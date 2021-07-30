Три главных однолюба по знаку зодиака

Астрологи заявили, что среди знаков зодиака есть те, для которых наиболее характерно постоянство в романтических отношениях.
Как утверждается, разные знаки приходят к тому, чтобы быть однолюбами, по-разному.
На первом месте в рейтинге оказались Козероги, которые полностью отдаются собственному чувству, любят безусловно и безраздельно. Иногда стремление сделать возлюбленного или возлюбленную самыми счастливыми приобретает форму гиперопеки.
На втором месте оказались Тельцы, которые, как утверждается, подходят к делам сердечным так же ответственно и с тем же постоянством, как и ко всему остальному. Вступая в отношения, они берут на себя ответственность и остаются заботливы и преданы.
На третьем месте оказались Весы, которые вкладывают в отношения слишком много эмоций, чтобы интересоваться мимолетными романами. Также для них характерно уважение к семейным ценностям.
Также в рейтинге упомянуты Львы, которые быстро заканчивают отношения, если не верят в их долговечность.
А Водолеи внимательно присматриваются к возможным партнерам еще до того, как заводить отношения.
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