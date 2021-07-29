Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Покоряем карьерные вершины — финансовый гороскоп на 30 июля

29 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит искать возможности — это поможет нам продвинуться по карьерной лестнице.

Покоряем карьерные вершины — финансовый гороскоп на 30 июля
Фото: depositphotos

Овен

Овны сегодня смогут извлечь максимум выгоды из использования ресурса недвижимой собственности. Риелторы смогут найти покупателя для квартир, которые давно зависали в продаже. Также это хороший день для укрепления отношений между начальством и подчиненными. Строгое следование графику работ может положительно отразиться на вашем финансовом положении.

Телец

Тельцы, работающие в офисе, смогут провести в своем кабинете перестановки мебели и офисной техники таким образом, чтобы условия работы стали более комфортными. Удачно пойдет работа по подготовке отчетной документации. Если вы ищите новую работу, то сегодняшний день подходит для публикации резюме в интернете и прохождения собеседования с работодателем.

Близнецы

Близнецы в этот день могут преуспеть в торгово-закупочной и посреднической деятельности. У вас может усилиться особое чутье на прибыть от обменных операций. Также вырастут доходы у тех, кто работает на транспорте или занимается консультативной деятельностью. Доводите начатые проекты до конца – сегодня у вас в этом не будет препятствий.

Рак

Раки в этот день смогут прекрасно просчитать материальные и финансовые последствия от тех или иных своих инициатив. Поэтому ваши действия будут весьма результативными. Многое сейчас зависит от вас самих. Старайтесь держать наиболее важные вопросы под личным контролем и ничего никому не делегируйте. Также используйте свои деловые связи для решения текущих вопросов.

Лев

Львам сегодня удастся добиться положительных сдвигов в вопросе получения льгот и компенсаций. Если вам предстоит купить путевку в санаторий для лечения, то обратитесь к работодателю с просьбой о частичной или полной финансовой компенсации расходов – с высокой степенью вероятности вам помогут. Также это благоприятный день для дополнительной подработки во внеурочное время.

Дева

Девы в этот день смогут успешно решить многие вопросы за счет своего личного обаяния. Особенно это относится к женщинам. Вы можете действовать инициативно и добиваться результата, демонстрируя свои таланты и способности на публике. Удачное время для участия в конкурсах, кастингах. Возросший творческий потенциал позволит вам преуспеть в освоении новых профессий.

Весы

Внешние обстоятельства благоприятствуют Весам, выполняющим плановые работы. Возможно, отпадет надобность делать наиболее трудоемкую работу, и ваша задача значительно упростится. Это позволит завершить объем работы раньше положенного срока. Хороший день для работников коммунальных служб и строителей-ремонтников.

Скорпион

Удачно складывается этот день для Скорпионов, которым предстоит сдавать экзамены, отвечать на вопросы аттестационной комиссии, защищать диссертацию. Ваш профессиональный статус может вырасти за счет подтверждения своих знаний и умения применить их на практике. Прекрасный день для продвижения важных вопросов за счет использования своей деловой репутации.

Стрелец

У Стрельцов, занимающих руководящие должности, исключительно удачный день для принятия управленческих решений. Возможно, вы получите доступ к важной информации, что позволит сформировать правильное представление о происходящем. Ваши приказы и распоряжения будут весьма взвешенными и результативными с точки зрения финансовой отдачи. Неплохой день для размещения депозитных вкладов.

Козерог

У Козерогов, завязанных на партнерское сотрудничество, этот день может стать финансово успешным. Возможно, на ваш банковский счет поступит определенная сумма от партнерских отчислений. Также вы сможете преуспеть в профессиональном обучении. Используйте свободное время для расширения своих знаний о профессии. Можно поступать на курсы повышения квалификации.

Водолей

Если Водолеи определились с новой работой, то сегодня хороший день для подписания трудового договора с работодателем. Успешно пойдут дела у работников финансовых учреждений, банков и тех, кто занимается обслуживанием большого количества клиентов: кассиры, продавцы магазинов. Бизнесмены могут заинтересовать солидных инвесторов своими проектами.

Рыбы

Если у Рыб имеется свободный график работы, то вы сможете наилучшим образом спланировать свое рабочее время и выполнить все, что сами себе планировали. Также это хорошее время для реализации творческих замыслов деятелями искусства. Вы не будете иметь проблем при сдаче экзаменов по переаттестации. Открытый стиль поведения положительно отразится на ваших делах.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
29 июля 2021Rambler
Дата рождения

19-20 лунные сутки.Рискуем по полной, играем по своим правилам и креативим – все это нам разрешает Луна в Овне. Энергии сегодня – выше крыши, поэтому...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
30 июля 2021Rambler

20-21 лунные сутки. Сегодня придется быть смелым и напористым: Луна в Овне заставляет нас раздавить негатив своим оптимизмом и притянуть в свою жизнь...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 22
Лечим негативные эмоции романтикой — любовный гороскоп на 30 июля
Покоряем карьерные вершины — финансовый гороскоп на 30 июля
Ищем позитив в простых вещах — гороскоп на 30 июля
Как загадывать желание в звездопад 12 августа
Как Огненный Змееносец повлиял на все знаки зодиака
Почему мужчины всегда возвращаются
Самые невезучие знаки зодиака
Самые стыдные привычки знаков зодиака
Какие знаки зодиака самые токсичные
Знаменитые женщины-Козероги, которые похорошели с возрастом
Как относиться к деньгам, чтобы заработать еще больше
Астрологи объявили о начале самого продуктивного месяца в году
Приметы на 30 июля: что нельзя делать в этот день
Работаем на перспективу из последних сил — финансовый гороскоп на 29 июля
Боремся с тайными переживаниями — любовный гороскоп на 29 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
26 июля - 1 августа 2021Astro7

Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
19 лунный день28 июля 22:42 — 29 июля 22:5120 лунный день29 июля 22:51 — 30 июля 23:01

Несчастливый, даже опасный день. День одиночек. Если у Вас есть возможность, этот день лучше провести дома, так как активизируются негативные для...

Читать продолжение