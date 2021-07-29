Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Самые невезучие знаки зодиака

29 июля 2021ГороскопыСуть событий

В жизни каждого человека случаются моменты триумфа и черные полосы, однако везучесть во многом определяет дата рождения.

Самые невезучие знаки зодиака

По словам астрологов, чаще всего на скамейке запасных оказываются представители нескольких знаков зодиака.

Раки считаются одними из самых невезучих людей. Как правило, они не любят работать над защитой и редко имеют в запасе «план Б». Чаще всего они действуют по вдохновению и являются единственным знаком в зодиакальном круге, которому мешает его уверенность в себе.
Козероги работают и в счастливые случаи не верят. По этой причине разные приятные неожиданности и совпадения с ними почти не происходят. Кроме того, они порой чрезвычайно закрыты, уперты и лишены гибкости. Вселенная нечасто помогает таким Козерогам, поэтому астрологи относят их к невезучим людям.
Рыбам приходится довольно часто сталкиваться в жизни с черной полосой. Иногда они накручивают сами себя, а иногда действительно не могут справиться с грузом проблем. Еще Рыбы очень самокритичны и от полного фиаско их спасает только интуиция.
Суть событий: последние новостиСамые невезучие знаки зодиака назвали астрологиУкраина ввела самоизоляцию для приезжих из России, а на турецком курорте - крупный лесной пожарМоргенштерн и Бузова вошли в тройку самых успешных звезд Forbes, но не заняли первое место
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
29 июля 2021Rambler
Дата рождения

19-20 лунные сутки.Рискуем по полной, играем по своим правилам и креативим – все это нам разрешает Луна в Овне. Энергии сегодня – выше крыши, поэтому...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
30 июля 2021Rambler

20-21 лунные сутки. Сегодня придется быть смелым и напористым: Луна в Овне заставляет нас раздавить негатив своим оптимизмом и притянуть в свою жизнь...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 22
Как Огненный Змееносец повлиял на все знаки зодиака
Почему мужчины всегда возвращаются
Самые невезучие знаки зодиака
Самые стыдные привычки знаков зодиака
Какие знаки зодиака самые токсичные
Знаменитые женщины-Козероги, которые похорошели с возрастом
Как относиться к деньгам, чтобы заработать еще больше
Астрологи объявили о начале самого продуктивного месяца в году
Приметы на 30 июля: что нельзя делать в этот день
Работаем на перспективу из последних сил — финансовый гороскоп на 29 июля
Боремся с тайными переживаниями — любовный гороскоп на 29 июля
Действуем по знакомому сценарию — гороскоп на 29 июля
Что приготовить на завтрак Овнам, Львам и Стрельцам
Почему он не спешит в ЗАГС
Как запрограммировать себя на успех
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
26 июля - 1 августа 2021Astro7

Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
19 лунный день28 июля 22:42 — 29 июля 22:5120 лунный день29 июля 22:51 — 30 июля 23:01

Несчастливый, даже опасный день. День одиночек. Если у Вас есть возможность, этот день лучше провести дома, так как активизируются негативные для...

Читать продолжение