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Почему стоит быть осторожнее с деньгами до 3 сентября

30 июля 2021ГороскопыСерж Кораблев

Bз-за каких планет нам придется бороться со своими эмоциями и почему стоит реже доставать деньги из кошелька?

Почему стоит быть осторожнее с деньгами до 3 сентября
Фото: depositphotos

Полтора месяца – стандартный срок пребывания транзитного Марса в одном знаке. В ночь на 30 июля, после двухлетнего перерыва, Марс до 15 сентября перейдёт в трудолюбивый земной знак Девы.

Природа динамичного Марса неплохо ладит с практичным, старательным характером Девы и её покровителем Меркурием. Марс и Меркурий не любят сидеть без дела и движения, да и способность генерировать идеи у них на высоте. В каком образе может проявится такой тандем – в виде порядка воинской казармы, слаженной работы автосервиса или «броуновского движения» – покажут взаимодействия планет.

В ближайший период можно и нужно учитывать, что уже сейчас в той же Деве вращается до 16 августа Венера, а с 12 августа в своём родном знаке появится и Меркурий – значит можно ожидать не только большей занятости на рабочих местах, заботы о пропитании, но и возрастания споров, реплик и критических разборов. Тем не менее мысли и действия, направленные на повышение эффективности труда, явно будут доминировать. Этот период для многих может стать окончанием вынужденного или планового безделья. Вопросы, касающиеся трудоустройства и переквалификации, а также профилактики заболеваний, санаторно-курортного лечения, будут в ближайшие полтора месяца для многих более актуальными.

Аспектная мозаика взаимодействий Марса с другими планетами начнётся активным периодом, включающим в себя всегда нервное соединение Марса с Меркурием 18-19 августа и позитивный тригон с Ураном (21-22 августа). Период как раз может принести неожиданные известия, шумиху в информационном пространстве и радикально развивающиеся события. Этот же период накануне полнолуния (22 августа) в совокупности энергий и других взаимосвязей планет слишком горяч и непредсказуем, поэтому и опасен эмоциональными выплесками, эксцентричным поведением, в первую очередь в контактах, на транспорте и в дорожных ситуациях.

Следующим заметным, но неприятным аспектом Марса станет обманчивое противостояние с Нептуном с 1 по 3 сентября. Этот типичный аспект из серии «маски, краски, лживы сказки», портит погоду и видимость, нагоняет тумана в мысли и логику, склоняет к воровству и заговорам, нередко вызывает отравления и загрязнения природных и водных ресурсов. Опасайтесь невнимательности, мошенничества и «глупых» ошибок в эти дни.

Традиционный список напряжённых аспектов Марса с транзитной Луной, когда растёт враждебность, нетерпеливость, рождаются конфликты, более острой становится ситуация на дорогах.

Август: 2 (с 13:00 до 17:30), 10 (с 4:00 до 9:00), 17 (с 22:00 до 3:00), 23 (с 16:00 до 21:00), 31 августа (с 11:00 до 15:00)

Сентябрь – 7 (с 20:00 до 24:00), 14 августа (с 11:00 до 15:00).

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