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Три главных однолюба по знаку зодиака

30 июля 2021ГороскопыУника Новости

Астрологи заявили, что среди знаков зодиака есть те, для которых наиболее характерно постоянство в романтических отношениях.

Три главных однолюба по знаку зодиака
Фото: depositphotos

Как утверждается, разные знаки приходят к тому, чтобы быть однолюбами, по-разному.

Козерог

На первом месте в рейтинге оказались Козероги, которые полностью отдаются собственному чувству, любят безусловно и безраздельно. Иногда стремление сделать возлюбленного или возлюбленную самыми счастливыми приобретает форму гиперопеки.

Телец

На втором месте оказались Тельцы, которые, как утверждается, подходят к делам сердечным так же ответственно и с тем же постоянством, как и ко всему остальному. Вступая в отношения, они берут на себя ответственность и остаются заботливы и преданы.

Весы

На третьем месте оказались Весы, которые вкладывают в отношения слишком много эмоций, чтобы интересоваться мимолетными романами. Также для них характерно уважение к семейным ценностям.

Лев

Также в рейтинге упомянуты Львы, которые быстро заканчивают отношения, если не верят в их долговечность.

Водолей

А Водолеи внимательно присматриваются к возможным партнерам еще до того, как заводить отношения.

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