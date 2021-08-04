Подходим к работе креативно — финансовый гороскоп на 5 августа

Сегодня стоит не просто работать, а творить — это поможет произвести впечатление на начальство.

Овен

Овнам в начале дня рекомендуется воздерживаться от проведения финансовых операций спекулятивного характера. Особенно это касается валютного обмена и игры на фондовой бирже. Для офисных работников день пройдет спокойно и безмятежно. Вы успеете до конца дня закончить все, что планировали. Хорошее время для выполнения ремонтно-строительных работ и подготовки отчетной документации.

Телец

Тельцы сегодня рискуют не успеть закончить некоторые важные дела из-за нарушения договоренностей с партнерами. Это не лучший день для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Особенно неблагоприятен этот день для заключения договора об аренде помещений. Предварительно согласованная договоренность может быть отменена из-за изменения позиции контрагента.

Близнецы

Близнецам сегодня рекомендуется с осторожностью относиться к новым деловым знакомствам. Старайтесь исключить общение на посторонние темы в рабочее время – иначе вы можете потерять много времени впустую и не успеете выполнить свою работу. Обязательно перепроверяйте поступающие сведения на предмет достоверности. При должном усердии, возможен рост доходов от умственного труда.

Рак

Раки сегодня могут почувствовать усиление интеллектуальной активности и это может положительно отразиться на результатах работы. Возможно, вы сумеете справляться сразу с несколькими делами в параллельном режиме. Для успеха в делах вам необходимо брать на себя ответственность. Успешно проходят контакты и поездки. В ходе личной встречи с заинтересованным лицом вы сможете урегулировать актуальные вопросы.

Лев

Для Львов сегодня рекомендуется тихо и спокойно выполнять свои обязанности на рабочем месте. Крайне нежелательно вступать в деловые контакты с начальством, людьми, занимающими белее высокое, чем у вас положение по статусу. Воздержитесь от написания и подачи докладных записок начальству. В противном случае вы можете столкнуться с проявлением недовольства начальства.

Дева

Девы в этот день могут добиться успеха при работе вместе с коллегами и единомышленниками в рамках одного коллективного проекта. Особенно это относится к творческим видам деятельности, типа маркетинговых или научных исследований, а также к проектно-конструкторским разработкам. Не пропускайте собрания, совещания, планерки – к вашему мнению будут прислушиваться.

Весы

Весам рекомендуется методично и последовательно двигаться к поставленным целям, преодолевая возможные препятствия на своем пути. Сейчас важно удерживать стабильность в делах. Будьте готовы к неожиданностям, техническим сбоям и недостатку финансовых ресурсов – это все временные явления. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от принятия инвестиционных решений.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют направить максимум усилий на приобретение профессиональных знаний. Старайтесь использовать свободное от работы время для чтения профессиональной литературы и общения с коллегами на специализированных форумах интернета. Чем выше уровень вашей профессиональной квалификации, тем выше уровень вашей деловой репутации.

Стрелец

Стрельцы, находящиеся в этот день в служебных командировках, могут столкнуться с такими проблемами, для решения которых может не хватить знаний. Старайтесь браться только за те дела, в которых у вас имеется достаточно опыта и квалификации. Удачно пойдут дела у работников бухгалтерий и финансовых учреждений. Бизнесмены могут найти инвесторов для подержания и развития своих проектов.

Козерог

У Козерогов, работающих в сфере услуг, сегодня может вырасти спрос на предоставляемые услуги со стороны клиентов. Старайтесь наиболее важную работу запланировать на вторую половину дня. Выполненные и сданные в это время клиенту заказы не вызовут никаких нареканий в дальнейшем. Будьте аккуратнее при финансовых расчетах. В противном случае вы можете недосчитаться выручки.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется активнее взаимодействовать с коллегами по трудовому коллективу. Не отказывайте никому в помощи и совете. Когда вам потребуется помощь, вам тоже помогут. Используйте в полной мере имеющиеся в вашем распоряжении технические средства и инструменты. В деловом партнерстве не следует позволять кому-либо навязывать вам линию поведений.

Рыбы

У Рыб хороший день для поисков новых методов работы. Старайтесь подходить творчески к своей работе. Возможно, вам удастся усовершенствовать свои методы в работе. Те, кто любят свою работу, те обязательно преуспеют в делах. Тем не менее отношения с коллегами в этот день могут носить неконструктивный характер. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег.