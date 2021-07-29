Самые невезучие знаки зодиака

В жизни каждого человека случаются моменты триумфа и черные полосы, однако везучесть во многом определяет дата рождения.
По словам астрологов, чаще всего на скамейке запасных оказываются представители нескольких знаков зодиака.
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