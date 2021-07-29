Ищем позитив в простых вещах — гороскоп на 30 июля

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне обостряет реакцию на знакомый негатив, но также дает надежду на возврат некоторых приятных тенденций.

Возможно, это окажется еще не умершая дружба, не исчерпанная до конца коллективная возможность, временное «окно свободы» или запоздалая компенсация за новаторство. Важно поддерживать душевное равновесие и не позволять обстоятельствам разрушать свой внутренний покой: чем больше энергии уходит в этот день на переживание токсичных негативных эмоций, тем сложнее заметить в событиях хорошую грань и поверить в дополнительный счастливый шанс. Не рекомендуются новые начинания.

Овен

То, как проведут Овны этот день, зависит от их настроения, самочувствия и привычек. Эти сутки повышают их чувствительность к семейной и служебной обстановке, обостряют реакцию на недомогания, профессиональные неудачи и мелочи быта. Раздражительность усилится при подстройке к новым ритмам. К счастью, будет и миг везения: появится дополнительный шанс, надежда на возврат дружбы или покровительства.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам оперативно реагировать на требования момента, но предпринимать лишь самые необходимые действия - например, предписанные профессиональным долгом. День подчеркнет сомнительные стороны любой ситуации и усилит ее побочные негативные эффекты. Стоит избегать тайных маневров и хитроумных комбинаций: участие в них может отразиться на вашем самочувствии или настроении.

Близнецы

Сегодня Близнецам не повредит осмотрительность, если они включены в какой-то долгосрочный коллективный проект. Участие в нем может принести им дополнительную моральную отдачу, но попутно не исключен и «бумеранг» - в виде финансовых, профессиональных или других косвенных неприятностей. Это не лучший период для вступления в новую группу: под видимостью прогресса в ней вполне возможен откат назад.

Рак

Ракам стоит заранее сделать поправку на негативный фон ситуации (особенно на ее эмоциональную окраску). Этот день подчеркнет неприятные моменты профессиональных и социальных отношений. В воздухе вплоть до ночи могут витать флюиды недоброжелательности, которые чувствительные Раки будут неизбежно улавливать и впитывать. Даже при удачном общем раскладе сил сегодня лучше не браться за новые дела.

Лев

Сегодня общий ход событий внушает Львам оптимизм, но некоторые детали его уменьшают. Возможны давние недомогания, мелкие домашние и служебные неприятности, проблемы в пути. Однако в конце пути многих Львов поджидает хороший сюрприз. Может появиться надежда на возобновление недавнего сотрудничества, дружбы, покровительства, на расширение профессиональных и личных горизонтов за счет партнерства.

Дева

Девам вплоть до вечера стоит быть начеку: возможны повторные сюрпризы и неприятности, ведущие к умножению беспокойства и личных энергозатрат. Берегитесь травм в ходе работ и тренировок! Возможны деловые и финансовые проблемы, любовные кризисы, осложнения в пути. Не стоит отключать сигнальные системы и ослаблять контроль над жизненно важными сферами. Нежелательны начинания: лишние хлопоты в них обеспечены.

Весы

Сегодня Весам придется мириться с некоторыми негативными особенностями чужого поведения или неблагоприятной психологической обстановкой в целом. Им не всегда будет легко оставаться дипломатами и сглаживать «острые углы». Однако звезды все же советуют им проявить в этом направлении чуть больше упорства: самые дружелюбные Весы к вечеру будут вознаграждены за свою терпимость к чужим недостаткам.

Скорпион

В этот день Скорпионам стоит доводить до конца все текущие дела, включая мелкие и неприятные. Возможно, придется исправлять погрешности в своей или чужой работе. Закончив с необходимыми действиями, желательно сделать экспресс-уборку, не стоит оставлять на рабочем месте грязь или разруху. В лечебных и косметических процедурах важно не забывать о профилактике осложнений (например, заражений).

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит реагировать не на удачи, а на провалы: возможно, это те самые недостатки, над которыми в ближайшее время им следует поработать. Это могут быть неудачные игровые приемы, недостаточно отработанные профессиональные навыки, вредные для здоровья привычки или уроки, не усвоенные их подопечными. Есть повод вернуться к теории дела, в учебную группу или на тренировочную площадку.

Козерог

Сегодня Козерогов подстерегает повышенная ранимость и раздражительность (особенно, если они рождены в середине января). Если они не в лучшей психологической форме, их могут легко вывести из себя семейные неурядицы и бытовые проблемы. Обостренная реакция возможна и на внешние триггеры: на поведение партнеров, на социальную обстановку. Хорошие стороны ситуации могут остаться для них «за кадром».

Водолей

Сегодня даже негативные моменты могут обернуться для Водолеев позитивом. Возможно неожиданное возвращение надежд, обретение прежней веры или повторное появление шанса, который казался бесследно потерянным. Признаки восстановления личного авторитета или прихода запоздалой награды особенно вдохновят Водолеев, рожденных в середине февраля. Звезды советуют подождать, пока тенденция не наберет силу.

Рыбы

Через события и настроения этого дня судьба намекает Рыбам, что им следует на время уйти в тень и набраться терпения. В данный момент обстоятельства не благоприятствуют их большим проектам, а в чем-то они и сами еще не готовы к успеху. Рыбам, уже пережившим однажды крушение своих надежд, важно не поддаваться негативным воспоминаниям и не проецировать свои прошлые неудачи на нынешние возможности.