Работаем до седьмого пота — финансовый гороскоп на 2 августа

Сегодня полезно трудиться много и долго — заработаем больше денег.

Овен

Овнам в этот день удастся улучшить отношения с некоторыми коллегами или добиться с коллегами результативного сотрудничества. Возможно, вам окажут практическую помощь в решении текущих вопросов. Успешно идет работа с использованием техники, машин и механизмов. Могут улучшиться ваши навыки работы с инструментами. Также это хороший день для завершения ранее начатых дел и проектов.

Телец

Тельцам звезды советуют сосредоточиться на расширении и укреплении деловых связей. Возможно, вам удастся познакомиться с человеком, благодаря сотрудничеству с которым ваши дела пойдут намного быстрее. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей. Особенно успешно поработают торговцы, водители транспорта и консультанты. Хорошее время для тех, кто работает с рекламой и дизайном.

Близнецы

Близнецам светит удача в делах, связанных с обработкой информации. Прежде всего преуспеют работники офисов, магазинов, складов. Могут вырасти доходы от использования ресурса недвижимой собственности. Возможно, вы получите в свое распоряжение новую, более производительную технику и это поможет вам повысить производительность труда.

Рак

Инициативное поведение Раков в сочетании с информационной поддержкой и включением потенциала деловых связей способно сдвинуть с мертвой точки самые трудные вопросы. Успешно пойдут дела у учащихся, торговцев и водителей транспорта. Вы преуспеете в торговой и посреднической деятельности. Удачно проходят рекламные мероприятия у консультантов сетевого маркетинга.

Лев

Львы сегодня смогут проявить свои лучшие практические качества. Особенно это касается усилий, связанных с повышением уровня профессионального мастерства. Работа, которую вы выполните сегодня, будет отличаться высоким качеством. Также это хорошее время для принятия финансовых решений. Вам могут предложить дополнительную подработку, например, попросят выйти на подмену заболевшего коллеги во внеурочное время.

Дева

Девам звезды советуют искать союзников и единомышленников для осуществления своих целей. Вы сможете прекрасно вписаться в коллективный производственный процесс. Например, участвуя в собрании или совещании, вы сможете повлиять на принимаемые коллективные решения. Успешно пойдет работа в проектно-конструкторских бюро. Старайтесь работать на опережение с прицелом на получение результата в перспективе.

Весы

Весам в этот день рекомендуется усилить активность в делах, связанных с выполнением плановых заданий. Вы можете рассчитывать на деятельную поддержку со стороны начальства. Также вам может оказать весомую поддержку влиятельный покровитель. Возможно, вам предложат остаться поработать в сверхурочное время с оплатой в двойном размере. Руководящим работникам может поступить ценная информация.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется активнее обмениваться идеями и опытом работы с коллегами. Это прекрасное время для накопления профессиональных знаний. Особое внимание обращайте на использование новинок научно-технического прогресса в своей профессиональной деятельности. Бизнесменам удастся найти выгодные варианты на новых рынках, сосредоточьтесь на расширении географии бизнеса.

Стрелец

Успешно пойдут дела у Стрельцов, занимающих руководящие должности. Вы сможете найти единственно верные управленческие решения и получить максимальный результат. Используйте методы мягкой силы, воздействуйте на ситуацию с тем, чтобы убедить партнеров и подчиненных действовать так, как вы хотите. Можно проводить реформирование структуры управления и делать кадровые перестановки.

Козерог

Хорошо складывается этот день для Козерогов, проходящих курсы обучения. Новые знания удается легко и быстро усвоить. У студентов устанавливаются прекрасные отношения с преподавателями и однокурсниками. Вам не составит труда сдать экзамены по переаттестации. В бизнесе успешно идут контакты с иностранцами и теми, кто живет в других регионах.

Водолей

Хороший день для Водолеев, работающих в сфере технического обслуживания. Вам не составит труда найти и устранить техническую неисправность. Успешно проявят себя изобретатели, рационализаторы, инженеры и ремонтники. Результативно пройдет день для тех, кто проходит производственную практику. Старайтесь досконально разобраться в тонкостях и деталях своей профессии чтобы повысить качество выполняемой работы.

Рыбы

Рыбам рекомендуется ориентироваться на деловых партнеров и клиентов. Именно от того, насколько успешно вы сможете взаимодействовать с другими людьми, во многом зависит успех в делах. Вы сможете преуспеть в сфере услуг, предложив клиентам индивидуальный подход. Хорошо заниматься рекламными мероприятиями. Также это хорошее время для прохождения собеседования перед трудоустройством.