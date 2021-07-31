Включаем интуицию на полную мощность — гороскоп на 1 августа

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце советует быть практичнее, что не всегда легко: многих воодушевит перспектива сделать шаг назад и наверстать упущенное.

Ослабление контроля вкупе с возвратом надежд сыграют плохую шутку с теми, кто не готов управлять эмоциями и аппетитами, склонен к расточительности. Возможны грубые погрешности в диете, неудачные вложения, лишние покупки сомнительного качества (особенно, на распродажах), опрометчивые траты в расчете на будущую компенсацию. Полезно включить интуицию и память: они помогут сдержать азарт, напомнив о прошлом опыте затратных экспериментов и явных излишеств.

Овен

Сегодня Овны не склонны резко менять курс и многое делают по инерции. Звезды приветствуют эту тендению, если она помогает вам оптимизировать рабочий процесс или наладить быт, позволяет поправить здоровье, восполнить ресурс или компенсировать прошлые убытки. В этом случае, вполне оправданы дополнительные усилия и расходы. Не возбраняется повышение калорийности рациона за счет полезных продуктов.

Телец

Сегодня Тельцы могут рассчитывать на продолжение приятных им вчерашних занятий, а также на отмену или ослабление контроля. Звезды советуют пользоваться моментом, но не бросаться в другую крайность и не считать, что разрешено все. Важно чувствовать границу дозволенного и не допускать на радостях излишеств: они отразятся на здоровье, кошельке, внешности, душевном равновесии, карьере или авторитете.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам наслаждаться жизнью, заранее допустив в своем расписании долю спонтанности. Не стоит отказывать себе в комфортном отдыхе - но нет смысла и подавлять прикладные креативные порывы, если они сулят пользу, будь то домашняя уборка, шоппинг или приготовление пищи. Лучше повременить с интеллектуальной работой, выражением своего мнения, личным вопросом или просьбой.

Рак

Сегодня Раки смогут продолжить приятное неформальное общение или довести до конца оригинальный эксперимент. Останется время обсудить экономические новости, хозяйственные детали, находки в процессе шоппинга. Не исключен материальный сюрприз: возможно, вы пересмотрите свой взгляд на подарок или приобретение, обнаружите лишний груз, ненужный актив, неуплаченный долг или недополученную компенсацию.

Лев

Львов вплоть до ночи может сопровождать нервозность. Есть время обдумать важный разговор, но не стоит активно его продолжать. Если вчера завязать диалог не вышло, не стоит пытаться сделать это сегодня: на данный момент, шанс упущен, общение не сложится или пойдет в невыгодном русле. Особенно нежелательно искать друзей, восстанавливать свою публичную репутацию или авторитет, расширять клиентуру.

Дева

Сегодня Девам лучше довериться своему чутью. Не стоит поддаваться соблазну нарушить свою личную меру (особенно, превысить ее): это создаст лишние проблемы, может отразиться на здоровье или на служебных делах. Не стоит резко менять собственные базовые привычки Девам, пребывающим в чужой стране: это может усложнить им акклиматизацию. Не повредит умеренность при употреблении экзотических продуктов.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам воздержаться от новых финансовых решений и от повтора легкомысленных экспериментов. Лучше не поддаваться знакомым искушениям: моральные и (или) материальные последствия будут масштабнее, чем вам хочется. Опасны излишества и завышенные запросы. Не стоит спешить с получением аванса, компенсации. Важно ценить то, что доступно вам в данный момент, даже если это мелочи.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам исходить из особенностей обстановки и капризов нужных людей, подстраиваясь к ним. Лично режиссировать ход событий и контролировать чужое поведение будет возможно не всегда. Стоит поддержать гармоничный союз, но лучше пока ничего не менять в неудачном. Нежелательны важные собеседования и знакомства, независимо от их повода и от того, кто оказался их инициатором.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не упорствовать, если практический эксперимент принял неожиданный оборот: упрямство и «спортивный азарт» лишь усилят риск нежелательных побочных эффектов. Придерживаться этого совета стоит, если речь идет о кулинарном экспромте, оптимизации хозяйства или модернизации производства, обновлении программы или системы услуг, о поправке здоровья или уходе за питомцами.

Козерог

Сегодня неприятностей у Козерогов мало - но увлеченные Козероги рискуют сами создать себе проблемы, под влиянием вдохновения подняв ставки в своей игре. В итоге, будет неоправданно увеличена нагрузка на их бюджет или психику, а для успешного завершения задумки им может не хватить ресурсов. Стоит реалистично оценивать важность своих идей, любовные шансы, платежеспособность, творческий потенциал.

Водолей

Сегодня Водолеям опасно поддаваться магии оживших надежд и желанию срочно наверстать упущенное, а также разделять энтузиазм, исходящий от партнеров и домочадцев. Такая эйфория может повлечь за собой ошибки в общении с семьей или обращении с ресурсами, при выборе диеты, жилья, при обустройстве дома. Контролировать всплески своего воодушевления особенно важно Водолеям, рожденным в середине февраля.

Рыбы

Рыбы могут надеяться на удачу в текуших делах. День помогает сохранить взаимный интерес, найти нужную вещь, помощь или ресурс. Условие удачного исхода любой истории - умеренность. Тайные амбиции и большие запросы лучше пока оставить при себе: эффект от попытки ускорить события будет обратным, ваш скрытый потенциал вряд ли оценят. Не стоит ввязываться в масштабные приключения, сейчас это тупик.