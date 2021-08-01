Влюбимся, как в первый раз – гороскоп на 2-8 августа

На этой неделе на небе будет сформировано 5 значимых планетных аспекта.

2 августа Меркурий в оппозиции с Сатурном. Этот аспект может привести к торможению в контактах и осложнениям в поездках. На индивидуальном уровне может наблюдаться замедление интеллектуальной активности и сложности с усвоением информации. Непростой аспект для учебы, поскольку объем знаний с трудом запоминается.

Также 2 августа Солнце делает оппозицию к Сатурну. Те люди, которых этот аспект затронет, могут испытывать ослабление иммунитета и спад энергетики организма. Возрастает вероятность заболеваний на фоне физической слабости и повышенной утомляемости.

3 августа Венера в трине к Урану – аспект благоприятствует личной жизни и творчеству. Могут произойти романтические знакомства. Чувства проявляются ярко и неординарно. Могут быть новые увлечения. Хорошо заниматься искусствами.

4 августа квадратура Меркурий-Уран – этот аспект в первую очередь оказывает влияние на интеллектуальную активность, делая мышление крайне прерывистым и непоследовательным. Под влиянием этого аспекта люди склонны заниматься в параллельном режиме самыми разными вопросами, что приводит к хаосу и непоследовательности. Контакты и поездки могут срываться или проходят в негармоничном ключе. Не лучшее время для учебы и научных исследований.

7 августа квадратура Солнце-Уран – аспект, связанный с безграничным стремлением к личной свободе. Причем, такое стремление может приводить к отказу от обязательств и ответственности. В общественной жизни аспект проявляется как неконтролируемый хаос

Овен

Стремление Овнов к идеальной чистоте и порядку на этой неделе может усилиться и стать побудительным мотивом к действию. Многие из вас не успокоятся, пока в окружающем их пространстве не будет царить полный порядок. Это касается как вашего непосредственного места работы, так и жилья. Наиболее проблемная тема недели касается любовно-романтических отношений. Старайтесь быть мягче и терпимее к слабостям и недостаткам любимого человека – эти качества в отношениях могут оказаться в дефиците. Не рекомендуется покупать подарки для любимого человека и для детей. Подобные покупки могут оказаться крайне неудачными. Также это не лучшее время для обсуждения с любимым человеком финансовых вопросов, касающихся уровня доходов или правил, которыми каждый из вас руководствуется при расходовании денег. В этом случае вы рискуете поссориться с любимым человеком из-за принципиальных расхождений. Звезды не советуют вам посещать увеселительные заведения, связанные с азартными увлечениями типа игровых клубов.

Телец

У Тельцов благоприятное время для реализации творческих замыслов. Сейчас вы способны необычайно быстро прогрессировать в области искусств и любых творческих начинаний. Другая весьма позитивная тема неделя связана с расцветом любовно-романтических отношений. Искусство, творчество и любовь – вот какие темы будут сопровождать и радовать вас всю эту неделю. Что касается проблемных моментов, то звезды советуют более ответственно подходить к вопросам карьеры и профессии – здесь могут быть осложнения. Неделя достаточно хлопотная для семейных дел. Возможно, члены семьи будут проявлять высокую активность и будут побуждать и вас к активности в решении каких-то вопросов. Нежелательно в эти дни затевать ремонт и перестановки в доме. Возможно, вам будут предлагать включиться в какую-то работу по дому, которой вам не захочется заниматься. Старайтесь преодолеть свою внутреннюю инерцию и стать более сговорчивыми с членами семьи.

Близнецы

Близнецам на этой неделе звезды советуют быть осмотрительнее при обзаведении новыми знакомствами. Дело в том, что сейчас в поле вашего зрения могут часто попадать люди с нечестными намерениями. Вам будет сложно находить общий язык с людьми и решать какие-то дела совместно. Возможно, вы устанете от общения с теми людьми, которые постоянно находятся в поле вашего зрения и это приведет к критическим замечаниям, спорам, разногласиям. Водителям личного авто рекомендуется аккуратнее вести себя на дороге, не забывая о правилах дорожного движения. Также не следует бродить в одиночестве по темным улицам вечернего или ночного города, или подсаживаться в попутную машину с незнакомыми людьми. Лицам, предрасположенным к полноте, лучше посидеть на диете, поскольку вся пища будет полностью усваиваться вашим организмом, а избыток пищи отложится в жир.

