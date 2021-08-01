Все выйдет из-под контроля — финансовый гороскоп на 2-8 августа

Неделя будет непредсказуемой в неприятном смысле. Поэтому заниматься важными деловыми вопросами лучше не нужно.

Из-под контроля выйдут даже те дела, которые, казалось, стабильно движутся к запланированному итогу. Что делать, если в самом конце какой-то деловой вопрос примет неожиданный оборот? В первые минуты вам захочется экстренно что-то предпринять, чтобы вернуть все как было. И это будет большой ошибкой. Так вы только усугубите ситуацию. Не спешите и не паникуйте. Смиритесь с тем, что ситуация уже не станет прежней, и дайте ей улечься. Когда все успокоится, вы увидите, что перемены не настолько все напортили, как вам сначала показалось. К счастью, когда вы будете пытаться что-то исправить, Венера в Деве не даст вам разбрасываться деньгами. Так что наделаете вы ошибок или нет, финансово не пострадаете. Неделя вообще не несет крупных убытков. Ситуации, с которыми вы столкнетесь, потребуют хороших бухгалтерских навыков: планировать, не сорить деньгами, учитывать каждую копейку.

Овен

Овны на этой неделе могут почувствовать усиление творческого потенциала и потребность в переменах. Вас может потянуть на всевозможные эксперименты и новые виды работ. А вот ожидания больших сверхприбылей могут не оправдаться, и ваши рискованные действия грозят привести к убыткам. Возможно, вы будете проявлять готовность много сил вкладывать в работу, пытаясь изыскать резервы. Однако заработанные вами деньги могут быть быстро истрачены. Проблемой этих дней может стать поспешность в тратах денег, в неэффективном их расходовании. Необходимо страховать себя от всевозможных неожиданностей и рисков. Воздержитесь от составления бизнес-плана и кооперирования с коллективом инвесторов.

Телец

Тельцы на этой неделе могут проявить излишнее нетерпение и склонность к принятию поспешных решений. Такое поведение может привести к осложнениям в отношениях с вышестоящим руководством. Основную трудность в карьере могут составлять сроки исполнения тех или иных работ. Возможно, вы допустите отставание от графика работ и это приведет к недовольству начальства. Первая половина недели может быть связана с трудностями при составлении отчетов. Бухгалтерские и статистические отчеты, за которые вы возьметесь, могут содержать много фактических ошибок и неточностей. Возможно, вам придется впоследствии что-то заново переделывать, или вы получите замечания начальства. Сложная ситуация может быть у строителей – вы можете сорвать сроки выполнения работ. Сейчас лучше воздержаться от личных инициатив и целиком полагаться на то, как складываются внешние обстоятельства. Не пытайтесь изменить внешние обстоятельства. Сейчас вам выгоднее подстраиваться под обстоятельства.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе могут быть интенсивные контакты с деловыми партнерами и коллегами. Однако вместе с этим возрастает вероятность получения ложной информации и принятия ошибочных решений. Могут быть осложнения во время деловых встреч и поездок. Обязательно перепроверяйте поступающие сведения, дабы не допустить ошибки при принятии важных решений. Не стоит излишне откровенно беседовать о делах с незнакомыми людьми. Новые знакомства могут сорваться из-за отсутствия дипломатичности в общении. Не пытайтесь искать обходные пути в сложных вопросах. Будьте готовы к тому, что вас могут проверить, устроить вам ревизию. Если вы работаете в сфере торговли и транспорта, то будьте готовы к неожиданным осложнениям в делах ввиду возрастающего риска материального ущерба от этих видов деятельности.

Рак

Эта неделя может затруднить Ракам понимание того, как правильно распорядиться финансовыми ресурсами. Звезды советуют вам воздерживаться от инвестиций в коллективные проекты и рискованные сделки. Вероятность допустить ошибку и получить убытки сейчас невероятно велика. Поэтому старайтесь в первую очередь сохранить тот финансовый потенциал, который у вас имеется. Рекомендуется воздержаться от долгосрочного и среднесрочного планирования. Работа в составе группы может быть осложнена разногласиями. Собрание акционеров может принять невыгодные для вас решения. Будьте готовы к самым разным осложнениям, техническим сбоям и неожиданным происшествиям. Не исключено, что внешние обстоятельства поменяются, и вы будете вынуждены в оперативном порядке корректировать свои планы.

Лев

Львы в эти дни будут проявлять готовность к инициативам. Усиливается стремление к самостоятельным поступкам. Однако особенность момента в том, что вы всюду можете сталкиваться с препятствиями. И чтобы добиться минимальных подвижек в нужном вам направлении потребуется прилагать большие усилия. Причина нарастания проблемных моментов быть связана тем, что в своих поступках вы можете не учесть интересы других людей. И если у вас не сложится ясного понимания относительно текущей ситуации, то следует воздержаться от принятия ответственных решений. Прежде всего может возникнуть напряжение в отношениях с начальством. Сейчас вам целесообразнее воздерживаться от личных инициатив и целиком следовать указаниям начальства. В противном случае вас могут обвинить в самоуправстве и выходе за рамки своей компетенции.

Дева

На этой неделе Девам следует строго соблюдать букву и дух закона. Любые попытки найти обходные пути в делах с нарушением закона или служебных инструкций могут привести к неприятностям. Следует проявить максимальную осмотрительность в делах. Вам может поступить ложная информация, что приведет к ошибочным поступкам. Никому не доверяйте. Старайтесь сделать свою работу максимально прозрачной. Возрастает вероятность проверок, ревизий. Также это не лучшее время для неофициальной частной подработки. Если вы занимаетесь публичной деятельностью, то опасайтесь попыток дискредитировать вас. Не исключены попытки тайных недоброжелателей бросить тень на вашу деловую репутацию. Будьте предельно тактичны и дипломатичны в отношениях с коллегами и подчиненными. Высказывая критические замечания в их адрес, вы должны отдавать себе отчет в том, что могут быть ответные шаги с их стороны.

