Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Всему свое время — любовный гороскоп на 1 августа

31 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Не стоит торопиться в отношениях — изменения произойдут совсем скоро.

Всему свое время — любовный гороскоп на 1 августа
Фото: depositphotos

Овен

Овнам стоит помнить, что их настойчивость сегодня может выглядеть как назойливость или упрямство. Самые толковые действия и благие намерения дадут не тот эффект, если настаивать на денежной помощи или другой полезной инициативе. Не искушайте любимого человека вкусностями, если он или она на диете.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы склонны потакать своим капризам и способны разойтись не на шутку, если их не остановить. Звезды напоминают, что любые излишества могут спровоцировать повторение знакомого острого кризиса, и советуют не переступать «демаркационную линию» даже в отсутствие явных ограничений.

Близнецы

Близнецам звезды намекают, что сегодня может оказаться неуместной их болтливость. Партнер может не ответить на их послание. Не исключен и другой вариант, когда сами Близнецы решат отдохнуть от общения: вкусная еда, комфорт, прогресс в делах или порядок в доме могут стать для них важнее романтики.

Рак

Этот день позволяет Ракам показать себя перед любимым человеком с лучшей стороны. Если что-то идет не так, не бейте заранее тревогу: скорее всего, история закончится благополучно (хотя и не совсем так, как вы ожидали). Если вы не сильны в остроумном общении и флирте, у вас будут другие достоинства.

Лев

Сегодня общение Львов и их партнеров полно «предсказуемых сюрпризов». Причиной зачастую будет упрямство партнера, вкупе с его колебаниями в каком-то важном вопросе. Львы, хорошо изучившие свою половинку, ничуть не удивятся, а вот Львы, вступившие в отношения недавно, могут оказаться в затруднении.

Дева

Сегодня звезды заранее одобряют любовные инциативы Дев, но намекают, что лучшее - враг хорошего. Навязчивость и лишнее усердие могут насторожить того, кто и так уже от вас без ума. Не переигрывайте там, где пока плохо знаете правила игры (особенно, если вы за рубежом или ваш партнер - иностранец).

Весы

Сегодня Весам не грозят любовные бури, если они мудро ценят то, что имеют и не идут на поводу у «темных» страстей. Весы, пытающиеся выжать из ситуации или из партнера максимум, рискуют сами усложнить развитие своего романа. Не время требовать полных гарантий на будущее или сатисфакции за прошлое.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам оставаться открытыми любви - но лишь в том случае, когда интерес обоюдный и отношения складываются гармонично. Ошибиться во взаимности симпатий не даст интуиция. Некоторые сложности при выполнении этой рекомендации возникнут у болтливых и амбициозных Скорпионов.

Стрелец

Стрельцам не стоит увлекаться любовной инициативой в своем привычном духе: в эти сутки велика роль случайностей и неожиданных помех. Звезды не советуют смотреть на отношения как на игру или невинный теоретический эксперимент: если перейти черту, последствия окажутся весьма ощутимыми и наглядными.

Козерог

Влюбленных Козерогов сегодня может заставить «выйти за рамки» ожившая надежда, возросшее самомнение, страсть к показным эффектам или вера в счастливый случай. В итоге, несомненный успех в любви может превратиться для них из приятного бонуса к другим жизненным победам в дополнительную нагрузку.

Водолей

День разжигает аппетиты влюбленных Водолеев и их самолюбие, но мешает им точно оценить свои возможности. Стеснительные Водолеи способны вновь поверить в себя, а разочарованные и приунывшие - во второй шанс (и не без оснований). Чтобы оценить картину более трезво, им стоит подождать до завтра.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам согласиться с партнером и подстроиться под его вкусы. Сделать это будет несложно (особенно, если вы не только парочка влюбленных, но и друзья). На знак внимания лучше ответить равноценным жестом. Не поддавайтесь соблазну дать щедрый аванс на будущее: всему свое время.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
31 июля 2021Rambler
Дата рождения

21-22 лунные сутки. Настраиваемся болтать обо всем и ни о чем – сегодня квадрат Меркурия заставит нас разговаривать много и часто. Даже интроверты...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
1 августа 2021Rambler

22-23 лунные сутки. Сегодня захочется сделать шаг назад, но звезды против – упущенное мы все равно не наверстаем, а лишь запутаемся в мыслях и...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 25
Всему свое время — любовный гороскоп на 1 августа
Даем отпор проблемам — финансовый гороскоп на 1 августа
Включаем интуицию на полную мощность — гороскоп на 1 августа
Почему в августе нужно есть больше кислых фруктов
Названы знаки зодиака, которым нельзя носить золото
Бурный роман ждет в августе три знака зодиака
Приметы на 1 августа: что нельзя делать в этот день
Увязнем в проблемах — любовный гороскоп на 31 июля
Риски не оправданы — финансовый гороскоп на 31 июля
Обо всем и ни о чем — гороскоп на 31 июля
Почему стоит быть осторожнее с деньгами до 3 сентября
Как притянуть к себе идеального мужчину
Какие числа приносят удачу
Какие летние салаты зарядят энергией знаки зодиака
Зачем включать музыку на западной стороне своей квартиры
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
26 июля - 1 августа 2021Astro7

Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
21 лунный день30 июля 23:01 — 31 июля 23:1222 лунный день31 июля 23:12 — 1 августа 23:25

День храбрости и избавления от болезней. Энергетика 21-х лунных суток придаст вам решительности, добавит уверенности в себе, повысит ответственности...

Читать продолжение
Нравится 2