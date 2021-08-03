Принимаем вызов Вселенной — гороскоп на 4 августа

24-25 лунные сутки. В этот день не все недоразумения проясняются полностью, зато события почти всегда оборачиваются к лучшему.

Сегодня есть надежда на благополучное неожиданное разрашение проблемы в последний момент. Луна в Близнецах вплоть до ночи склоняет к общительности и повторному объединению в прежние группы по интересам. Если не до конца удовлетворено любопытство и держится интрига, стоит довериться судьбе: она считает, что именно так сейчас будет лучше всем. В рутинных занятиях уместны легкость и разнообразие. Не стоит приступать в эти сутки к новым ответственным делам, заниматься тяжелой или монотонной работой.

Овен

Овны сегодня могут оставаться в информационно насыщенной среде, в дороге или в фазе активного общения с внешним миром. Желательно использовать этот день не только для приятного общения и дополнительного набора впечатлений, но и для пополнения банка полезных знаний и толковых советов: они могут пригодиться в работе, в быту или в ходе поправки здоровья. Дорожные приключения закончатся благополучно.

Телец

Сегодня внимание Тельцов могут привлечь карьерные или другие возможности, которые еще недавно казались утерянными. Может наметиться дополнительный творческий гонорар, компенсация служебных расходов, награда за изобретение, родительская выплата. Чтобы не упустить эти или другие обнадеживающие новости, звезды советуют быть общительнее и не обрывать контакты в соответствующих группах по интересам.

Близнецы

Близнецы вплоть до ночи могут следовать своим настроениям и привычкам. Свободы будет больше вне дома или офиса - например, в гостях или в дороге. Можно продолжить интересную беседу, поездку с ярким спутником. В конце разговора или пути ждет поощрительный приз, но скорее в моральной, чем в материальной «валюте». Это может быть надежда на открытие путей, получение знаний или чье-то покровительство.

Рак

Сегодня Ракам лучше повременить с категоричными выводами и открытыми высказываниями. Вместо этого звезды советуют им оставаться внимательными к новостям, не уходить от общения со своим повседневным или случайным окружением, впитывать знания и впечатления. В потоке разнообразных мнений и противоречивых сведений найдется немало полезного и познавательного. Не стоит игнорировать «глас народный».

Лев

Сегодня Львам не стоит покидать раньше времени привлекающее их место или компанию. Вплоть до вечера сохранится дух вчерашних обсуждений, которые были затеяны Львами лично или прямо их касаются. Не исключено, что в ряды их единомышленников вновь вольются влиятельные силы или важные персоны, в диалоге с которыми Львы крайне заинтересованы. Возможны оригинальные дополнения в планы на будущее.

Дева

Сегодня удержать позиции Девам важнее, чем продвинуться вперед. Ради этого многим Девам придется выбирать между своими естественными привычками, доведенными до автоматизма, и требованиями момента, порой не самыми приятными для их самолюбия. Не исключено, что успех или долг потребует от них ухода в тень и управления делами из-за кулис, вместо открытой демонстрации своих талантов, силы или обаяния.

Весы

В этот день звезды советуют Весам довольствоваться малыми успехами: за ними уже идут крупные. Если это не случится сегодня, можно рассчитывать на положительный поворот событий в ближайшие месяцы. Продвижение вперед будет затруднено, зато придет награда за прежние усилия в направлении учебы, общего развития, воспитания детей или духовного роста. Появятся повторные шансы в делах с иностранцами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше не заниматься важными делами: будет сложно сфокусироваться на чем-то одном, даже при удачном старте начинание обрастет побочными эффектами. Но не стоит и расслабляться: это информативный день, возможны мелкие находки и полезные озарения. Поощряются такие качества, как общительность и любознательность. Случайные приключения окажутся забавными и закончатся благополучно.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на великодушие собеседника. Даже тот, кто хотел их обмануть, не захочет или не сможет реализовать свое намерение. Но все же не стоит терять бдительность: тот, кто сейчас поддался добрым чувствам или подчинился правилам приличий, однажды может повести себя иначе. Для наилучшего исхода разговора желательно довести его до конца, даже если это займет весь день.

Козерог

В этот день Козерогам не стоит спешить с радикальными переменами и браться за новые ответственные задачи. Ситуация позволяет (а иногда и требует) разобраться с деталями любого процесса. Некоторые пути могут напоминать вам лабиринт, но не стоит пугаться: в итоге, вы сможете распутать давний клубок противоречий, загадок или недоразумений, который исподволь отравлял вам жизнь и нарушал ваши планы.

Водолей

День внушает Водолеям надежды. Даже самые отъявленные пессимисты найдут в событиях что-то хорошее. Успешно завершатся переговоры. Душевный подъем может оказаться сильнее у Водолеев, рожденных в середине февраля, так как они воспримут ситуацию более лично. Подарок фортуны вряд ли станет случайной минутной удачей: судьба дает им шанс вскоре отыграться, наверстать упущенное или дополнить сделанное.

Рыбы

Сегодня Рыбы легко попадают в логические и эмоциональные ловушки, могут оставаться рассеянными и непоследовательными в работе и в быту. Это день внутренней и внешней неустойчивости. Звезды не советуют принимать важных решений, в том числе, насчет дома: они вряд ли будут верными и, даже будучи таковыми, могут часто неоправданно пересматриваться. Стоит прислушаться к коллективному опыту и мнению.