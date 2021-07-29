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Астрологи объявили о начале самого продуктивного месяца в году

29 июля 2021ГороскопыFlacon

Вам знакомо ощущение, когда вы просыпаетесь и чувствуете, что готовы свернуть горы?

Астрологи объявили о начале самого продуктивного месяца в году
Фото: depositphotos

Именно такую энергию в ближайшие недели принесет вам Марс в Деве. Рассказываем, как всем этим воспользоваться.

С 29 июля по 14 сентября Марс, планета действий и желаний, будет расположена в Деве — знаке-перфекционисте. Благодаря этому тандему мы получим заряд продуктивности, а наша жизнь станет более организованной.

Марс в Деве похож на тот самый понедельник, когда вы выпиваете стакан зеленого сока, идете на тренировку, стираете белье и в конце концов приводите свою жизнь в порядок.

Астролог Нараяна Монтуфара объясняет, что сейчас самое время, чтобы потрудиться: «Если вам нравится быть пчелкой-труженицей, транзит Марса в Деву даст волю рабочим флюидам. В течение этого времени вам стоит оставаться сосредоточенными, занятыми и продуктивными — таковы правила игры».

Другой совет: не стоит слишком рьяно анализировать все, что происходит в этот период. Так вы лишь навредите себе. Если вместо того, чтобы решать проблемы, вы будете постоянно их обдумывать, продуктивность даст сбой. В общем, не думайте, а делайте!

Кстати, Марс может влиять не только на наши рабочие способности, но и на эмоции. В особенности на то, как мы выражаем свой гнев, — помните об этом и сохраняйте хладнокровие. Верьте, что можете извлечь урок, если что-то идет не так. Не зацикливайтесь на неудачах — лучше сосредоточьтесь на дальнейшем совершенствовании.

И наконец, мини-сюрприз: не только Марс расположен в Деве, но и Венера — планета любви. Говорят, двойной транзит может сотворить волшебство. Венера и Марс способны привнести значимого человека в жизнь тех, кто его ищет. Особенно это влияет на Дев, Тельцов и Козерогов. Хотя другим знакам тоже может повезти.

Запомнили? Нужно быть открытыми для продуктивности, работы и анализа — а работу разбавит любовь.

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