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Бурный роман ждет в августе три знака зодиака

31 июля 2021ГороскопыВолгоградская правда

Астрологи предвещают представителям некоторых зодиакальных созвездий жаркий последний летний месяц.

Бурный роман ждет в августе три знака зодиака

Три знака – Львы, Рыбы и Близнецы – получат шанс наладить личную жизнь.

Лев

Весь предстоящий месяц Львы будут окружены вниманием и заботой. Тех, кто уже встретил свою половину, ждет новый романтический период, а отношения перейдут на новый уровень. Одиноких представителей знака ожидает бурное любовное приключение.

Рыбы

Рыбы вот-вот встретят человека, от которого буквально потеряют голову. Романтические отношения принесут массу положительных эмоций и незабываемые впечатления.

Близнецы

У Близнецов начавшийся в августе роман перерастет в настоящие крепкие отношения. Специалисты по звездам советуют представителям знака полагаться на интуицию – она поможет узнать того самого человека.

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