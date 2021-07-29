Лечим негативные эмоции романтикой — любовный гороскоп на 30 июля

Дайте отпор отрицательному настрою вместе с партнером.

Овен

Сегодня влюбленным Овнам нелегко управлять перепадами своего настроения. Их реакция на любой мимолетный негатив может быть крайне острой, что не лучшим образом отразится на романтических отношениях. Из малейшей тучки на горизонте они способны создать «бурю в стакане воды» и тут же об этом пожалеть.

Телец

Сегодня судьба не слишком балует влюбленных Тельцов и за любой порыв им приходится расплачиваться мелкими неприятностями. Не лучший момент для важного свидания: даже идеальный план будет чем-то подпорчен. Свободным Тельцам стоит избегать любовных авантюр: они могут принять сомнительный оттенок.

Близнецы

Сегодня будущее часто рисуется влюбленным Близнецам в темных красках. Причиной тому могут быть внешние события или чужие негативные примеры, которые впечатлительные Близнецы проецируют на свою личную ситуацию. За потоком негатива важно увидеть луч света, даже если он блеснет в самом конце дня.

Рак

Сегодня между Раками и их партнерами не все гладко - но причина будет скорее психологической, чем практической. Чем больше стаж отношений, тем гуще может быть атмосфера взаимного или одностороннего недовольства. Лучше не совершать в эти сутки поступков, способных вызвать у «половинки» подозрение.

Лев

Сегодня даже в отличных отношениях Львов многое смущает. Может быть чем-то подпорчено многообещающее знакомство (особенно, начатое в формате переписки). Неожиданная удача возможна у Львов, прервавших роман не по своей воле: появляется надежда на камбэк со стороны пропавшего или обиженного партнера.

Дева

У Дев сегодня возможна полоса любовных волнений или огорчений. Порой сигналы будут ложными, а драмы надуманными, но не исключен и настоящий кризис (особенно, если учесть, что влюбленные представители знака сейчас остро переживают каждую мелочь и способны в одно мгновение «сделать из мухи слона»).

Весы

Сегодня Весам нелегко даются лояльность, терпение и прощение, но звезды все же советуют им настроиться именно на такую волну. Преодолев свой маленький личный кризис, ваша «половинка» вновь станет вам лучшим другом. Внимание: этот сценарий желательно включать в сложившихся отношениях, а не в новых.

Скорпион

Сегодня на пути влюбленных Скорпионов может оставаться много досадных препятствий, преодоление которых способно занять целый день и добавить им нервозности. Свидание окажется удачным, если партнерам не важны романтические штампы и они получают удовольствие от общества друг друга в любой ситуации.

Стрелец

Сегодня в любви Стрельцов чаще преследуют поражения, а не победы. Порой любовные ловушки будут знакомы, но возможен и новый сюрприз. Это не лучший момент для развития отношений или для начала романа с нуля. Многие Стрельцы будут не прочь вернуть прежний формат встреч, в котором им все заранее ясно.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит упрекать в чем-либо партнера: куда опаснее для гармонии отношений будут их собственные негативные эмоции и вредные привычки. Их хороший настрой легко может смениться мрачностью и язвительностью. Лучше сразу сказать себе, что это неудачный день, и не спешить на свидание.

Водолей

Сегодня оптимизм в душе влюбленного Водолея побеждает пессимистичные настроения. Некий нюанс этого дня вернет им азарт, надежду или веру. Робкие замкнутые Водолеи получат надежду на возвращение своих выигрышных позиций, которые делают их увереннее в общении с представителями противоположного пола.

Рыбы

Сегодня главная задача Рыб - не впасть в отчаяние, если судьба спутает их идеалистичные любовные планы. Настало время, когда промедлить лучше, чем поспешить, и не исключено, что оно продлится несколько месяцев. К тому же, все не так плохо, как кажется, и уже завтра будет повод для новой встречи.