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Обо всем и ни о чем — гороскоп на 31 июля

30 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

21-22 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Урана в Тельце обостряет интерес к практическим плодам прогресса, но также усиливает упрямство, мешает следовать правилам и стандартам.

Обо всем и ни о чем — гороскоп на 31 июля
Фото: rambler

Возможны сбои в компьютерных программах. Во многих сферах ждет контроль, запрет, лимит. Квадрат Меркурия сулит сенсации, неожиданные встречи и беседы, сюрпризы в пути, непредвиденные траты. День хорош для заработка ручным трудом, прикладного творчества, кустарного производства, развития малого бизнеса и торговли с акцентом на полезных мелких товарах и услугах. Внеплановые покупки пригодятся в работе, хозяйстве или поправке здоровья.

Овен

Сегодня у Овнов возможны плановые и непредвиденные покупки и продажи, денежные поступления за счет заработка, активное движение средств на счетах. Звезды советуют тратить деньги на полезные вещи: правильное питание, поправку здоровья, инструменты для работы. Не стоит забывать о нуждах питомцев, если они у вас есть. Возможны сюрпризы и лимиты при тратах на хобби, развлечения и супермодные гаджеты.

Телец

Для Тельцов это продуктивный день. если они не будут тратить время на шутки и вовремя учтут в выборе занятий неизбежные ограничения. Звезды на их стороне, когда они повинуются природному чутью, реализуя свои таланты или оригинальные прихоти. Хорошо заняться прикладным хобби с эстетическим уклоном (кондитерской кулинарией, садоводством). Приятные минуты ждут в любви, в общении с близкими и детьми.

Близнецы

Близнецам стоит приготовиться к сюрпризу. День сулит неожиданные траты, приключения в пути, финансовые новости, сенсации и находки. Возможны необычные звонки и встречи, незапланированные оригинальные покупки в дом. Не исключено, что вам предстоит внезапно принять гостей или заменить новым блюдом повседневное стандартное меню. Иногда придется включать изобретательность для обхода ограничений.

Рак

Для Раков это день удачных шансов, порой оригинальных и неожиданных. Но сегодня они - лишь возможности, а не гарантии. Чтобы ситуация пошла по наилучшему сценарию, надо оказаться в дружелюбной среде, разделяющей ваши вкусы. Укреплению взаимных симпатий и выгод поможет совместное приятное занятие с ноткой креатива (кулинарное творчество, игры с детьми и питомцами, неожиданный пикник или шоппинг).

Лев

Львам сегодня стоит заранее согласовывать свои планы с чужими, что не так легко: возможны неожиданные новости и встречи, внеплановые целевые траты, перепады эмоций. Даже если программа дня изменилась, не стоит терять самоконтроль, идти против коллектива и системы. Нужна мера в дружелюбии и свободолюбии. Лучше избегать нервозности в тоне и жаргонизмов в речи, корректнее высказывать личное мнение.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам ориентироваться на свои вкусы и поступать в соответствии с ними. Именно они, а не тайные метания или советы со стороны, должны быть опорой. Это лучший способ удержать удачу, усилить свою привлекательность, получить выгоду или использовать оригинальный шанс, минуя запреты и ограничения. Не самый плохой день для свиданий, покупок, подбора диеты, мелких бьюти-процедур.

Весы

Сегодня Весам нужна бдительность в финансовых делах, особенно, на уровне макросхем и долгосрочных стратегий. Внимания может требовать долг, кредит, аванс, вклад в будущее, доля в совместных активах. Это подходящий момент для мелких полезных приобретений (инструментов, продуктов, лекарств). Возможен непростой разговор с ребенком, другом, покупателем, продавцом, спонсором, налоговым консультантом.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть шанс наладить партнерские и романтические связи, найти друзей, покупателей. Возможно, инициатива будет исходить от второй стороны. Диалог может свернуть в опасное русло, но уходить от него не стоит: взаимный интерес поможет добиться согласия на будущее, минуя действующий стандартный ритуал с его контролем и ограничениями. На всякий случай, старайтесь не говорить лишнего.

Стрелец

Сегодня внимание Стрельцов привлекает реальность. Романтика, идеология и пустые фантазии на втором плане. Вызовет интерес применимость теорий на практике, польза от новинки, сбываемость прогнозов и расчетов, модернизация производства. День хорош для реорганизаций, обновлений, испытаний, экспериментов, для обсуждения новостей в сфере передовых программ, услуг, продуктов, материалов и технологий.

Козерог

Этот день для Козерогов изначально позитивен, даже его сюрпризы имеют для них свою положительную сторону. Чтобы удержать удачу, звезды советуют им избегать лишних экспериментов и всюду следовать своему практичному природному инстинкту: он выручит в делах, любви, творчестве и сбережет ресурсы. Не стоит идти рискованным путем, если здравый смысл подсказывает вам разумное и понятное решение задачи.

Водолей

Сегодня Водолеев сильнее обычного задевают домашние дела и жилищные проблемы. Также, они склонны принять близко к сердцу обстановку в своей референтной группе или команде единомышленников, настроения в социуме. День располагает к нервозности и провоцирует повторение принципиальных разногласий. Стоит перенаправить энергию с глобальных неразрешимых противоречий на отдельные полезные обновления.

Рыбы

Из неожиданных ситуаций этого дня Рыбы извлекают свой маленький бонус. Например, получают шанс поддержать личные и деловые симпатии. Полной свободе могут мешать обстоятельства, служебные обязанности, проблемы со здоровьем, а также навязанные шаблоны. Придется отрабатывать стандартную схему, если потребуется поездка, покупка, консультация, дружеский разговор с коллегой или соседом, визит к врачу.

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