Рак

У Раков на этой неделе могут быть финансовые трудности. Отсутствие достаточного количества наличных денег может стать источником беспокойства для в первой половине недели. Возможно, материальные трудности возникнут для вас внезапно, в результате поломки бытовой техники или автомобиля и необходимости нести дополнительные незапланированные расходы. Также у вас могут возникнуть дополнительные хлопоты из-за неудачных покупок, необходимости сдавать их обратно в магазин. В любом случае острая ситуация с дефицитом денег может заставить вас понервничать. Вместе с тем успешно проходят новые знакомства, встречи. Вы будете пользоваться симпатиями и поддержкой окружающих. И это позитивное обстоятельство может помочь вам справиться с финансовыми проблемами. В нужный момент появится человек, который поможет вам решить ваши наиболее важные вопросы.

Лев

У Львов эта неделя благоприятствует увеличению финансовых возможностей и профессиональному росту. Возможны позитивные сдвиги в карьере. Вам могут предложить более ответственную и высокооплачиваемую должность. Также вы можете получить выгодный заказ, что даст вам возможность повысить уровень доходов. Сложность момента состоит в том, что вы будете настроены на какие-то перемены и будете склонны проявлять инициативу, а со стороны партнера по браку будет полное безразличие и препятствия ваши инициативам. В результате не исключены конфликтные ситуации. Возможно, вам придется столкнуться с серьезными препятствиями на пути к достижению поставленной цели. Это могут быть как неблагоприятные внешние обстоятельства, так и некий влиятельный человек, ставший у вас на пути. Для вас сейчас очень важно иметь возможность для свободного волеизъявления, и вы можете болезненно реагировать на любые ограничения.

Дева

Девы на этой неделе могут почувствовать, что характер стал мягче, терпимее, а поведение в отношениях с другими людьми – тактичнее и дипломатичнее. Вы будете очень тонко чувствовать настроение окружающих людей и сможете проявить себя прекрасными психологами. Все это значительно усилит симпатии людей к вашей персоне. Также это прекрасное время для изменения имиджа. Вместе с тем не обойдется без проблемных моментов. Сложности могут проявиться в связи с увеличением нагрузки по работе. Возможно, вам поручат большой объем работы в трудовом коллективе, с которым физически будет трудно справиться. Все это может стать источником неприятностей и, возможно, ухудшения самочувствия. Любые попытки действовать в обход существующих правил и норм закона могут обернуться неприятностями в отношениях со служителями закона. Нарушения правил дорожного движения не останутся незамеченными и могут привести к штрафным санкциям. В эти дни может так или иначе пострадать ваша репутация, поэтому старайтесь не допускать никаких нарушений.

Весы

Весов на этой неделе может необычайно привлекать все самое загадочное и таинственное. Усиливается ваша интуиция и способность понимать скрытые мотивы поведения других людей. Успешно идут дела с изучением психологии и эзотерических наук. Также это прекрасное время для духовных практик в обстановке спокойствия и уединения. Вы сумеете существенно продвинуться вперед в деле изучения йоги, цигуна или аутогенных тренировок. Вместе с тем вы не застрахованы от каких-то неожиданностей и форс-мажорных обстоятельств. Возрастает вероятность травм, ушибов. Воздержитесь от больших физических нагрузок, интенсивных тренировок и участия в спортивных соревнованиях с элементами силовой борьбы. Это достаточно напряженный период для поддержания дружеских отношений. Возможно, ваш любимый человек вступит в конфликт с кем-то из ваших друзей и это негативно отразится на отношениях. Воздержитесь от посещения клубов по интересам.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя складывается достаточно напряженно. В первую очередь это относится к партнерским отношениям. Ваш партнер по браку может оказаться весьма несговорчивым и неуступчивым. В какой-то момент вы можете понять, что у вас разные цели с партнером, и он (она) не готов выкладываться в том направлении, которое нужно вам. Не пытайтесь переубедить партнера – это бесполезная трата сил и времени. Да и в целом внешние обстоятельства и люди в массе своей могут чинить вам препятствия. Поэтому в любых вопросах вы можете сталкиваться с препятствиями и противодействием. Поэтому лучше на это время не планировать важных дел. Наиболее сложная тема – взаимоотношения с партнером по браку. Сложно могут сложиться ваши отношения с начальством на работе. Возможно, вами будут недовольны из-за отставания от графика и невозможности ускорить темп работы. Отношения в семье также оставляют желать лучшего. Ищите опору в друзьях.

