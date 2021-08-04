Заботимся о близких и любимых — гороскоп на 5 августа

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке предлагает позаботиться о близких или сделать уютнее дом.

В делах важен эмоциональный настрой, в отношениях — сочувствие и забота. Среди актуальных направлений — бытовые сервисы, услуги на дому, хозяйственные хлопоты, гостиничный бизнес, модернизация семейного дела. Может вызвать интерес народная медицина, диета. Неплохой день для посиделок в близком кругу. Применяя остроумные житейские лайфхаки, а также получая или оказывая помощь, нужно готовиться к побочным эффектам (смешным ситуациям, сюрпризам, странностям). Совмещая разные задачи, стоит быть внимательнее к деталям.

Овен

Овнам стоит уделить время своему жилью или офису, служебным и домашним обязанностям, семейному бизнесу. Хорошо начать день с хлопот по хозяйству, прогулки с питомцем, мини-уборки. День неплох для монтажных и ремонтных работ (мелких ручных операций), модернизации быта, кулинарных и лечебных экспромтов. Взявшись за несколько дел сразу, будьте аккуратны: есть риск раздражительности, осечек и травм.

Телец

Тельцам стоит начать день с реализации одной из своих мелких оригинальных задумок: вероятность того, что все получится, достаточно велика. Есть шанс получить не только практическое, но и эстетическое удовлетворение. Поле для прикладного творчества могут дать не только собственные увлечения и прихоти: хорошо поработать на благо семьи, детей, родственного клана или помочь кому-то из близких друзей.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит забывать о полезных для дома приобретениях: мелочи такого рода могут встречаться чаще обычного, в том числе, в поездках. Также, возрастает вероятность найти нужное лекарство, игрушку для питомца или ингредиент для диетического блюда. Но им стоит заранее приготовиться к забавным недоразумениям, сопровождающим подобные траты: не исключается путаница, обмен или возврат.

Рак

Ситуации этого дня для Раков удачны, но не всегда однозначны и комфортны. Порой звезды будут над ними подшучивать, а чувствительные Раки начнут остро на это реагировать. Выход есть: ценить и не упускать практическую выгоду событий, а шутки людей и судьбы парировать оружием юмора. Не стоит бояться мнимых тупиков, компромиссов и выборов: есть все шансы решить любую головоломку с пользой для себя.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам сделать перерыв в своем интенсивном общении с миром и в публичной активности. День не располагает к лени и безделью, но помогает устроить психологическую перезагрузку. Это подходящий момент для привала в пути, для добровольного пребывания дома, на даче или в офисе, оборудованном под «дом родной». Хорошее время для занятий хозяйством и покупки необходимых мелочей.

Дева

Этот день порадует Дев, если они не любят официоз, скучают по свободе, душевности, разминке или забавным приключениям. Он неплох для свидания, пикника. Если дела не ждут и отдых под запретом, лучше найти нестандартное приложение своим управленческим талантам, творческой или инженерной мысли. В решении необычных задач помогут друзья или родственники. Возможно, они и будут объектами вашей заботы.

Весы

Сегодня Весам пригодятся такие качества, как реализм, дисциплинированность и целеустремленность. Именно они помогут им с толком использовать свои наличные ресурсы и не втягиваться в энергозатратные игры, которые им сейчас не по силам (например, по текущему состоянию здоровья). Чувствительным Весам таким образом удастся избежать лишних сюрпризов и эмоциональных стрессов в неоднозначных ситуациях.

Скорпион

Сегодня звезды смягчат Скорпионам любые противоречия и сделают приятным любой путь. Возможны технические, бытовые, финансовые или моральные поблажки. Препятствия при ближайшем рассмотрении окажутся мнимыми и даже расцветят ситуацию (например, небольшим приключением). День хорош для романтики, мирного творчества, взаимовыгодного сотрудничества, налаживания симпатий, присмотра вариантов за рубежом.

Стрелец

Сегодня успехи и ресурсность Стрельцов в немалой степени зависят от их настроя: позитивные эмоции упростят им решение любой задачи. Также может сыграть роль их физическое самочувствие, текущее материальное положение, наличие поддержки от семьи или соотечественников. В отсутствие всего перечисленного Стрельцы могут стать ранимыми и уязвимыми в мелочах, начать проигрывать даже в знакомых им играх.

Козерог

Козерогам день поможет гармонизировать отношения, укрепить доверие и дружбу, наладить партнерство. Для этого им лучше не навязывать свою волю, а дождаться чужого знака внимания и верно на него отреагировать. Проявив дипломатичность и готовность подстроиться, можно добиться мира, сближения или взаимовыгодных уступок. Удачный момент для взаимодействия с женщинами, членами семьи, соотечественниками.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше заняться служебной рутиной, домашними делами или лечением болезней. Можно озаботиться мелким ремонтом, модернизацией хозяйства или производства, заказом услуг на дом, потребностями питомцев или домочадцев. Этот день делает важной не только техническую и бытовую помощь, но и душевную поддержку. Стоит проявить сочувствие даже к «смешным» нуждам коллег, близких и подчиненных.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут положиться на свое чутье: в большинстве случаев оно не ошибется. Можно рассчитывать на него даже в неоднозначный момент выбора, путаницы, заминки, недоразумения или розыгрыша. Этот день благоприятен для любви, отдыха, мирного творчества и взаимовыгодного партнерства. Придется быть внимательнее и находчивее в сделках, в ситуациях, связанных с покупками, финансами и платежами.