Астрологи предсказали непростое будущее Меган Маркл

Главной героине скандалов в британской королевской семье Меган Маркл исполнилось в среду 40 лет.

Несмотря на конфликт с супругой принца Гарри, представители монаршей фамилии поздравили ее, а астрологи предсказали, что ждет герцогиню Сассекскую в этом году.

А пока Меган Маркл празднует свое 40-летие, два астролога поделились своими прогнозами относительно того, как ее знак зодиака и карта рождения могут повлиять на ее жизнь на год вперед, пишет Daily Mail.

Британская астролог Франческа Одди сказала, что Меган будет думать о том, какой матерью она хочет быть, и, возможно, даже напишет о своем опыте воспитания маленькой дочери Лилибет.

Между тем экстрасенс Николас Аужула, который утверждает, что предсказал COVID-19, считает, что герцогиня Сассекская может восстановить свои отношения с принцами Уильямом и Кейт в этом году, но считает, что у нее всегда будут напряженные отношения с принцем Чарльзом.

О твердом характере

Говоря о личности герцогини Сассекской, астрологи указывают, что рожденная под знаком Льва Меган с добрым сердцем, властная и невероятно уверенная в себе, которая определенно “носит брюки” в своем браке. Она не принимает ответ «нет».

«Ей нужно научиться больше замедляться по мере приближения к 40 годам, чтобы не чувствовать, что она всегда должна сидеть за рулем. Вокруг ее ауры много оранжевых оттенков, это очень творческий и плодородный цвет, – говорят астрологи. – Это знак независимости и отсутствия ограничений, она не следует правилам и всегда будет распоряжаться своей жизнью. Она ведет, она не следует. Это также делает ее теплой матерью и опекуном для других, в ее сердце тепло, и она хочет изменить мир к лучшему».

О материнстве

Что касается такого аспекта жизни жены принца Гарри, как материнство, то Франческа Одди говорит:

«Целительная сила материнства — вот что меня поражает, когда я смотрю на гороскоп Меган Маркл. Глубокая внутренняя трансформация, которая лежит в основе всей ее личности, происходила в течение последних двух лет, и хотя многие люди думают, что Меган драматична и чрезмерна, я бы предположил, что ее чувства были глубоко тревожными. Трансформация, которую она пережила, была вызвана рождением ее дочери. Я часто слышу, как клиенты говорят о том, как меняется их точка зрения, когда они смотрят на своего ребенка, и это действительно помогает взглянуть на вещи в перспективе, когда они видят свое детство свежим взглядом».

Франческа сказала, что, судя по расположению небесных тел, стиль воспитания и здравоохранения, на котором сосредоточена Меган, будет тем, что она глубоко обдумывает в данный момент:

«Не было бы ничего удивительного, если бы Меган говорила, писала или делилась некоторыми идеями о том, что для нее значит материнство для дочери».

О движении вперед

Также астролог считает, что отношения Меган с Гарри могут стать еще более профессиональными. Могут быть и некоторые проблемы:

«В этом году Меган ожидает еще больше потрясений, изменений и поворотов, но я думаю, что профессиональные способности Меган быть женщиной и матерью скоро будут монетизированы, возможно, также с филантропическим элементом во всем, что она создает».

Николас Аужула добавил: «Меган будет информировать о растущем голоде в мире, голод станет глобальной проблемой. Она будет отстаивать права женщин, особенно образование для девочек. Она продолжит набирать популярность в США, она затмит голливудскую королевскую семью, чтобы занять свое место в истории Мир политики откроется для нее в ближайшие годы».