Стрелец

Типичные Стрельцы на этой неделе могут столкнуться с осложнениями со здоровьем. Возможно, напомнят о себе хронические заболевания. Также может быть ослаблен иммунитет, поэтому профилактические мероприятия не просто желательны, но и необходимы. Опасайтесь переохлаждения. Низкие температуры способствуют развитию вирусных инфекций и снижению иммунитета. Не увлекайтесь закаливанием – здесь легко переусердствовать и получить обратный эффект. Очень важно поддерживать здоровый образ жизни со строгим дневным режимом и распорядком. Дозируйте умеренные физические нагрузки, не допуская перенапряжения. Вместе с тем многие важные вопросы будут решаться намного быстрее и легче. Причем вам не придется расходовать много сил и ресурсов. В это время вы будете намного эффективнее действовать методами «мягкой силы», когда вместо борьбы и преодоления препятствий вам достаточно будет спокойно и тактично объяснить оппонентам свою позицию. Ваши методы убеждения будут совершенно неотразимы.

Козерог

У Козерогов эта неделя может быть связана с финансовыми проблемами. Не исключен отказ в выдаче банковского кредита. Нежелательно посещать игровые клубы, особенно если там есть игры на деньги – фортуна сейчас не на вашей стороне, и вы можете потерять серьезные деньги. Возможны сложности в романтических отношениях. Могут быть ссоры и разногласия на фоне охлаждения отношений и недоверия. Романтические отношения могут перейти в стадию взаимных претензий, обид и холодности. Старайтесь проявлять больше мягкости и уступчивости – это поможет без потерь пройти этот сложный период в отношениях. Козерогам, имеющим детей, возможно, придется столкнуться с трудностями в воспитании. Возможно, поведение вашего ребенка будет излишне строптивым, и он откажется слушаться. Попробуйте предоставить ребенку некоторую свободу и понаблюдайте, как он ею распорядится. Не исключено, что причина проблем с ребенком в его собственных трудностях, в частности в отношениях со сверстниками.

Водолей

У Водолеев, состоящих в браке, эта неделя складывается достаточно проблематично. Ваша осторожная и иногда недоверчивая позиция по отношению к партнеру может столкнуться с его неуемной энергией и желанием проявить инициативу. В результате вы не готовы будете поддержать инициативы партнера, и вся ваша энергия будет расходоваться на его сдерживание и попытку как-то удерживать под контролем ситуацию. Чем активнее и требовательнее будет вести себя партнер, тем выше вероятность конфликтных ситуаций. Звезды советуют вам проявить больше гибкости и терпимости, помня о том, что это и есть проявление мудрости в ситуациях, с которыми вы внутренне не можете согласиться. Также не исключены конфликтные ситуации в семье. На повестку дня может выйти вопрос противоречий между поколениями. Если вы живете вместе с родителями, а также если с вами еще проживают бабушки и дедушки, то тургеневский вопрос «отцов и детей» может стоять в весьма острой и непримиримой форме.

Рыбы

Рыбам на этой неделе, возможно, придется крутиться как белкам в колесе, решая множество текущих хозяйственно-бытовых вопросов. У вас в доме может сломаться бытовая техника, также могут быть другие непредвиденные неурядицы, которыми придется заниматься. Опасайтесь простуд и вирусных инфекций. Не перенапрягайтесь на работе. Именно из-за перегрузок у вас может ухудшиться самочувствие. Возможен спад работоспособности из-за болезни. Основная тема, которая может вызывать беспокойство, связана с характером общения с окружающими людьми. Возможно, вы почувствуете в себе стойкое нежелание вступать с кем-либо из окружающих в общение. Отсутствие потребности поддерживать обычные приятельские отношения может привести к отчуждению от вас людей вашего круга. Вместе с тем ваши партнерские отношения могут строиться, прежде всего, на взаимной любви и внимании друг к другу. Со стороны партнера по браку будет проявлено максимум готовности идти на уступки. Также вас могут часто приглашать в гости на праздничные мероприятия, юбилеи, свадьбы.