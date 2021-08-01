Астрологи перечислили самые опасные дни августа

В какие дни стоит быть особенно осторожным?

Первого августа будут сложности в коммуникации с людьми и организации рабочего процесса, проблемы ждут и на финансовом поприще.

Следующий опасный августовский день придется на пятницу, 13-е число. В этот день астрологи советуют быть особенно осторожными.

То же касается и 19 августа. В это время в людях особенно сильно могут проявляться жестокость, жадность и эгоизм. Следует обратить внимание на свои траты, так как может появиться соблазн бесконтрольно тратить деньги. Однако покупки в этот день рискуют быть неудачными.

Забытые обиды могут всплыть 20 августа. Важно не поддаваться негативным эмоциям и переживаниям, считают астрологи.

30 августа чревато проявлениями халатности и неосмотрительности. Специалисты предупреждают, что в этот день многие люди будут склонны говорить обидные слова и давать напрасные обещания. При этом астрологи отметили, что снизить влияние опасных дней на жизнь помогут медитации и спокойное отношение к неурядицам.