Всему свое время — любовный гороскоп на 1 августа

Не стоит торопиться в отношениях — изменения произойдут совсем скоро.
Овнам стоит помнить, что их настойчивость сегодня может выглядеть как назойливость или упрямство. Самые толковые действия и благие намерения дадут не тот эффект, если настаивать на денежной помощи или другой полезной инициативе. Не искушайте любимого человека вкусностями, если он или она на диете.
Сегодня влюбленные Тельцы склонны потакать своим капризам и способны разойтись не на шутку, если их не остановить. Звезды напоминают, что любые излишества могут спровоцировать повторение знакомого острого кризиса, и советуют не переступать «демаркационную линию» даже в отсутствие явных ограничений.
Близнецам звезды намекают, что сегодня может оказаться неуместной их болтливость. Партнер может не ответить на их послание. Не исключен и другой вариант, когда сами Близнецы решат отдохнуть от общения: вкусная еда, комфорт, прогресс в делах или порядок в доме могут стать для них важнее романтики.
Этот день позволяет Ракам показать себя перед любимым человеком с лучшей стороны. Если что-то идет не так, не бейте заранее тревогу: скорее всего, история закончится благополучно (хотя и не совсем так, как вы ожидали). Если вы не сильны в остроумном общении и флирте, у вас будут другие достоинства.
Сегодня общение Львов и их партнеров полно «предсказуемых сюрпризов». Причиной зачастую будет упрямство партнера, вкупе с его колебаниями в каком-то важном вопросе. Львы, хорошо изучившие свою половинку, ничуть не удивятся, а вот Львы, вступившие в отношения недавно, могут оказаться в затруднении.
Сегодня звезды заранее одобряют любовные инциативы Дев, но намекают, что лучшее - враг хорошего. Навязчивость и лишнее усердие могут насторожить того, кто и так уже от вас без ума. Не переигрывайте там, где пока плохо знаете правила игры (особенно, если вы за рубежом или ваш партнер - иностранец).
Сегодня Весам не грозят любовные бури, если они мудро ценят то, что имеют и не идут на поводу у «темных» страстей. Весы, пытающиеся выжать из ситуации или из партнера максимум, рискуют сами усложнить развитие своего романа. Не время требовать полных гарантий на будущее или сатисфакции за прошлое.
Сегодня звезды советуют Скорпионам оставаться открытыми любви - но лишь в том случае, когда интерес обоюдный и отношения складываются гармонично. Ошибиться во взаимности симпатий не даст интуиция. Некоторые сложности при выполнении этой рекомендации возникнут у болтливых и амбициозных Скорпионов.
Стрельцам не стоит увлекаться любовной инициативой в своем привычном духе: в эти сутки велика роль случайностей и неожиданных помех. Звезды не советуют смотреть на отношения как на игру или невинный теоретический эксперимент: если перейти черту, последствия окажутся весьма ощутимыми и наглядными.
Влюбленных Козерогов сегодня может заставить «выйти за рамки» ожившая надежда, возросшее самомнение, страсть к показным эффектам или вера в счастливый случай. В итоге, несомненный успех в любви может превратиться для них из приятного бонуса к другим жизненным победам в дополнительную нагрузку.
День разжигает аппетиты влюбленных Водолеев и их самолюбие, но мешает им точно оценить свои возможности. Стеснительные Водолеи способны вновь поверить в себя, а разочарованные и приунывшие - во второй шанс (и не без оснований). Чтобы оценить картину более трезво, им стоит подождать до завтра.
Сегодня звезды советуют Рыбам согласиться с партнером и подстроиться под его вкусы. Сделать это будет несложно (особенно, если вы не только парочка влюбленных, но и друзья). На знак внимания лучше ответить равноценным жестом. Не поддавайтесь соблазну дать щедрый аванс на будущее: всему свое время.
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