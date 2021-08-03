Ищем компромиссы — финансовый гороскоп на 4 августа

Сегодня стоит не гнуть свою линию, а искать выход из ситуации, который удовлетворит все стороны.

Финансовый гороскоп на 4 августа 2021 года

Овен

Овны сегодня будут способны проявить полет фантазии в творческих видах деятельности. Бизнесмены смогут найти новые перспективные подходы для продвижения своих проектов. Преуспевают представители сферы услуг в индустрии моды, отдыха, развлечений и рекламы. Также это хороший день для выполнения текущей работы, подготовки отчетов офисными служащими.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее использовать имеющиеся деловые связи для решения текущих вопросов. Успешно проходят встречи, поездки, телефонные переговоры. Можно подписывать торговые сделки, проводить рекламные акции. Аналитическая работа с информацией и документами позволит вам успешно решать актуальные вопросы. Расширяется практика тех, кто работает на дому.

Близнецы

У Близнецов удачный день для установления неформальных партнерских отношений. Успешно проходят коллективные обсуждения общих вопросов во время собраний или совещаний. Можно сосредоточиться на составлении бизнес плана. Успешно проходят маркетинговые исследования. Также это хорошее время для интенсивного физического труда и совершенствования профессионального мастерства.

Рак

Сегодня Раки могут узнать о каких-то переменах в трудовом коллективе. Возможно, начальство решит внести изменения в график работы или поставит перед вами другие задачи. Так или иначе, это может заставить вас понервничать, однако вы ничего не потеряете в точки зрения финансов – скорее наоборот, ваши доходы могут вырасти. Руководящим работникам рекомендуется заниматься оптимизацией бюджетных расходов.

Лев

Львам в этот день звезды советуют активнее действовать, беря ответственность и инициативу в делах в свои руки. Именно от вас сейчас во многом зависит успех в делах. Успешно поработают ведущие менеджеры и индивидуальные предприниматели. Старайтесь использовать свободное время для приобретения новых знаний о профессии. Уровень доходов имеет тенденцию к росту.

Дева

Девам, имеющих свой бизнес, сегодня может быть обеспечена всесторонняя поддержка, благодаря которой удастся добиться реализации ваших проектов. В этот день рекомендуется действовать мягко и ненавязчиво. Чем тактичнее и внимательнее к окружающим вы будете, тем легче придете к результату. Хорошо заниматься подбором профессиональных кадров при приеме новых сотрудников на работу.

Весы

Весам в этот день рекомендуется быть в контакте с начальством. Возможно, вам поручат какое-то задание, которое не требует широкой огласки. Ваши отношения с начальством могут укрепиться и стать более доверительными. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то в течение дня ждите хороших новостей. Возможен неожиданный удачный поворот в переговорах.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется заниматься приобретением навыков работы с новыми техническими средствами. Это исключительно удачный день для изобретателей, рационализаторов, инженеров, а также тех, кто занимается техническим обслуживанием и ремонтом машин и механизмов. Вы сможете резко повысить производительность труда благодаря более эффективному использованию техники и инструментов.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут использовать свои знания для решения каких-то практических вопросов и тем самым продемонстрируют окружающим свой высокий профессиональный уровень. Ваш авторитет и деловая репутация может существенно повыситься. Удачное время для прохождения производственной практики и командировок с целью обмена опытом. Контакты с иностранцами будут вам полезны.

Козерог

Козерогам звезды советуют основательнее подходить к выполнению своей работы. Прежде всего необходимо непременно доводить начатые дела до конца. Даже если вам придется задержаться чуть дольше на рабочем месте, тем не менее, следует «дожимать» вопросы до полного их завершения – тогда и будет положительный результат. Прекрасное время для выполнения ремонтных и строительных работ.

Водолей

Водолеям в этот день, возможно, удастся договориться о деловом сотрудничестве с наиболее несговорчивыми и проблемными партнерами. Ваш подход к контакту с людьми будет в чем-то необычным, и этим вы сможете привлечь к себе потенциальных клиентов, заказчиков. Успешно пойдут дела у тех, кто работает в сфере услуг и выполняет индивидуальные заказы.

Рыбы

Хороший день для Рыб, занимающихся рекламной раскруткой проектов, рассчитанных на привлечение массовой клиентуры к товарам и услугам. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить встречи с потенциальными клиентами и подписчиками – ваши усилия не будут напрасными. Бизнесмены могут найти выгодные варианты для оптовой закупки товара, предназначенного для перепродажи.