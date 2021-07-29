Покоряем карьерные вершины — финансовый гороскоп на 30 июля

Сегодня стоит искать возможности — это поможет нам продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

Овны сегодня смогут извлечь максимум выгоды из использования ресурса недвижимой собственности. Риелторы смогут найти покупателя для квартир, которые давно зависали в продаже. Также это хороший день для укрепления отношений между начальством и подчиненными. Строгое следование графику работ может положительно отразиться на вашем финансовом положении.

Телец

Тельцы, работающие в офисе, смогут провести в своем кабинете перестановки мебели и офисной техники таким образом, чтобы условия работы стали более комфортными. Удачно пойдет работа по подготовке отчетной документации. Если вы ищите новую работу, то сегодняшний день подходит для публикации резюме в интернете и прохождения собеседования с работодателем.

Близнецы

Близнецы в этот день могут преуспеть в торгово-закупочной и посреднической деятельности. У вас может усилиться особое чутье на прибыть от обменных операций. Также вырастут доходы у тех, кто работает на транспорте или занимается консультативной деятельностью. Доводите начатые проекты до конца – сегодня у вас в этом не будет препятствий.

Рак

Раки в этот день смогут прекрасно просчитать материальные и финансовые последствия от тех или иных своих инициатив. Поэтому ваши действия будут весьма результативными. Многое сейчас зависит от вас самих. Старайтесь держать наиболее важные вопросы под личным контролем и ничего никому не делегируйте. Также используйте свои деловые связи для решения текущих вопросов.

Лев

Львам сегодня удастся добиться положительных сдвигов в вопросе получения льгот и компенсаций. Если вам предстоит купить путевку в санаторий для лечения, то обратитесь к работодателю с просьбой о частичной или полной финансовой компенсации расходов – с высокой степенью вероятности вам помогут. Также это благоприятный день для дополнительной подработки во внеурочное время.

Дева

Девы в этот день смогут успешно решить многие вопросы за счет своего личного обаяния. Особенно это относится к женщинам. Вы можете действовать инициативно и добиваться результата, демонстрируя свои таланты и способности на публике. Удачное время для участия в конкурсах, кастингах. Возросший творческий потенциал позволит вам преуспеть в освоении новых профессий.

Весы

Внешние обстоятельства благоприятствуют Весам, выполняющим плановые работы. Возможно, отпадет надобность делать наиболее трудоемкую работу, и ваша задача значительно упростится. Это позволит завершить объем работы раньше положенного срока. Хороший день для работников коммунальных служб и строителей-ремонтников.

Скорпион

Удачно складывается этот день для Скорпионов, которым предстоит сдавать экзамены, отвечать на вопросы аттестационной комиссии, защищать диссертацию. Ваш профессиональный статус может вырасти за счет подтверждения своих знаний и умения применить их на практике. Прекрасный день для продвижения важных вопросов за счет использования своей деловой репутации.

Стрелец

У Стрельцов, занимающих руководящие должности, исключительно удачный день для принятия управленческих решений. Возможно, вы получите доступ к важной информации, что позволит сформировать правильное представление о происходящем. Ваши приказы и распоряжения будут весьма взвешенными и результативными с точки зрения финансовой отдачи. Неплохой день для размещения депозитных вкладов.

Козерог

У Козерогов, завязанных на партнерское сотрудничество, этот день может стать финансово успешным. Возможно, на ваш банковский счет поступит определенная сумма от партнерских отчислений. Также вы сможете преуспеть в профессиональном обучении. Используйте свободное время для расширения своих знаний о профессии. Можно поступать на курсы повышения квалификации.

Водолей

Если Водолеи определились с новой работой, то сегодня хороший день для подписания трудового договора с работодателем. Успешно пойдут дела у работников финансовых учреждений, банков и тех, кто занимается обслуживанием большого количества клиентов: кассиры, продавцы магазинов. Бизнесмены могут заинтересовать солидных инвесторов своими проектами.

Рыбы

Если у Рыб имеется свободный график работы, то вы сможете наилучшим образом спланировать свое рабочее время и выполнить все, что сами себе планировали. Также это хорошее время для реализации творческих замыслов деятелями искусства. Вы не будете иметь проблем при сдаче экзаменов по переаттестации. Открытый стиль поведения положительно отразится на ваших делах.