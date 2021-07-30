Риски не оправданы — финансовый гороскоп на 31 июля

Не стоит ввязываться в финансовые авантюры — можно потерять крупную сумму.

Овен

Овны в этот день будут склонны к независимому инициативному поведению. Однако это может привести вас к конфликтным ситуациям. Старайтесь учитывать интересы окружающих людей, прежде чем предпринимать решительные действия. Особенно это относится к тем, кто работает в семейном бизнесе или занимается строительством. Без учета интересов других людей вы рискуете потратить много сил на непродуктивное выяснение отношений.

Телец

Тельцам в этот день не рекомендуется проводить деловые встречи и заниматься секретной или неофициальной деятельностью. Попытка войти в тайный сговор с целью реализации своих амбиций может потерпеть фиаско. Помните, что все тайное рано или поздно становится явным. Также будьте осмотрительнее в контактах с незнакомыми людьми.

Близнецы

Близнецы в этот день могут быть склонны к непоследовательным действиям, что может неблагоприятно отразиться на профессиональной деятельности и финансах. Нежелательно вкладывать свои деньги в коллективные проекты, паевые инвестиционные фонды и в иные рискованные вложения. Старайтесь сохранять свои финансовые ресурсы от растраты.

Рак

У Раков в этот день могут достаточно напряженно сложиться отношения с вышестоящим руководством. Возможно, вам будут поставлены жесткие сроки для выполнения заданий. Кроме того, вам могут поручить такую работу, в которой у вас нет достаточного опыта. Вместе с тем ваши действия могут пойти в разрез с тем, что от вас ожидает начальство. Не исключено, что обещанная премия так и останется невыплаченной.

Лев

Звезды советуют Львам, прежде всего, не забывать о поддержании своей деловой репутации. Возможно, вам могут устроить внезапную проверку, поэтому недопустимы нарушения правил и служебных инструкций. Не дайте поймать себя на нарушениях. Это достаточно сложное время для профессионального обучения. При работе на вахте важно строго соблюдать требования работодателя.

Дева

Если Девы работают с компьютерами или с использованием станков и технического оборудования, то сейчас взрастает вероятность всевозможных технических сбоев, поломок. Не исключены случаи мелкого производственного травматизма. Поэтому будьте аккуратнее, не торопитесь. Звезды не советуют проводить пусконаладочные работы на производстве. Следите за тем, чтобы не перегружать технику.

Весы

Весам в этот день рекомендуется работать индивидуально и как можно меньше контактировать с деловыми партнерами. При работе в уединении вы сможете добиться поставленных целей. А при сотрудничестве с партнерами или в контактах с клиентами вы можете попасть в конфликтную ситуацию. Любые посторонние контакты вы будете склонны воспринимать как помеху в своей работе.

Скорпион

Достаточно непростое время для студентов, проходящих производственную практику в условиях реальной работы в трудовом коллективе. То же самое касается стажировки на новом рабочем месте. Возможно, вам трудно будет применить свои теоретические знания на практике. Также не все будет гладко в отношениях в трудовом коллективе. Помощи и совета от коллег вы можете не получить.

Стрелец

Возможно, Стрельцы сегодня почувствуют потребность в рискованных авантюрных поступках. Но в деловой активности такое поведение может принести финансовые убытки. Если не желаете осложнений в делах, то откажитесь от мысли что-то поменять в сложившейся практике. Руководствуйтесь правилом о том, чтобы не трогать то, что пока и так неплохо работает.

Козерог

Козерогам в этот день, возможно, не удастся довести до конца запланированные дела. Наиболее вероятной причиной этому может стать нарушение договорных обязательств со стороны делового партнера. Особенно это касается ведения ремонтно-строительных и коммунальных работ. Подрядчики могут не поставить вам своевременно стройматериалы и придется терять время в простое.

Водолей

Разговоры на посторонние темы в рабочее время только на первый взгляд кажутся безобидными. На самом деле на них вы расходуете много драгоценного рабочего времени. Именно из-за нецелевого использования рабочего времени вы можете не успевать справиться с делами. Поэтому старайтесь пресекать любые попытки отвлечь вас от трудовой деятельности.

Рыбы

Этот день может стать днем убытков для Рыб, специализирующихся на оптовых закупках товаров с целью их спекулятивной перепродажи. Купленная партия товара может оказаться неликвидной и вложенные деньги могут надолго зависнуть без движения. Не поддавайтесь на азартное желание рискнуть крупной суммой денег – за это вам, возможно, придется заплатить финансовыми потерями.