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Четыре самых дерзких знака зодиака

2 августа 2021ГороскопыУника Новости

Астрологи назвали знаки зодиака, для представителей которых характерен наиболее дерзкий характер.

Четыре самых дерзких знака зодиака
Фото: depositphotos

Овен

Самым дерзким знаком зодиака, по версии астрологов, можно назвать Овна, для которого характерно сочетание силы, смелости и готовности не цепляться за старое. Как утверждается, Овны стремятся заставить мир вращаться вокруг себя, и иногда им это удается.

Скорпион

Скорпионов быть дерзкими заставляет их импульсивность. При этом Скорпионы редко считают, что чего-либо недостойны, и это придает им дополнительной решительности.

Стрелец

Источником дерзости для Стрельцов является стремление к новому опыту и нежелание «стоять на месте». Не любят Стрельцы и проявлять чрезмерную осторожность.

Водолей

У Водолеев дерзость проявляет себя посредством эксцентричности, но некоторые направляют ее в более конструктивное русло, продвигая свои проекты и не боясь отказов.

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