Даем отпор проблемам — финансовый гороскоп на 1 августа

Не стоит опускать руки — мы успеем добиться своего в ближайшее время.

Овен

Овны сегодня могут быть на редкость интеллектуально активными и смогут проявить себя в установлении деловых связей. Вы сможете успешно заниматься решением нескольких дел в параллельном режиме в едином потоке. Однако не следует проявлять инициативу без должного изучения ситуации. Внешние обстоятельства могут оказаться неблагоприятными для контактов с начальством и представителями властей.

Телец

У Тельцов, имеющих свой бизнес, это перспективный день с точки зрения финансовых операций. Также имеет смысл поинтересоваться, насколько комфортные условия труда у подчиненных. Успешно поработают строители, коммунальщики и работники складских помещений. Не следует на первую половину дня планировать проведение деловых встреч – это может привести к неожиданным конфликтам.

Близнецы

Оптимистический эмоциональный настрой и интеллектуальная активность будут способствовать улучшению в делах у Близнецов. Успешно пойдут деловые поездки в торговле. Вы сумеете улучшить логистику и найти наиболее выгодные варианты для закупки оптовых партий товара. Вместе с тем это не лучшее время для составления бизнес-плана.

Рак

Ракам в этот день удастся повысить уровень доходов за счет дополнительной подработки или работы во внеурочное время. Возможно, вас попросят выйти поработать на замену коллеги. Старайтесь вести себя незаметно и не попадаться на глаза начальству без крайней на то необходимости. Сейчас не лучшее время для проявления инициатив, направленных на карьерное продвижение.

Лев

Львам в этот день удастся многого добиться при условии ориентации на коллективное взаимодействие с коллегами и единомышленниками. Ищите союзников и помощников в любом деле – вы не останетесь без поддержки. Уделите внимание использованию технических новинок в своей работе – это может ускорить темп работ. Вместе с тем вам, возможно, придется отстаивать свою деловую репутацию.

Дева

У Дев в этот день могут установиться доверительные отношения с вышестоящим руководством. Это особенно вероятно в том случае, если вашим непосредственным начальником является женщина. Руководящим работникам может поступить важная информация, которая подскажет правильные управленческие решения. Тем, кто работает с электричеством и компьютерами, следует быть аккуратнее – возможны технические сбои.

Весы

Весам в этот день, возможно, придется столкнуться с ухудшением внешних обстоятельств, что негативно повлияет на карьеру и деловые партнерские отношения. Вам будет нелегко проявить инициативу и как-то повлиять на ситуацию. Вместе с тем это благоприятный день для служебных командировок по обмену опытом. Используйте этот день для расширения и углубления профессиональных знаний.

Скорпион

Хороший день для Скорпионов, занимающих руководящие должности. Вы сможете провести корректировки в своей работе и принять правильные управленческие решения. Можно заниматься кадровыми перестановками и оптимизацией бюджетных расходов. Однако для тех, кто занимает подчиненные должности, это достаточно напряженный день. Сроки выполнения плановых заданий могут стать критичными.

Стрелец

Успешно пойдут дела у Стрельцов, занимающихся обслуживанием клиентов или работающих в партнерском бизнесе. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. Также это хорошее время для сдачи экзаменов по переаттестации и защиты дипломной работы. Воздержитесь от рискованных финансовых спекуляций – фортуна сегодня не на вашей стороне.

Козерог

Козероги в этот день могут столкнуться с разногласиями при деловом взаимодействии с партнерами и клиентами. Возможно, будут нарушены обещания, сорваны сроки поставки товара или выполнения иных договоренностей. Могут поступить жалобы клиентов вашему начальству. Вместе с тем не следует опускать руки. Благодаря упорному труду вы сможете выправить ситуацию.

Водолей

Водолеям рекомендуется творчески подходить к своим делам и стараться находить новые более совершенные методы в работе. Особенно это относится к работникам сферы услуг в индустрии моды, отдыха и развлечений. Индивидуальный подход к запросам клиентов даст положительный результат. Однако не следует доверять случайной информации и знакомиться с людьми, о которых вы раньше ничего не знали.

Рыбы

В этот день хорошо пойдут дела у Рыб, связанных с офисной работой. Вы преуспеете в деле систематизации документов и подготовки отчетов о проделанной работе. Уделите внимание наведению порядка на рабочем месте – от этого во многом зависит ваша результативность. Обязательно доводите до полного завершения начатые дела, даже если для этого придется задержаться на рабочем месте.