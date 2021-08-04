Скрываем тайные тревоги — любовный гороскоп на 5 августа

Сегодня не стоит делиться внутренними ощущениями с партнером — можем испортить отношения.

Овен

Сегодня Овнов и их любимых сближают не романтические, а бытовые или служебные моменты. Друг о друге обе стороны будут судить не по словам, а по делам. Овны, пребывающие в поиске, могут познакомиться с потенциальным партнером недалеко от собственного дома или в процессе мелких повседневных забот.

Телец

Сегодня звезды на стороне влюбленных Тельцов и особенно охотно помогают им в различных житейских мелочах. На протяжении всего дня их будут радовать мелкие сюрпризы, подсказывающие, что они на верном пути. Можно смело «капризничать» и ставить свои условия, если они не противоречат здравому смыслу.

Близнецы

Этот день подсказывает Близнецам нужную линию поведения в отношениях, и им стоит прислушаться к его настойчивым намекам. Лучшее место встречи сегодня - уютный дом, а любовную игру может спровоцировать самое простое будничное занятие: совместный кулинарный процесс, забота о питомце, мини-уборка.

Рак

В эти сутки звезды обещают Ракам успех и помощь в делах сердечных, но взамен требуют от них целого ряда разнородных качеств, которые им придется как-то совмещать: реализм, дипломатичность, изобретательность, неординарное чувство юмора, неубиваемое душевное равновесие и утонченный вкус в мелочах.

Лев

День вынуждает Львов стать менее демонстративными, «убавить яркость и громкость». Самое время одарить близкого человека тайными сокровищами своей души, известными лишь немногим - например, своей эмпатией или заботливостью. Свидание лучше устроить дома или на природе, заранее подумав о мелочах.

Дева

Сегодня звезды советуют влюбленным Девам не терять времени. Смелым Девам пора проявить инициативу, а застенчивым Девам не стоит медлить с ответом на знаки симпатии в свой адрес. Обстановка дня добавляет идей и приглашает дать волю эмоциям, а заодно продемонстрировать находчивость или чувство юмора.

Весы

Весам звезды напоминают, что сложные любовные игры им сейчас не по силам, а хитроумный противник (если речь о сопернике) явно «не по зубам». Попытка остаться в любовном танце равным партнером может окончиться неудачно. Лучше умерить свои запросы и пока быть осмотрительнее в выражении своих чувств.

Скорпион

Сегодня в любовных делах Скорпионов не ожидается радикальных перемен, но расстановка акцентов меняется в их пользу. Это прекрасный день для романтического свидания - особенно, если отношения партнеров изначально строятся не на эффектной дружбе-вражде, а на согласии вкусов и общности мировоззрений.

Стрелец

Сегодня Стрельцы чувствительны, а влюбленность усиливает эту особенность. За их остроумными шутками, смелыми заявлениями или уверенными интеллектуальными рассуждениями будет скрываться ранимая душа. Многие Стрельцы будут нуждаться в понимании и деликатности со стороны партнера в интимной ситуации.

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов ждет много приятных минут, если они готовы ответить на симпатию равноценными знаками внимания, а на первое место поставить чужие вкусы. Чтобы сохранить гармонию в паре, им придется быть дипломатами и иногда лицедеями (например, скрывать от партнера свои тайные тревоги).

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что в любви сегодня нет мелочей, а приоритеты и конкретные методы действий диктует обстановка. В зависимости от ситуации, доказательством ваших нежных чувств может стать эмоциональная или деловая поддержка, медицинская или бытовая помощь. Возможен тест на деликатность.

Рыбы

Сегодня гармония любви может сопровождаться для Рыб сюрпризом, забавной случайностью или странным обстоятельством. Не исключены шутки со стороны партнера. Звезды советуют не принимать подобные ситуации близко к сердцу: это или неизбежный побочный эффект приятной встречи, или изюминка всей истории.