Передайте инициативу партнеру — любовный гороскоп на 2 августа

Отдайте бразды правления отношениями второй половинке.

Овен

Сегодня влюбленные Овны часто попадают впросак. Но если утром сюрпризы и странности вероятнее в силу внешних непредсказуемых обстоятельств, то во второй половине дня многое зависит от их собственной линии поведения - в первую очередь, от дотошности, аккуратности и внимания к практическим деталям.

Телец

Для влюбленных Тельцов день начнется с завышенных запросов и не всегда реализуемых желаний. Тельцы, усвоившие уроки судьбы, будут контролировать свои порывы, отлично помня о последствиях. Во второй половине дня им важно не допустить перехода своей похвальной природной практичности в мелочность.

Близнецы

Сегодня главной проблемой влюбленных Близнецов может оказаться нехватка выдержки и последовательности, которая станет заметнее во второй половине суток. Именно в это время многие представители знака начнут нервничать и конфликтовать с любимым человеком из-за любого пустяка, делового или бытового.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам придется подстраиваться под ситуацию, а она не всегда складывается в их интересах (особенно к вечеру). Даже при явных знаках взаимности и многообещающем развитии любовного сюжета в целом многие Раки будут пребывать в тайной неуверенности. Для свидания момент не лучший.

Лев

Начало этого дня для любовных отношений Львов - зона риска. До полудня звезды советуют представителям этого знака воздержаться от новых действий (и даже высказываний), как бы их ни переполняли эмоции или оригинальные идеи. Во второй половине дня не стоит вдаваться в финансовые и деловые тонкости.

Дева

Девам важно закрепить свои любовные успехи утром, так как по мере развития событий ситуация может принять не самый удачный для них оборот. При этом многие Девы рискуют пострадать от собственной невыдержанности и непоследовательности. Не стоит отправляться на личное свидание и проявлять инициативу.

Весы

Сегодня Весам не стоит поддаваться любовным порывам. Исключение из этого правила - общение, без каких-либо попыток перейти к конкретной активности. Оно окажется вполне предсказуемым и приятным, если вы завяжете разговор во второй половине дня и будете внимательны к деталям, которые хотите скрыть.

Скорпион

Сегодня у влюбленных Скорпионов мало шансов на удачу, и дело не в их личных качествах. Непредсказуема и порой опасна для их отношений сама ситуация. Лучше отложить романтические инициативы и не торопиться реагировать на капризы партнера. Свободным Скорпионам стоит избегать знакомств и приключений.

Стрелец

Сегодня влюбленных Стрельцов подстерегает много мелких досадных проблем. По этой причине звезды не только не рекомендуют им проявлять инициативу, но и не советуют слишком активно реагировать на заманчивые предложения. Лучше ограничиться интересной остроумной беседой, не переходя к конкретным шагам.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам увлекаться любовной инициативой: утром результат их активности не до конца предсказуем, а вечером успех миссии и вовсе маловероятен. Во второй половине дня полезно подумать о практических деталях задуманной идеи (особенно, если это романтическое путешествие).

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит выходить на контакт с любимым человеком раньше полудня. Даже если партнер горит желанием пообщаться, обрывает вам телефон и засыпает ваш мессенджер сообщениями, звезды советуют проявить выдержку и отложить разговор на вторую половину суток под благовидным предлогом.

Рыбы

Сегодня Рыбы вступают в полосу любовных ловушек, которые далеко не всегда расставлены им намеренно. Зачастую мнительные Рыбы сами будут превратно толковать чужие слова или неверно понимать ситуацию в целом. От свидания или знакомства во второй половине дня звезды настоятельно советуют отказаться.