Увязнем в проблемах — любовный гороскоп на 31 июля

Любовные проблемы растут как снежный ком. Пора поговорить с партнером.

Овен

Сегодня Овнам желательно мыслить практичнее и, по возможности, быть в делах сердечных реалистами. Например, дарить любимому человеку полезные вещи, помогать в мелких делах или вовремя спешить на помощь. Без этого их креативные таланты могут потерять былое значение и впечатлять уже не столь активно.

Телец

Сегодня Тельцам выгодно идти в любви по линии наименьшего сопротивления обстоятельствам. Слова проигрывают конкретным шагам и должны стать «приправой», а не «главным блюдом». Вместо надоевших споров постарайтесь оказаться там, где для них нет повода, зато есть условия для исполнения ваших капризов.

Близнецы

День склоняет влюбленных Близнецов к изобретательности, хозяйственности и гостеприимству - что вовсе не противоречит их романтичному настрою и даже удачно его оттеняет. Именно эти качества они будут рады продемонстрировать любимому человеку (конечно, в комплекте со своим неизменным остроумием).

Рак

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам не ограничиваться стандартами и внести в сценарий свидания долю креатива (лучше полезного и совместимого с бюджетом). Также, хорошо поддержать связи с общей компанией по интересам. Свободные Раки именно в ней могут завязать нежданное приятное знакомство.

Лев

Сегодня Львы тщетно пытаются донести до партнера свою мысль, при этом непредсказуемо реагируют на отказ и непонимание. Иногда «половинка» будет молчать намеренно, что заденет Львов вдвойне. Занервничав, они могут позволить себе неформальные жесты и словесные обороты, которые партнер не переносит.

Дева

Сегодня влюбленные Девы не уверены в будущем, зато знают, как добиться своего здесь и сейчас. Они искусно подчеркнут свое обаяние и точно выберут подходящий к ситуации жест внимания. Никто лучше Девы не приготовит экзотическое блюдо и не выберет функциональную новинку в качестве личного подарка.

Весы

В этот день звезды советуют Весам обращать внимание на нюансы обстановки и мелкие штрихи в поведении партнера: именно мелочи будут самыми красноречивыми маркерами и направят их выводы в верное русло. Судить не по словам, а по делам (и их плодам) особенно важно в финансовых и интимных ситуациях.

Скорпион

В этот день Скорпионам не стоит увлекаться любовными диалогами: неудачное слово может дать неожиданный эффект и включить в отношениях негативную программу с массой стереотипов. Лучшая основа для взаимной симпатии сейчас и на будущее - общие дела, сходство темпераментов и свободный обмен эмоциями.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам избегать в отношениях выспренних слов и громких пустых обещаний: как минимум, этого недостаточно. Может «не прозвучать» остроумная шутка и оказаться не к месту философская тирада. Все заявки стоит подкреплять конкретными шагами и готовиться к неожиданным эффектам.

Козерог

Сегодня звезды дают Козерогам отличный шанс освежить свои отношения с любимым человеком, не прибегая к нежелательным опасным методам. Самые верные подсказки типичным Козерогам даст их природное чутье. Азартным Козерогам не стоит увлекаться шутками «на грани» и рискованными любовными авантюрами.

Водолей

Сегодня Водолеи способны зациклиться на тупиковом сценарии отношений, основанном на упрямстве, стереотипах и предрассудках. Звезды намекают на его неконструктивность: он чреват взаимным непониманием, ссорой или разрывом. Не стоит слишком нервозно или нарочито холодно реагировать на слова партнера.

Рыбы

Сегодня личные отношения Рыб развиваются приятно и немного нетипично. Появляется шанс неожиданно обменяться симпатиями или встретиться с партнером в необычной обстановке по нестандартному поводу. Любовную инициативу ограничат внешние рамки (лимит свободного времени, принятый шаблон поведения).