Весы

Весы на этой неделе могут быть склонны браться за множество дел, распыляя свои силы в разных направлениях. Однако ваша попытка решать все вопросы в параллельном режиме создает предпосылки для неэффективной работы, когда ни одно из начатых дел не может быть доведено до завершения. Интерес к экспериментированию на данном этапе может оказаться неоправданным. Наиболее проблемная тема неделя связана с финансовыми инвестициями. Не рекомендуется вкладывать деньги в рискованные коллективные проекты, в которых вы не в состоянии проконтролировать расходование средств. Бизнесменам в эти дни будет сложнее заинтересовать потенциальных инвесторов в участии в ваших проектах. Рекомендуется проявить больше осмотрительности в текущей работе. Возрастает риск технических сбоев и непредвиденных ситуаций. Старайтесь не делать ничего такого, что повышало бы риски сбоя в рабочем ритме.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя может быть связана с усилением напряженности в карьере и в деловом партнерстве. Ваше начальство будет склонно часто менять свои решения, и вам будет сложнее соответствовать запросам момента. Возможно, придется подстраиваться под неблагоприятные внешние обстоятельства, чтобы хоть как-то минимизировать вероятный ущерб. Если вы сами занимаете руководящую должность, то вам будет трудно определиться с управленческими решениями. Вы можете столкнуться с необязательным и нерешительным поведением деловых партнеров. Полагаться на деловых партнеров в серьезном деле сейчас – значит поступать крайне опрометчиво, рискуя сорвать все дело. Старайтесь держать под постоянным личным контролем то, как исполняются договорные обязательства. Также очень важно соблюдать сроки выполнения плановых работ.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе могут быть осложнения при выполнении текущей работы. Наиболее проблемной темой могут стать сложности во взаимоотношениях с коллегами и подчиненными. Возможно, вам придется решать вопросы, которые будут выходить за пределы вашей квалификации. Старайтесь браться за работу попроще, в которой у вас имеется опыт. Также вы можете столкнуться с юридическими осложнениями в своей работе. Важно не допускать нарушений закона. В противном случае вашей деловой репутации может быть нанесен ущерб. Также это непростое время для тех, кому предстоит сдавать экзамены, защищать диссертацию, проходить процедуру переаттестации. Будьте осмотрительнее при работе с информацией. Возможно, вам будут поступать ложные сведения, руководствуясь которыми вы рискуете принять ошибочные решения. Старайтесь самостоятельно решать все вопросы, не полагаясь на поддержку коллег.

Козерог

У Козерогов эта неделя связана с возрастающими финансовыми рисками. Особенно это относится к тем, кто занимается финансовыми спекуляциями на валютном и фондовом рынке и делает оптовые закупки товара с целью перепродажи. Спекулятивная деятельность может оказаться убыточной. Стараясь преумножить свои финансы, вы рискуете их потерять. Крайне нежелательно делать инвестиции, давать и брать деньги взаймы. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы и не ищите способы их усовершенствования. Руководствуйтесь принципом: не трогайте то, что пока неплохо работает. От творческих начинаний также пока лучше воздержаться ввиду общей нестабильности и неопределенности. Также звезды советуют держать под строгим контролем состояние своего бюджета, особенно касающееся расходных статей. Если у вас много долгов по кредитам, то может не хватить денег для оплаты счетов по обслуживанию долгов.

Водолей

У типичных Водолеев эта неделя может быть связана с возросшим риском обманов и недоразумений в деловом партнерстве. Нежелательно вести переговоры о сотрудничестве и доверять обещаниям контрагентов. Опасайтесь мошенничества. Не подписывайте договора о сотрудничестве без тщательной юридической экспертизы. Бизнесмены могут сталкиваться с ситуациями нарушений действующих договорных отношений. Те, кто работает с партнером, могут почувствовать усиление разногласий. Наиболее проблемной темой недели может стать работа в сфере недвижимости. Особенно это относится к тем, кто вместе с партнером арендует помещение для совместного ведения бизнеса. Нежелательно вести переговоры по сделкам купли-продажи и аренды недвижимости. Могут осложниться дела у строителей и тех, кто занимается ремонтными работами. При передаче готового объекта заказчику могут быть выявлены недоделки и брак. Отношения с клиентами при выполнении услуг оставляют желать лучшего.

Рыбы

У Рыб эта неделя складывается неблагоприятно для выстраивания отношений в трудовом коллективе. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе оставляет желать лучшего, возможны частые споры. Может возникнуть путаница с распределением обязанностей между сотрудниками. Опасайтесь втягиваться в интриги и межличностные разборки. Кроме того, ваше состояние здоровья может ослабнуть, не выдержав излишне напряженного темпа. Несмотря на может пройти в напряженном темпе, однако результативность труда может оказаться существенно ниже ожидаемого. Дело в том, что вы рискуете много времени потратить на отвлекающие вас разговоры на посторонние темы. Также сбои в работе могут произойти из-за ложной информации. Это не лучшее время для активных контактов, поездок и знакомств. В торговле могут возникнуть осложнения со сбытом товаров. Существующие деловые связи проходят проверку на прочность. Не торопитесь обзаводиться деловыми связями.