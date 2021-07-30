Какие знаки зодиака долго не стареют

Есть люди, красота которых с годами только расцветает.
По словам астрологов, эта особенность обусловлена не только генетикой и здоровым образом жизни, но и знаком зодиака, под которым родился человек.
Среди двенадцати представителей астрологического круга выделяют четыре знака, которые стареют медленнее всего.
Овны – вечные дети. Они молоды душой, что часто отражается и на их внешности. Овен не замечает свой возраст, игнорирует старость и успешно избегает признаков старения. Сохранить молодость ему помогает покровитель-Марс.
Дева – знак молодости и красоты. При встрече с ней у многих часто возникает впечатление, что Дева познала тайны Вселенной и нашла секрет долголетия. Достигнув тридцатилетия, представители этого знака остаются в этом возрасте надолго, поражая окружающих своим цветущим видом.
Поскольку планетой-покровителем Весов является Венера, неудивительно, что им удается надолго сохранить молодость и здоровье. Поддержка Венеры позволяет им выстоять в схватке со временем и превратиться в «человека без возраста».
Водолеи умеют управлять временем и замедлять его ход. В течение всей свой жизни они ищут путь к гармонии, благодаря чему становятся настоящими гуру молодости. Это очень мечтательный и эксцентричный знак, возраст которого практически невозможно угадать. Все потому, что Водолей не придает значения цифре в паспорте и живет так, как ему подсказывает вечно молодое сердце.
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