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Знаки зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями

3 августа 2021ГороскопыВечерняя Москва

Среди знаков зодиака есть те, кого от бед и невзгод регулярно спасает ангел-хранитель. Он помогает людям преодолевать трудности и воплощать мечты в реальность.

Знаки зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями
Фото: depositphotos

Однако в течение всей жизни спаситель сильнее остальных оберегает всего четыре знака.

Стрелец

Так, например, Стрельцов всю жизнь спасает Адначиил. Он может оказать своему «подопечному» поддержку во время путешествий, подобрать правильный вектор развития жизни и уберечь от неприятностей.

Рыбы

Ангел-хранитель Рыб — Егалмиил. Он оберегает представителей этого знака от семейных проблем и ссор с близкими. Именно поэтому Рыбы часто оказываются счастливы в отношениях. Кроме того, Егалмиил может оказать своим подопечным помощь в вопросах финансового благосостояния.

Близнецы

Близнецов от жизненных трудностей охраняет Бахрам. Он может подчинить себе удачу и успех. Его поддержка помогает Близнецам быть энергичными и преуспевать на работе.

Дева

Помощник Дев — сильный ангел Кадмиил. Он помогает своему знаку в проблемах с противоположным полом. Кроме того, Девы остаются на протяжении всей жизни защищены от проблем с деньгами.

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