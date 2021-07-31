Бурный роман ждет в августе три знака зодиака

Астрологи предвещают представителям некоторых зодиакальных созвездий жаркий последний летний месяц.
Три знака – Львы, Рыбы и Близнецы – получат шанс наладить личную жизнь.
Весь предстоящий месяц Львы будут окружены вниманием и заботой. Тех, кто уже встретил свою половину, ждет новый романтический период, а отношения перейдут на новый уровень. Одиноких представителей знака ожидает бурное любовное приключение.
Рыбы вот-вот встретят человека, от которого буквально потеряют голову. Романтические отношения принесут массу положительных эмоций и незабываемые впечатления.
У Близнецов начавшийся в августе роман перерастет в настоящие крепкие отношения. Специалисты по звездам советуют представителям знака полагаться на интуицию – она поможет узнать того самого человека.
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