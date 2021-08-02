Четыре самых дерзких знака зодиака

Астрологи назвали знаки зодиака, для представителей которых характерен наиболее дерзкий характер.

Самым дерзким знаком зодиака, по версии астрологов, можно назвать Овна, для которого характерно сочетание силы, смелости и готовности не цепляться за старое. Как утверждается, Овны стремятся заставить мир вращаться вокруг себя, и иногда им это удается.

Скорпионов быть дерзкими заставляет их импульсивность. При этом Скорпионы редко считают, что чего-либо недостойны, и это придает им дополнительной решительности.

Источником дерзости для Стрельцов является стремление к новому опыту и нежелание «стоять на месте». Не любят Стрельцы и проявлять чрезмерную осторожность.

У Водолеев дерзость проявляет себя посредством эксцентричности, но некоторые направляют ее в более конструктивное русло, продвигая свои проекты и не боясь отказов.