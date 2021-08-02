Высказываем свое мнение — финансовый гороскоп на 3 августа

Сегодня не стоит стесняться — нужно громко и четко говорить то, что думаем.

Овен

С утра Овнам рекомендуется заниматься урегулированием текущих вопросов. Также вы сможете укрепить свои отношения с коллегами. Успешно поработают офисные служащие, связанные с использованием компьютеров в своей работе. Вторая половина дня благоприятствует для улучшения условий труда на рабочем месте. Результативно поработают строители и коммунальщики.

Телец

Если Тельцы запланируют деловую встречу в утренние часы, то шансы на её успех будут значительно выше. Это хорошее время для усвоения информации, обучения, освоения новой техники и информационных компьютерных технологий. В конце дня ускоряется товарно-денежный оборот у торговцев и посредников. Успешно проходят деловые поездки, встречи, оперативно решаются актуальные вопросы.

Близнецы

Близнецы, работающие с недвижимостью, сегодня смогут найти выгодный вариант для совершения сделки купли-продажи. Также это относится к подписанию договора на аренду помещений. Вторая половина дня отмечена результативной работой и успешным деловым взаимодействием с начальством. Могут вырасти доходы. Хорошее время для принятия финансовых решений о покупках.

Рак

Оптимистичный настрой и уверенность в собственных силах помогут Ракам добиться высоких результатов в работе. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня. Это хороший день для систематического обучения, повышения уровня профессиональных знаний в контакте с опытными коллегами. Бизнесмены преуспеют в расширении географии бизнеса.

Лев

У Львов сегодня будет особое чутье на деньги, что позволит увеличить уровень доходов. Если вы работаете индивидуально и выполняете частные заказы, то ваши доходы могут существенно вырасти. Возможно, вам будет покровительствовать женщина, наделенная властью и влиянием. Многие вопросы найдут положительное решение в результате кулуарных согласований. Хорошее время для оплаты счетов по кредитам.

Дева

Девы сегодня смогут заручиться поддержкой деловых партнеров и единомышленников из числа коллег. Это хорошее время для участия в собраниях акционеров, обсуждения общих вопросов и принятия коллегиальных решений. Чаще прислушивайтесь к подсказкам интуиции – это позволит вам действовать на опережение. Успешно идет переговорный процесс на многосторонней основе – удается легко прийти к компромиссным решениям.

Весы

Весам в этот день сопутствует удача в любых делах. Можете рассчитывать на поддержку и покровительство со стороны влиятельного покровителя. Старайтесь действовать мягкими и ненавязчивыми методами – в этом случае ваша результативность будет выше. Уделите внимание выстраиванию отношений с коллегами и подчиненными. Старайтесь соблюдать сроки выполнения работ.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют использовать этот день для общения с коллегами. Возможно, вы уже общаетесь на специализированных профессиональных форумах в интернете. Обмен мнениями поможет вам обогатить и расширить свои знания о профессии. Бизнесмены смогут совершить успешные командировки в другие страны и регионы. Успешно идет расширение географии бизнеса.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день может быть связан с какими-то изменениями в трудовом коллективе. Возможны кадровые перестановки или корректировки в плановых заданиях. В любом случае вам не следует бояться перемен – ваше положение и карьера ничуть от этого не пострадают. Помните, что перемены на работе могут открыть перед вами новые возможности для карьерного продвижения.

Козерог

Козероги, работающие в сфере услуг в непосредственном контакте с клиентами, смогут выполнить большой объем работы. Во многом это станет возможным благодаря повышению уровня работоспособности. Успешно проходят любые рекламные мероприятия, направленные на привлечение клиентов к вашим услугам. В результате у вас будет достаточно выгодной работы.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется сосредоточить максимум внимания на текущих делах. Относитесь к коллегам по трудовому коллективу как к членам одной большой и дружной семьи – в этом случае вы сможете легко и быстро справиться с делами. Вам всегда окажут практическую помощь в случае необходимости. Также это хороший день для трудоустройства и прохождения процедуры собеседования с потенциальным работодателем.

Рыбы

Рыбам звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности и учебе. В этих двух направлениях вы сегодня способны добиться существенного прогресса. Это хороший день для любых видов конкурентной деятельности, рекламных мероприятий и работы с клиентами. Вы сможете занять призовое место в творческом конкурсе, кастинге на занятие престижной вакантной должности.