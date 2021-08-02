Почему в августе необходимо гнуть свою линию

Последний месяц лета выйдет сложным, но интересным.

Важные календарные переправы месяца – аура новолуния 7-8 августа и полнолуния 21-22 числа. Как раз вокруг этих дат и соберутся ряд ярких схваток и союзов планет. Символической «красной дорожкой» месяца станет переход Венеры в свой любимый знак Весов 15 августа.

Первая декада августа – наиболее тревожный период по крайней мере в радиусе месяца. Солнце и Меркурий с 1 по 8 августа поочерёдно пройдут напряжённые связи с Сатурном и Ураном. На этом участке месяца лучше не форсировать события с целью непременно «пробить» какой-то важный вопрос – можно легко развалить какие-то новые начинания, прежние договорённости, контакты с партнёрами и друзьями. Помимо повышенной уязвимости сетей коммуникаций и связи, сферы транспорта (прежде всего авиационного), период наверняка принесёт торможения и снижение результатов в деловой сфере. В поездках и путешествиях нужно учитывать вероятность более сложных погодных условий прежде всего в канун новолуния 7-8 августа. В эти же дни можно ожидать высокого накала протестных акций в разных уголках мира.

Вторую декаду августа символически начинает новолуние 8 августа в 17 градусе Льва, которое пройдёт в соединении с величественной звездой Дубхе (с арабского – медведь). Это главная звезда Большой Медведицы считается магическим центром созвездия. Дубхе издревле предписывают позитивные качества, связанные с даром предвидения и интуицией, возможности достижения высокого положения, но считают достаточно воинственной, обладающей разрушительным характером. Вторая треть августа на транзитном графике выглядит спокойно, за исключением более динамичной и контрастной концовки с 18 по 20 августа. Сближение Меркурия с Марсом (18-19 августа), с одной стороны, повысит быстродействие, контактность и оперативное мышление, при этом манера общения и реакции станут более воинственными и беспокойными. Учитывая, что практически в те же дни будет работать оппозиция Солнца с Юпитером (точный в ночь на 20 августа) – период обещает быть богатым на конфликты различных точек зрения, особенно в рамках международных отношений, идеологического или национального толка.

Третья декада начнётся двумя гармоничными аспектами Меркурия (20 августа) и Марса (22 числа) с Ураном. С учётом транзитной Луны в Водолее, отрезок с 20 по 22 может принести множество обновлений и перемен – многим захочется и удастся освободиться от мешающих ограничений, действовать решительно и нестандартно. С 23 августа переходит в знак Девы Солнце. В этот же день Венера и Сатурн создадут благоприятную связь в знаках воздуха, повышая перспективы для важных долгосрочных знакомств, соглашений о сотрудничестве, практичных покупок. Остальная часть третьей декады пройдёт на фоне относительно стабильных взаимодействий планет, при этом участок с 24 по 26 (включительно) августа выглядит менее эффективным и более конфликтным, чем с 27 по 31 августа.

Наиболее сложные дни августа – 2, 7-9, 17-18, 21,24, 31 (до 17:00).

Дни более стабильного влияния планет – 3 (первая половина дня), 6, 12, 19, 20 (с полудня), 27, 28 (вторая половина).

Счастливого августа!