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Самые стыдные привычки знаков зодиака

29 июля 2021ГороскопыУника Новости

Плохие привычки есть почти у всех людей, но у каждого из представителей зодиакального круга они свои.

Самые стыдные привычки знаков зодиака
Фото: depositphotos

Астрологи назвали самые ужасные привычки, которые характерны для каждого знака зодиака.

Овен

У Овнов огромный энергетический потенциал, в чем есть свои плюсы и минусы. Их основные негативные привычки – бесцеремонность, прямолинейность, неумение правильно выстраивать общение, а иногда – агрессия.

Телец

Тельцы в некоторых случаях неряшливы и им присуще считать людей своей собственностью. Они довольно злопамятны, ревнивы и эгоистичны.

Близнецы

Близнецы любят, чтобы на них обращали внимание. Из-за того, что они не дорожат вниманием окружающих, им не всегда удается наладить долгосрочные отношения. Кроме того, представители этого знака не умеют хранить тайны.

Рак

Ракам нравится приукрашивать события, особенно если появляется шанс выставить себя не тем, кем они на самом деле являются. Многие люди, рожденные под знаком Рака, страдают забывчивостью, достаточно замкнуты и обидчивы.

Лев

Успеху Львов мешают их эгоизм и любовь к хвастовству. Даже если Львы в каком-либо вопросе недостаточно хороши, они непременно сделают все, чтобы показать всем свое превосходство.

Дева

Самые ужасные привычки Дев – это постоянные жалобы на жизнь и непереносимость критики в свой адрес. В душе они перфекционисты.

Весы

Весы любят тратить деньги на ненужные вещи. Из-за попытки всем понравиться, многие считают их настоящими льстецами.

Скорпион

Скорпионы крайне злопамятны, мстительны, не умеют расслабляться и отдыхать. Скорпионы — сильнейшие манипуляторы.

Стрелец

Стрельцы очень самобытны, поэтому многие их не понимают. Также они обожают сталкивать людей лбами.

Козерог

Козерогам всегда не хватает времени на любовь из-за излишнего трудолюбия. Они любят только брать, но отдавать взамен – не их сильная сторона.

Водолей

Водолеи ужасно ревнивы, они любят строить в головах окружающих тот образ, который им наиболее выгоден. А в отношениях Водолеи зачастую слишком холодные.

Рыбы

Рыбы не умеют благодарить близких людей за оказанную поддержку. Они довольно депрессивны и склонны к одиночеству.

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