Решаем проблемы с помощью слов — гороскоп на 2 августа

23-24 лунные сутки. Сегодня не самый удачный момент для решительных действий.

В начале дня стоит отказаться от случайных авантюр, новых трат и лишних порывов на волне вдохновения: вероятнее всего, это путь в знакомый тупик. После полудня Луна, вступившая в знак Близнецов, оживит информационный фон, добавит событиям динамики и поможет наладить конструктивное интересное общение - но одновременно создаст предпосылки для суеты, непоследовательности и конфликтности. Возможна раздражительность по мелочам, по ложным или мнимым поводам. Продуманные идеи могут забуксовать из-за недомоганий или технических недочетов.

Овен

Начало дня сулит Овнам дополнительные траты или неожиданную находку в последний момент. После полудня наступит время новостей и суеты, возможна срочная командировка. Проблемы вероятнее при переходе от теории к практике или от слов к делу. Стоит тщательнее готовиться к поездке: уточнить маршрут, проверить техническую часть, позаботиться о сервисе на случай проблем и не забыть нужные документы.

Телец

Для Тельцов день может начаться с эмоциональной эйфории и иллюзии свободы. Важно избегать вольностей, способных подпортить карьеру или принести убытки. Не стоит нарушать диету. К текущим делам лучше приступать после полудня - при этом даже в знакомых областях звзеды советуют удвоить осмотрительность и уточнять детали. При беспечности многое окажется под вопросом, включая качество покупок и услуг.

Близнецы

Близнецам лучше развивать активность после полудня. Стоит помнить, что это продуктивное, но суетливое время, и не всякий путь окажется гладким. Наиболее сложны ручная работа, прикладная деятельность, ведение быта, ремонтные и лечебные процедуры. Важно быть аккуратнее и избегать раздражительности. В общении, учебе и интеллектуальной работе желательно видеть «слепые зоны» и не поддаваться иллюзиям.

Рак

День лишает Раков уверенности и уменьшает их власть над обстоятельствами, поэтому звезды советуют им на время отложить важные начинания и принятие самостоятельных решений. Утро ознаменуется финансовым (имущественным) сюрпризом или общей неясностью материального будущего. Вторая половина дня сделает вас заложником окружения, обстановки и информационного фона. Желательна осторожность в разъездах.

Лев

Сегодня Львам лучше пропустить утренние часы. Звезды подсказывают, что это не лучшее время для начинаний в личных интересах (особенно, для общения и обсуждения волнующих тем). Вторая половина дня хороша для совещаний и неформальных бесед, но сулит затруднения при решении практических задач, в первую очередь, деловых и финансовых. Это не лучшее время для покупок и кооперации с целью шоппинга.

Дева

Утром Девам достаточно избегать излишеств, чтобы удержать желаемое. Ответственный момент наступит после полудня. Возрастет риск ошибок, конфликтов и недоразумений, в том числе профессиональных и бюрократических. Зачастую обострять ситуацию будут сами Девы (особенно, рожденные в августе). Полезно иметь страховку: документ, помощника, осведомителя, «суфлера». Вредны суета и непоследовательность.

Весы

Для Весов наиболее рискованным будет начало дня: это время роковых ошибок, способных доставить немало лишних проблем. Значимые контакты, учебу и работу с информацией лучше отложить на вторую половину суток, в этом вряд будут серьезные препятствия. А вот от конкретных действий, даже мелких, стоит воздержаться (особенно, если вы пытаетесь предпринять их в тайне). В частности, нежелательны поездки.

Скорпион

Сегодня звезды редко идут навстречу главным желаниям Скорпионов и не всегда потакают их личным вкусам. Большинству Скорпионов придется довольствоваться мелкими успехами и быть внимательнее, чтобы не допустить повтора знакомых оплошностей (особенно, любовных, деловых и финансовых). В этом им поможет вторая половина дня: она достаточна информативна, важно лишь вовремя обращать внимание на детали.

Стрелец

Утром Стрельцам стоит избегать хозяйственных, финансовых и медицинских экспромтов: осечка может вывести из равновесия на целый день. После полудня лучше исключить начинания по собственной инициативе и быть внимательнее, если вас провоцируют на активность другие люди. Это подходящее время для диалогов и визитов, но не самое удачное для начала действий (сотрудничества, лечения, получения услуг).

Козерог

Козерогам стоит проявить разумную умеренность утром. Поддавшись импульсу (например, решив расширить поле маневра), они добавят себе забот и «первые ласточки» искусственно созданного кризиса настигнут их уже сегодня - например, в форме недомоганий или технических проблем. Вторая половина дня обострит болезни, обнаружит мелкие недочеты и создаст препятствия даже в самых удачных направлениях.

Водолей

Водолеям не стоит начинать день с излишеств: их результат не замедлит сказаться сейчас или в скором будущем. Любые начинания утром будут отдавать авантюрой, способной создать больше проблем, чем комфорта. Более гармоничной обещает стать вторая половина суток. Именно она вернет вам самоконтроль и обострит ваши аналитические таланты. Это время логического системного мышления и конструктивных бесед.

Рыбы

Рыбам имеет смысл отложить важные начинания. Необходимые незавершенные дела стоит закончить с утра (не поддаваясь искушению сделать больше задуманного или получить что-то сверх положенного). Во второй половине дня звезды советуют ограничиться разговором и воздержаться от действий. Лучше не спешить с ремонтом, работами по дому, получением практической помощи, медцинских и других полезных услуг.