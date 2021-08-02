Выпадет второй шанс — любовный гороскоп на 3 августа

Сегодня у нас будет возможность обаять кого-то, вернуть отношения или просто взять номер телефона.

Овен

Этот день не сулит Овнам полной ясности в делах сердечных. Несмотря на готовые каналы общения и массу поводов для него, будут возникать заминки и минуты недопонимания, возможны взаимные или односторонние интриги. Добавить красок в эту картину могут сплетни. Нелегко придется влюбленным-коллегам.

Телец

Сегодня в любовной истории Тельцов присутствует доля сомнений, к которой представители этого практичного и основательного знака могут относиться по-разному. Некоторым Тельцам будет по душе легкий привкус неопределенности и невинной интриги, особенно, если от природы они подвижны и общительны.

Близнецы

Сегодня многие Близнецы невольно подтвердят свою славу ветреников из-за непостоянства настроений. Даже когда они расписывают в красках свои чувства и искренне исповедуют верность, у них есть соблазн пофлиртовать. Повздорив с близким человеком, они увидят в этом легкий способ развеять свою досаду.

Рак

Сегодня звезды предостерегают влюбленных Раков от прямых высказываний и спонтанных действий. Обстоятельства дня таковы, что лучше выражать нежные чувства намеками и действовать гибко. Принцип «что на сердце, то и на языке» может оказаться неуместным как для вас, так и для вашего любимого человека.

Лев

Сегодня влюбленные Львы - блестящие собеседники (особенно, когда говорят о себе). Также, они находчивы и изобретательны. Не сумев убедить своего партнера напрямую, они изыщут окольный путь - например, начнут действовать через общих друзей, призвав на помощь магическую силу коллективного авторитета.

Дева

Сегодня влюбленные Девы знают, чего хотят, но сомневаются в себе или в чем-то ошибаются. Это не лучшее время для эмоционально окрашенных порывов, лучше включить красноречие и юмор. Если вы в разлуке или ссоре, сведения о настроении партнера старайтесь искать неявно, не афишируйте свой интерес.

Весы

Сегодня успехи Весов в любовных делах неустойчивы, поэтому звезды не советуют им заводить романы с нуля. Если завязалась переписка, не стоит торопиться с личным контактом. В постоянных союзах многое зависит от поведения партнера: если он пропал или ненадежен, Весы будут испытывать неуверенность.

Скорпион

Сегодня любовная фортуна Скорпионов переменчива, многие мелочи вызывают у них вопросы. Некоторые Скорпионы окажутся чересчур любопытными - и хотя любопытство не порок, им лучше удержать свою любознательность в известных рамках. Также им не помешает поставить твердые границы своему острословию.

Стрелец

Сегодня общение с партнером может показаться Стрельцам далеким от идеала, но звезды намекают, что унывать рано: по мере развития беседы все окажется немного иначе, нужно лишь набраться терпения. Не смущайтесь, если разговор начался с официального тона, холодной нотки или стандартных скучных фраз.

Козерог

Сегодня внимание Козерогов «съедают» мелочи, и дела сердечные не станут исключением. Готовясь к свиданию, многие Козероги проявят дотошность в шлифовке деталей, важность которых они прекрасно понимают (и порой даже преувеличивают). Важно не застрять на этом этапе, иначе встреча так и не состоится.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи могут не заметить за деталями самого важного: намека на близкую удачу или так необходимую им вторую попытку. Чрезмерная скрупулезность может диктоваться прежним опытом: обжегшись однажды на неудачном романе, разочарованный Водолей готов в любой мелочи подозревать подвох.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше стать в отношениях дипломатами (особенно, когда речь идет о нюансах) и учитывать вкусы партнера наравне со своими. Свободным Рыбам звезды советуют рассчитывать лишь на половинный и переменчивый успех: взаимная симпатия при знакомстве будет сопровождаться сомнениями и вопросами.