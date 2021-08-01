Астрологи перечислили самые опасные дни августа

В какие дни стоит быть особенно осторожным?
Следующий опасный августовский день придется на пятницу, 13-е число. В этот день астрологи советуют быть особенно осторожными.
То же касается и 19 августа. В это время в людях особенно сильно могут проявляться жестокость, жадность и эгоизм. Следует обратить внимание на свои траты, так как может появиться соблазн бесконтрольно тратить деньги. Однако покупки в этот день рискуют быть неудачными.
Забытые обиды могут всплыть 20 августа. Важно не поддаваться негативным эмоциям и переживаниям, считают астрологи.
22-23 лунные сутки. Сегодня захочется сделать шаг назад, но звезды против – упущенное мы все равно не наверстаем, а лишь запутаемся в мыслях и...
23-24 лунные сутки. Не бежим захватывать мир с самого утра – сегодня можно понежиться в мягкой кровати подольше. И тем более не соглашаемся на...
Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...
Август текущего года — один из самых неудачных для любовных дел. Сатурн — планета ограничений, лишений, эмоционального холода весь месяц находится...
День стяжения знаний. Энергетика дня усиливает умственные способности, человека посещают новые идеи, планы, проекты. В 22-е лунные сутки хорошо гадать...