием услуг, а также сложное лечение или ремонт: забавные моменты, естественные в игре или творчестве, станут дополнительной «головной болью» в практической работе.

Овен

Сегодня у Овнов много энергии и изобретательности, которую им хочется тратить в знакомом направлении. Но жизнь не всегда позволит им делать то, что нравится. Не всем Овнам обстоятельства позволят продолжать любимую игру или заниматься активным хобби. Не меняя глобальных планов, многим из них придется перейти на другой режим - например, на работу или поправку здоровья вместо отдыха и развлечений.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам забыть про медлительность, мыслить живее и действовать быстрее. Задачи дня требуют хорошей реакции, находчивости, умения оперативно выбирать между вариантами или остроумно совмещать противоположности. Не исключено, что порой вам придется зависеть от людей или ситуации, выбирать из двух зол меньшее и придавать достойную форму не очень удачному изначально материалу.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит активнее поддерживать контакты с друзьями - в том числе, в форме параллельных связей с двумя или несколькими группами. Особенно актуальны, на данный момент, связующие нити с коллегами (включая иногородних и зарубежных) и с представителями ближайшего окружения: соседями, ежедневными попутчиками, курьерами, жилищными и охранными службами, приходящим домашним персоналом.

Рак

Сегодня Ракам придется вновь оказаться перед выбором или необходимостью совмещать два направления. Возможны колебания между двумя маршрутами, инструментами, лекарствами, видами транспорта. Не исключено, что это будет частью профессиональных обязанностей. Чтобы решить задачу, придется проявить не только целеустремленность, но и находчивость. Важно помнить о временном характере любого компромисса.

Лев

Сегодня Львы энергичны и не прочь проявить инициативу. Звезды напоминают им, что обстоятельства изменились и требуют новой тактики. Чтобы добиться успеха, необходимо сменить свою манеру поведения, режим тренировок или стиль управления делами. В частности, имеет смысл отказаться от упрямства, привычки к агрессии, претензий на лидерство, проявить больше практичности, гибкости и внимания к деталям.

Дева

Сегодня для Дев начинается полоса суеты, хлопот, страстей, повышенной деловитости и энергоотдачи. Не помешает поддержать физическую форму. Новое дело может начаться с аврала, форс-мажора, розыгрыша, очередного теста на мастерство, находчивость или устойчивость. В начале любого пути ждет заминка, момент духовной или идеологической дезориентации. Важно не потерять еще на старте уверенность в себе.

Весы

Сегодня успехи Весов не в последнюю очередь зависят от чужой помощи. Это может быть специализированный сервис, партнерская солидарность, забота детей, супруга или друга. Многие Весы станут спокойнее, если в их отсутствие совместные дела находятся в надежных руках. Не стоит обижаться, если оказанная другими людьми помощь оказалась неловкой или неуместной: факт внимания и поддержки сейчас важнее.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов хлопотный день. Чтобы суета не перешла в хаос, стоит делать все строго по правилам и инструкциям (особенно, если ведутся фундаментальные работы, например, строительные). Новая ситуация требует филигранной проработки деталей, от этого может зависеть будущая надежность и функциональность. Не стоит пренебрегать мелочами в уходе за питомцами и их воспитании, в лечении болезней.

Стрелец

Стрельцов день приглашает к разминке в форме игры или творчества, но общий тренд ориентирует скорее на скрупулезную работу, служение и ответственность, чем на веселье и отдых. Лучше не проводить время праздно, а использовать его с толком - например, тренироваться перед рывком в карьере, готовиться к ремонту, переезду или лечению. Уделяйте внимание не только общей идее, но и практическим деталям.

Козерог

На этот день Козерогам лучше не планировать работы, требующие повышенной аккуратности и терпения (в том числе, домашние). Если есть план, в мелочах можно положиться на вдохновение. Важно прекращать занятие, как только приходит усталость или намечается раздражительность, иначе возможны срывы, ссоры и неудачи. Не стоит тревожиться за результативность: через пару дней удастся наверстать упушенное.

Водолей

Для Водолеев день удачен, если они не зацикливаются на деталях и не слишком зависят от наследия своего прошлого. Главная опасность этих суток исходит от прежних недоработок и погрешностей: они могут напомнить о себе в любой момент и испортить начало любого дела. Если все хорошо с технической стороны, возможна психологическая ловушка - например, обострение тайного страха перед повторением неудачи.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше ставить себе короткие понятные задачи, к которым уже приложены план и инструкция. Игра, риск, перебор вариантов приветствуются лишь в заданных рамках. Не стоит поддаваться лихим индивидуалистичным настроениям, к которым располагает этот день, пренебрегать информационным и техническим сервисом. Во многих случаях персональную поддержку может с успехом заменить коллективный опыт.